Tyson Fury三番戰KO Wilder完3年擾攘　下步挑戰Usyk成世上最強？

擾攘3年，Tyson Fury跟Deontay Wilder的風波終於在今天的「三番戰」中告一段落。Fury毫無懸念地再次KO擊敗Wilder，下一步定必挑戰烏克蘭重量級拳王Oleksandr Usyk，爭奪「地上最強」之位。



三番戰前長達3年的擾攘 Fury差一點挑戰統一量級

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Tyson Fury跟Deontay Wilder的「一番戰」發生在2018年12月，這兩位當時仍是未嚐一敗的冠軍級拳手，但當日的賽事卻最終以極具爭議性的和局收場。

雖然二人各有擊倒，但最後這場比賽以分歧判定平局告終。這結果引起不少人爭議，除了 Wilder 的支持者指出拳證讀秒逾時外，另一邊廂也有不少人認為評分不公平：Fury 在首數回合有不少優勢，但其中一名裁判卻全判 Wilder 獲得優勢，結果造成115-111 Wilder 勝的評分，加上另外兩名裁判 114-112 Fury 勝和 113-113 後促成份歧判定平局戰果。

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一年多後，二人在2020年2月再戰，Fury 在第7回合逼得對手陣營拋毛巾投降，使得Wilder吞下生涯首敗，英國拳王為自己贏下WBC重量級金腰帶。Fury在第3回合及第5回合把「Bronze Bomber」擊倒在地，賽事呈現Fury一面倒優勢，Wilder只能勉強支撐。

美國拳王陣營不忍見到自己的選手被痛毆，決定拋毛巾投降。Fury勝出後十分興奮，將生涯成績改寫成30勝（21次KO）、1次打和。Wilder則是大惑不解，不停質問自己的團隊為什麼要投降，最後更在賽後與自己的教練分道揚鑣。賽後Deontay Wilder將他的敗陣歸咎於那件價值40,000美元，重40磅的出場盔甲，並聲稱Tyson Fury其實「完全沒有」傷到他。

兩位拳擊重量級世界冠軍Anthony Joshua 與Tyson Fury，最終將於拳擊台上決一勝負。（圖片擷取自：MRRFK23 Twitter）

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基於二人合約中帶有「三番戰」條款，所以二人曾為三番戰成行而努力。Tyson Fury與Deontay Wilder的第三戰原本預計會在去年12月19日於拉斯維加斯舉行，不過因為疫情問題，日期和場地多次延期後都一直未能落實。Fury團隊於是宣布他們將安排其他比賽，而他們認為「三番戰」合同已經到期。

正當Fury宣布跟當時另一重量級拳王Anthony Joshua的「最強之戰」正式落實後，Wilder卻馬上向法院提出仲裁。昨日，法庭宣判Deontay Wilder跟Tyson Fury的「重賽條款」仍然生效，命令Tyson Fury必須在9月15號前再次同Wilder舉行「三番戰」。

今天，Tyson Fury在「三番戰」中親手把風波告一段落。

Tyson Fury三番戰擊敗Wilder 下步挑戰Oysk成世上最強

Wilder第一回合便果敢進攻，先屢次打出身體刺拳，目標相當明顯，就是意圖引開Fury的防守，再施展自己極具破壞性的右重拳。最後10秒，Fury清脆打出「One-two」組合，正中Wilder面側，為本回合挽回不少分數。

第二回合初，Fury便一擊得手，Wilder以略為生硬的身軀發起反擊，猛衝出拳把Fury撞至繩邊，不過Fury並沒有亂了陣腳，不時技術地跟Wilder搏拳。

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第三回合，Fury在纏鬥中以短勾拳擊中太陽穴打出擊倒，把Wilder一舉擊倒在地！Wilder站起後明顯目光呆滯，他遙頭惘然。雖然Wilder在讀秒後重新作賽，但他腳步踉蹌，眼中已經失去鬥心，只能苦苦支撐。

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Deontay Wilder puts Fury down on the canvas TWICE.



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第四回合，Wilder打出絕地反擊，兩度把Fury擊倒在地。刺拳延伸，右重拳中路打出，正中Fury面門，Fury馬上腳步不穩，未幾在Wilder連擊下倒地。讀秒再作賽後，Wilder在一次纏鬥中，左手勾住Fury後頸，右手dirty boxing擊中Fury頭側，再把Gypsy King擊倒在地。

第五回合，Fury調整打法，不再盲目跟隨Wilder搏拳的節奏，漸漸打回自己技術性的打法。第六回合初段，二人一次互相重擊，Wilder體力明顯耗盡。第七回合，完全是Fury的一面倒優勢，他回復冷靜以刺拳打出距離，再仔細捕捉Wilder重拳間的空檔打出連擊。

第十回合，Fury打出第二記擊倒。在一次纏鬥中，Fury以右勾拳擊中順勢移動的Wilder，Wilder站立不穩倒地。

All those jabs in the rounds leading up to the KO made a huge difference, an accumulation of punches turns the big one into the final one. Otherworldly stamina and condition from Fury for such a big man, what a fighter #FuryWilder3 pic.twitter.com/7PWbQay8ZH — Evan Morgan Grahame (@Evan_M_G) October 10, 2021

Fury最後一擊出現在第十一回合，他在繩邊以一記加重勾拳準確擊中Wilder左下巴，Wilder如斷線公仔般向右半轉，再面朝地直直倒下。

Fury毫無懸念地以KO再次擊敗Wilder，衛冕自己的WBC重量級金腰帶。Fury這場精彩的表現，相信亦令他挑戰WBA、IBF、WBO重量級冠軍Oleksandr Usyk的機會大增。Fury的下一場比賽，或將是全球拳迷期待已久的「地上最強之戰」。

不過根據推算，Oleksandr Usyk或需履行跟Anthony Joshua之間的「二戰條款」，這預計將於明年春季舉行。因此，Tyson Fury下一戰的對手，或將是10月30日UFC暫代冠軍戰Dillian Whyte對陣Otto Wallin間的勝者。

武圖App2

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