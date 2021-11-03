韓國情侶劍手經營影片頻道　以劍道跟HEMA、劍擊、魔杖切磋交流

提起劍道的話，大家可能會聯想起傳統而莊嚴的劍士形象，跟其他武術與世隔絕的感覺。近年，一對韓國劍道情侶Youtuber卻主動跳出局限，四出以劍道技術與其他兵器武術交流，真正做到武術大同。



YouTube頻道「호구커플」（Hogu Couple）由一對劍道情侶「김경림」（女，簡稱Kim）跟「염원섭」（男，簡稱Yum）於2018年成立，由2019年開始定期營運。

最初頻道以二人練習劍道的日常趣事片段為主，及至2020年初二人開始接觸HEMA長劍團體，於是頻道風格日漸多元，慢慢由劍道出發與其他兵器武術進行交流。

「호구커플」至今吸引超過5萬名粉絲追蹤，影片觀看次數高達1千9百多萬。

「호구커플」因何而起？

二人最初在大學認識，男方比女方年長兩年，算是大學的師兄。Kim身材矮小，眼睛圓圓，加上活潑開朗的性格使她成為新生代表。而Yum則是剛退伍的返校生，擔任3年級的系代表。二人很快互相吸引，繼而成為情侶。

畢業後，二人在交往第五年成為夫妻。在交往五年期間，二人體重不斷增加，Yum重了12公斤，Kim重了8公斤，終是他們決定一起運動節食減重。最初二人只是一起去健身室運動，但重複的健身動作使其十分乏味，於是他們加入了健身室旁邊的劍道館，正式展開「劍道夫妻」的生涯。及至2019年尾，二人開創了YouTube頻道「호구커플」，分享二人練習劍道時的日常點滴。

隨著頻道的經營，二人開始嘗試拍攝不同種類的影片內容。2020年初二人出於好奇下，與HEMA長劍團體進行交流，促使他們對傳統劍道產生更深一層體驗，啟發他們對劍道進行更多試驗：單刀對雙刀、劍道對小刀、劍道對刺刀等等。

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自去年10月開始，他們展開了全新影片系列「世界兵器」，以劍道習者的身份與其他兵器習者交流，看看劍道遇上不同兵器的對打效果如何。第一集他們拜訪奧運劍擊場館，與重劍運動員進行交流。

他們至今以劍道出發，已跟拳擊、HEMA、以色列格鬥術、棍術、柔道、泰拳、合氣道、摔跤、菲律賓魔杖、弓術、截拳道等習者交流，由「劍道頻道」發展成跨武術頻道。

大家有興趣的話，不妨前往「호구커플」看看他們以劍道跟其他武術產生什麼化學作用。

劍道跟居合道的分別

有很多人對劍道產生誤解，使其和居合道混淆，以為我們在電視上看到劍士持真刀劈斬筒竹的就是劍道。事實上劍道是使用竹刀的，使用真刀的是居合道，兩者同樣是流傳自日本的古劍術，居合道講求拔刀出鞘、揮刀和收刀的動作，劍道以對打招式為主。

由於使用真刀對練危險性極高，即使是初學者也有可能使對手身體造成嚴重傷害，於是到安土桃山時代(1568 - 1603)，新陰流祖師上泉信綱就發明了「袋竹刀」。「袋竹刀」的造法是把竹子剖成細條，再把數十條細條用軟皮在頭尾束起，利用細竹條之間的空隙和彈性大大削減了攻擊時造成的痛楚和力度，後來再經改良，使得劍道在日本普及盛行。

武圖App2

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