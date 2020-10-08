沃勒斯坦法典｜用奇怪姿態閃避所以中招？　歐洲劍術古書尷尬姿勢

以奇怪的《22世紀殺人網絡》姿勢閃避所以被刺中？令人想歪的「頭靠在別人要害」動作？這兩張圖究竟想表達什麼技術？

沃勒斯坦法典

圖片中的技術都來自沃勒斯坦法典（Codex Wallerstein 或Co.I.6.4º.2），它是 Paulus Hector Mair於1556年編寫的德國擊劍手冊。目前的原件存放在德國奧格斯堡大學的圖書館。根據藝術風格和筆跡，它至少包括三個不同的書籍／文章；前兩部份可能要追溯到1470年代，而第三部份則可能要追溯到1420年代。

沃勒斯坦法典的第一部份處理長劍、刀和匕首，第二部份處理摔跤技術，這兩部份是被稱為「紐倫堡群組手稿（Nuremberg group）」系列的第一個條目，紐倫堡群組起源於該地區，並記載了當地的武術傳統。第三部份則被編入了角鬥士群組（ Gladiatoria group），這群組的技術集中在穿上盔甲的作戰技術，並以比武審判（Judicial duel／Trial by combat）的規則進行。

技術解釋

圖片來源：https://wiktenauer.com/wiki/Codex_Wallerstein_(Cod.I.6.4%C2%BA.2)

此技術為書中的14v，「《22世紀殺人網絡》式閃避」其實不是閃避，而是左方以劍踏步後抵著別人的頸，格開別人的劍（或對方推開）後，攻擊對方的軀幹：

在網上亦看到其中一個變化：左方用與懶扎衣／楔子摔／衝前髖撞類似的技術摔倒了右方，只是上身動作由用手變成用劍，再在對方正在跌倒中途加上刺擊：

圖片來源：https://wiktenauer.com/wiki/Codex_Wallerstein_(Cod.I.6.4%C2%BA.2)

此技術為書中的21r，「頭靠在別人要害」就是在MMA中常見的雙手刈。雙方交接後，向前推進，向上撥開對方的劍後下潛使用雙手刈：

至於為何頭的位置這麼尷尬，可能是因為作畫問題，也有可能是真的想使用者用頭攻擊對方要害，畢竟頭頂亦是一種有顯著效果的攻擊方式。另一張作畫就展示了以頭頂向對方的太陽神經叢(Solar plexus)，但其時對方已被率先舉起：

圖片來源：https://wiktenauer.com/wiki/Codex_Wallerstein_(Cod.I.6.4%C2%BA.2)

兵器摔跤？

兵器的摔技一直存在，只是被很多人忽視。當有盔甲時，斬擊難以斬入裝甲覆蓋的位置，所以攻擊目標是甲與甲的罅隙，或者保護不夠多的手指。當短兵相接又未能得手的時間，二人就會去到纏抱距離，所以著甲摔跤就尤其重要。在摔打的過程中，士兵會拔出短刀攻擊甲與甲的罅隙。

就算沒有盔甲，一旦對方倒地，為了恢復站立姿勢，對方手上兵器將會無效化。若上位者能加以操控對方體勢，便可制壓對手乘隙攻擊對方弱點。而且對方在地上等同完全失去移動力，能輕易被己方包圍夾擊。還有在倒地狀態下，倒地者即使揮動兵器攻擊，亦會威力大減。而且，以兵器的決鬥可以不是一對一的，假如有隊友，對方倒地後自己的隊友就可以補上追擊。

各種摔跤技術被應用在不同武術之中，更成為對付甲冑敵人的常用手法之一。因此，摔技在戰役中十分重要：

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