「跆拳道之父」崔泓熙將軍103歲冥壽　重溫跆拳道如何誕生

昨天（9日）是「跆拳道之父」崔泓熙將軍的103歲冥壽，且讓我們回顧一下他的一生。



留學日本成為空手道黑帶 回國糅合跆跟創跆拳道趨型

崔泓熙（韓語최홍희，1918—2002），現代跆拳道之父。他出生於朝鮮咸境北道，12歲時因參加反日運動而被停學，之後師從一位名叫韓溢東的老師學習書法與跆跟術，鍛煉身心。1937年，崔泓熙赴日留學並在當地學習空手道，最後他在日本中央大學學習期間獲得了松濤館空手道二段段位。

二戰爆發後，崔泓熙被編入日軍前往平壤守衛。不久軍中朝鮮籍日本兵策劃暴動事敗，參與其中的崔泓熙被捕，判處刑期7年。獄中他仍堅持練武並教授獄友乃至看守。沒過多長時間朝鮮解放，崔泓熙重獲自由，卻因對北朝鮮政策不滿，前往南朝鮮發展。

1946年2月，崔泓熙從軍事英語學校（今大韓民國陸軍士官學校）畢業，並以韓國國軍創建者之一的身份獲授少尉銜。與此同時，他開始在軍隊中教授武術，學生除了有韓國士兵，亦有部份美軍成員。朝鮮戰爭展開後，崔泓熙於1954年獲晉升為少將，並在同年和友人創建了名為「吾道館」的唐手道武館，也擔任了韓國有名的武館青濤館名譽館長。

據聞就是在這段時間，崔泓熙開始跟友人整理自己所學，將空手道中的打法跟跆跟裡的踢法糅合在一起，形成了日後跆拳道的雛形。不過這種說法其實頗具爭議，蓋因1905年至1945年朝鮮處於日佔時期，修煉跆跟是禁止的，所以崔泓熙幼年所接受的跆跟訓練應是相當有限。哪怕是朝鮮光復後，全韓亦只剩下了一名跆跟手宋德基，崔泓熙不大可能在當時整合出多少跆跟技術。當然，無庸置疑的是，這種武術確實包含了許多獨特的踢法，至少在思維上是與跆跟一脈相承的。

「跆拳道」全球發揚光大 成立國際跆拳道聯盟

崔泓熙的努力不僅讓這種新型武術得以廣泛流傳，更重新塑造了朝鮮武術的民族面貌。1955年4月11日，在朝鮮民族武術的名稱制定委員會上，崔泓熙提名的「跆拳道」名稱獲正式通過。自此，跆拳道成為了朝鮮武術的統一代表，內容囊括當時流行韓國的各種武術。1959年9月，大韓跆拳道協會成立，並由崔泓熙擔任會長。事實上，早在同年3月時分，崔泓熙便率領了軍隊中最優秀的十九名成員，到越南和台灣巡迴表演，為跆拳道走向國際打下厚實基礎。

1961年朴正熙等少壯派軍人發動軍事政變奪權，同屬軍人的崔泓熙雖然對朴正熙上台表示支持，但兩者卻在治國問題上常有衝突。結果在1962年間，崔泓熙被派遣到馬來西亞當第一代韓國大使，跆拳道武術也自然跟隨著崔泓熙的步伐進一步在東南亞地區傳播。

基於韓國政局不穩，國家對跆拳道的規範也變得非常鬆散。當崔泓熙於1964年回到南韓，全國武術派別林立，且各以民族代表自居（唐手道，空手道及各種朝鮮武道等）。崔泓熙幾經辛苦後，終於恢復大韓跆拳道協會原有的權威地位，並於1965年以二星將軍的身份帶領韓國政府的跆拳道代表團，先後出訪了德國、義大利、土耳其、埃及、馬來西亞和新加坡。

翌年，這六個地區連同韓國、美國及越南的跆拳道協會，在首爾正式成立了國際跆拳道聯盟（ITF），崔泓熙順理成章被選為第一任總裁。從此，跆拳道正式蜚聲國際，深受各國歡迎。例如在韓國出兵越南期間，軍需參謀禹忠林中校便在猛虎師駐屯地向南越政府軍、員警、學校和平民教授跆拳道。

而台灣總統蔣介石參訪了韓軍的戰技訓練後，更於1967年成立「陸戰隊莒拳班」，並聘請了一班韓籍教官來訓練士兵。「莒拳」這種從跆拳道衍生出來的軍旅武術，在當時被列入了三軍戰技的必修課程。

晚年仍致力推廣跆拳道

可惜的是，雖然跆拳道的發展如日中天，但崔泓熙的命運卻由此不斷走下坡。基於民族團結信念，崔泓熙曾要求將跆拳道推廣至北韓，不過遭到了朴正熙拒絕。1972年，崔泓熙因與朴正熙政見不合被迫流亡加拿大。

2002年初，身患胃癌的崔泓熙到達平壤接受手術治療。做完胃癌手術不久，崔泓熙不顧醫生勸阻，同年四月從平壤輾轉飛到美國，參加美國的跆拳道學術研討會。坐著輪椅、打著吊針的他親自主持了會議，而這也是崔泓熙最後一次在公開場合露面。同年6月15日，崔泓熙因胃癌晚期去世，終年84歲。

崔泓熙過世後，ITF系統一度出現了分裂情況。崔泓熙的兒子、曾替北韓執行政治任務的崔重華，便選擇在2002自立門戶。由崔泓熙親自主理並受北韓政府資助的國際跆拳道聯盟，則被北韓體育部官員、國際奧委會委員張雄所接管。

另一方面，為了跟崔泓熙所領導的ITF系統區別開來，南韓政府於1973年成立了世界跆拳道聯盟（WTF，現改名為WT），並任命金雲龍任總裁。5年後，國際奧委會（IOC）正式承認了WT，並在1988年的漢城奧運會上將其列為示範項目。直到2000年，悉尼奧運會正式將跆拳道列入競賽項目，WT跆拳道逐步成為了世界跆拳道的主流。

慶幸的是，在崔泓熙將軍的堅持下，ITF早早就紮根世界各地，至今依然與WT並列為世界上最的大跆拳道體系，在香港、台灣等地都有著良好的師承，每年亦會舉辦大小不同的國際賽，把崔泓熙的精神延續下去。

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