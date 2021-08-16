「香港跆拳道之父」金福萬逝世　創立ITF東南亞推動跆拳道先驅

有「香港跆拳道之父」之稱的金福萬（1934-2021）於本月14日逝世，享壽86歲。



金福萬（韓文：김복만）7歲開始學習韓國跆拳道武術，是五、六十年代在東南亞推動跆拳道的先驅，亦是早期Hyung（tul）推動者。

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日治時期的朝鮮，日本政府禁止殖民地的平民習武，即使朝鮮軍人亦只可私下秘密練武。金福萬於南北韓內戰時期加入南韓軍隊，並於期間教授武術，在韓國獨立後，向跆拳道創立人兼國際跆拳道聯盟創辦人崔泓熙將軍，表達要發展一個屬於韓國人的武術，並說服崔將軍在1955年選用「跆拳道」這名稱。

圖片來源：(World Chun Kuhn Taekwon Do Federation/ Facebook) 1967年1月香港的華文報刊介紹跆拳道，由金福萬師傅與眾成員示範跆拳道。

圖片來源：(World Chun Kuhn Taekwon Do Federation/ Facebook) 1966年11月20日，香港《華僑日報》圖文介紹跆拳道，圖中包括金福萬前輩。

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跆拳道之祖——崔泓熙

在韓國軍隊擔任軍士長期間，金福萬被韓國駐韓大使崔泓熙將軍召到馬來西亞，為駐當地韓國軍隊成員教授跆拳道。後來金福萬退役，被馬來西亞首相東姑拉曼邀請繼續在馬教武術，馬來西亞政府隨後發展跆拳道，使馬來西亞成為韓國以外第一個有跆拳道的國家，而當地特別據崔將軍創造的形式發展另一種武術，稱為Chun Kuhn taekwondo，

1966年，金福萬組識了國際跆拳道聯（ITF/ International Taekwon-Do Federation）後，即前往香港發展，並獲得「香港跆拳道之父」的稱呼，及後他撰寫多本著作，對跆拳道發展影響深遠。

晚年的金福萬移居美國，但在2002和2016年時，仍然有回港指導跆拳道，推動香港跆拳道發展。

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