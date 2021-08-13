ITF｜奧運以外的跆拳道　由「四大項目」組成的傳統跆拳道比賽

今屆奧運會的新增項目空手道，雖然很有可能成為僅此一屆的項目，然而，卻創造了奧運武術項目的先河，開創了「型」，即套路的比賽項目，相對於跆拳道和柔道，雖然都各自有其套路，卻未能帶入到奧運會當中，顯得格外耳目一新。然而，筆者作為傳統跆拳道教練，也希望藉此介紹一下傳統跆拳道的比賽大會完整項目。



文章作者：鍾禮賢



作者簡介：專項研究武術的運動教練，國際跆拳道聯盟國際教練，黑帶五段師範。同時持有多張運動訓練相關證書。



文章經【武備志】編輯團隊校對。



傳統跆拳道比賽目的：交友聯誼大於競賽

跆拳道始創人崔泓熙將軍在其著作「跆拳道百科全書」中有指出，跆拳道競技的重點在於發揚跆拳道傳統，並且透過競技來增進友情，互相交流技術。筆者不論親身參與或是聽從前輩們分享，在國際賽事當中，結識朋友往往比起贏得獎牌更為重要。

亦因如此，跆拳道比賽所分開的四大項目，正是為了滿足跆拳道作為武術本身的不同面向而構成的，也能解釋了比賽當中一些特別的原則背後的原因。

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搏擊：沒有擊倒的搏擊正是傳統跆拳道的特色

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基於技術交流大於競技本身，因此，傳統跆拳道搏擊比賽當中並沒有「擊倒」和「因擊倒而勝」的賽例。所以，如果選手因攻擊而倒地，甚至無法比賽的話，只要攻擊是合法的有效攻擊，也會視之為因受傷離場者棄權而非因擊倒勝。

雖然就結果論並無分別，但是原則就是比賽並不會因擊倒而勝出，因此選手也不應以擊倒作為目標，而應該追求以技術來得分。關於傳統跆拳道比賽的得分方法，基於不同派系也稍有不同，而武備志早年早有文章提及，在此不贅。

而因比賽重視的是技術交流多於勝負，因此，比賽當中的合法攻擊附有「控制」的條款。然而，控制一般而言不完全基於力量，而是技術是否恰當的展現，例如攻擊是否明確地擊中有效目標而非亂擊擊中，執行攻擊動作的時的距離是否適合而非巧合，因此，所謂的「控制」不應該是指「控制力量」而是「控制技術」。

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力量擊碎：展現力量的適合地方

然而作為武術，如果動作只能擊中對手卻沒有力量的話，再華麗的動作也是徒然的。因此，傳統跆拳道比賽有力量擊碎的項目（Power Breaking），目的正是為了展現跆拳道人的力量。

力量擊碎共有五個項目，分別為正拳，手刀，旋踢（Turning Kick），側踢（Side Kick）和後旋踢（Reverse Turning Kick）五種，而女子組一般不舉辦正拳和後旋踢項目。每個動作分別有三種評分，完整擊碎為２分，部分擊碎為１分，未能擊碎則為０分。在正規的傳統跆拳道比賽當中，選手的總分是以所有項目合共計算的，選手可以選擇放棄個別動作，不過該項目便會視之為零分，因此，選手除了有單動作的力量要求，對於每個技術的掌握也有一定要求的。

力量擊碎共有五個項目，分別為正拳，手刀，旋踢（Turning Kick），側踢（Side Kick）和後旋踢（Reverse Turning Kick）五種。（影片擷取自：Taekwond-Do Euros YouTube，https://youtu.be/D_0GPCBZ164）

男子組一般採用一吋板，女子組則為六分。根據國際裁判指引，如果參與人數太多，可以先舉辦資格賽，而資格賽的指引，男子組最低厚度為五塊板，女子組則為四塊，換言之，單以直拳為例，如果在國際賽中想要完成資格賽，則需要擊碎五吋木板。

特技擊碎：讓人驚訝的表演

然而對於擊碎的印象，不論傳統跆拳道還是奧運跆拳道，相信不少人記起的不是擊碎很厚的板塊，而是跳得很高很遠的動作，這些表演相對是跆拳道的特色技巧。

因此，在力量擊碎以外，傳統跆拳道比賽還有特技擊碎項目（Special Technique）。當中分為五個項目，分別為高跳前踢（ High Jump front Kick），高跳旋踢（High Jump Turning Kick），高跳後踢（ High Jump Reverse Side Kick (180°)），高跳轉身旋踢（ High Jump Reverse Turning Kick (360°)）及遠跳側踢（Flying Side Kick）。女子組一般不舉辦高跳後踢和高跳轉身旋踢。

與力量擊碎不同，特技擊碎的比賽標準是高度和長度，也同樣可以基於太多人參加而舉辦資格賽，高跳後踢和高跳轉身旋踢的高度要求最低，為240cm。不過，不同賽會採用的板塊擊碎標準或有不同，一般而言會採用男子組六分板，女子組四分板，任何高度或距均只用一塊作標準，擊碎即可。而有些賽會則採用一種有如膠板目標物，只要有適度力量擊中，該目標物便會收起，視為成功。

套路：展現跆拳道技術和美感

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傳統跆拳道比賽當中，套路項目也是備受重視的一項。套路比賽由自選套路和指定套路組成，自選套路以參賽者該段數或級數的套路作準，例如四段有三套套路，參賽者則從三套選定一套作為自選套路（順帶一提，事實上四段的參賽者絕大部份都選用「文武」作為比賽自選套路，在開放五段和六段參賽前，「文武」一直被視為套路比賽中難度最高的一套，有興趣的讀者不妨網上查找）；而指定套路則由該場比賽的裁判隨機由第三套套路「島山」至該場比賽最低段數或級數的參賽者套路中間抽出，例如比賽場由五段對上四段的話，則指定套路由「島山」至「文武」當中抽選出來。

由於每場比賽的指定套路皆是在比賽當刻才知道，因此，套路比賽的參賽者需要全盤掌握所有套路的演練技巧而非僅數套套路的技術。而比賽評分一般由技術，力量和節奏組成，並扣減因失誤所引起的扣分，綜合兩套套路的分數後得出勝負。

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隊際賽更見特色

而上述四項比賽均設有個人賽與隊際賽。而隊際賽當中，特別是隊際套路比賽最有特色。基於跆拳道富有濃厚的軍事背境，即使進場和退場動作並不計算分數，但隊際套路幾乎都包含了軍隊步操式的技巧，並且配合不同的節奏分配，令傳統跆拳道的隊際套路極為悅目。

雖然傳統跆拳道並非奧運項目，但是傳統跆拳道大賽的本身的內容也已經頗為豐富，礙於疫情關係，近一兩年的比賽也換成網上的套路比賽為主，僅希望在不久將來能樂見實體的傳統跆拳道大賽能夠再次舉辦。

（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）



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