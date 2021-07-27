劍擊小知識｜花劍的「花」到底從何而來　現代劍擊面罩的前世今生

再次恭喜香港劍神張家朗奪得奧運金牌！不過大家有沒有想過，花劍到底從何而來？劍擊面罩為何不是中世紀騎士頭盔的模樣？本文為大家介紹劍擊面罩及花劍的由來。



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劍擊運動源遠流長，最早可以追溯至中世紀。在中世紀的歐洲，由於鍛劍過程繁複、花費大量人力物力，所以價值不菲的長劍成為高級戰士、貴族戰士的兵器，甚至成為身份象徵

不過隨著城市發展，經濟系統成熟改善及冶煉技術進步，劍具鍛造成本大大降低，使劍具應用漸漸流入民間。在12世紀起，歐洲劍術學校開始出現，劍術大師由富人贊助著作劍術指南書籍。

現代擊劍起源於18世紀文藝復興時期的意大利劍術學校，在其影響下再由法國學校改進而成，從生死的決鬥演變成競技運動。

▍花劍本來只是「刺劍」的練習劍？

現代劍擊運動中的花劍，是18世紀歐洲紳士常用的防身兵器，它由16世紀的刺劍（Rapier，又名刺劍）發展而成。

刺劍是一種單手雙刃劍，以細長劍身及複雜兜狀護手為特徵。為了增加劍身長度（普遍長達一米），所以把劍身打造成細長雙刃尖頭狀，既具有優異的刺擊能力，亦具有一定的砍劈能力（但真的不太有效率）。

長久以來，刀劍在中世紀歐洲一直具有特殊的地位，通常只有軍士、貴族階層才會攜帶或熟習劍術。但後來社會生產力提升、社會階級變動，間接使劍術得以日漸普及，劍術學校、武術指南書逐漸出現。而在中世紀晚期到文藝復興時期，刺劍便成為平民階層常用的防身劍之一，更不時常見於平民對決中。

不過刺劍重量並沒有比一般長劍輕，史實重量約1.3公斤，長度介乎1-1.3米左右，對於常人日常攜帶並不甚方便，使用上來亦頗為吃力。於是，更輕便的細劍（Small Sword）便隨之誕生，亦成為民間常見的決鬥兵器，亦即是現代劍擊「重劍」（Épée）的前身。而花劍（Foil）則作為細劍的練習劍使用，它包裹劍尖或冠上鈍鈕，以便安全對練。花劍法文原名為「Fleuret」，是小花「Fleurette」一詞的陽性形式，因此中文譯為「花劍」。

及至1896年首屆現代奧運會，劍擊成為正式比賽項目，當時只有花劍及佩劍兩項。

▍劍擊面罩的前世今生

大家所認識的網形面罩要直到18世紀後半才面世，傳聞它是法國劍擊大師在1776年發明的。在1787年Rowlandson的畫作中，便描畫劍手配備了金屬面罩。但這並不表示在這之前沒有任何劍擊面罩，只是它們的外形跟一般戲劇面具一樣。

無疑金屬面罩的發明把劍擊帶到更高的境界，可是它最初出現時，劍手認為配備面罩練習或對決，是對對方技術的質疑和不尊重，所以甚少配備面罩練習和比試。後來由於意外頻生，面罩才得以漸漸普及。

現代早期的金屬面罩，是以普通輕細金屬絲材質造成。它的防護性能不強，不能讓劍手免於危險。在1982年世界劍擊錦標賽中，蘇聯花劍冠軍斯米爾洛夫（Vladimir Viktorovich Smirnov）便不幸被擊穿面罩當場死亡。這喚醒了人們對面罩真實保護性能的關注，此後對金屬面罩的抗擊力立下嚴格規定。時至今日，今天的劍擊面罩即使受到160公斤的衝力，亦不會因此變形。

除了網狀面罩外，國際劍聯在2002年曾推廣使用透明面罩。它的設計主要維持了金屬網面，只是把眼鼻部位改以像玻璃一樣透明而堅固的聚碳酸酯材料造成。它的設計使觀眾能夠觀察到選手在比賽時的表情神緒，增加了賽事的可觀性。但由於在應用上仍然存在種種問題，而且在2009年歐洲青少年劍擊錦標賽中，出現了輕劍貫穿面罩透明部份的意外，所以國際擊劍總會便禁止在輕劍及重劍項目中使用透明面罩。

最後讓大家看看，現代劍擊面罩的製作過程。

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【重溫香港劍神張家朗奪金一刻】

張家朗，香港史上首面劍擊金牌得主。（高詩琦攝）

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