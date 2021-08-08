跆拳道｜奧運以外的另一種方式　現代搏擊真的「大不如前」嗎？

當大家聽到「跆拳道」時，很多時候會想起單純踢技的較量。其實那只是其中一種跆拳道方式，還有拳腳並用的傳統方式。本篇文章嘗試破除一下大眾對跆拳道武術的一些誤解。



世界上存有兩種跆拳道體系，分別是較早成立的國際跆拳道聯盟（International Taekwondo Federation，ITF），以及大家現時奧運所見的世界跆拳道聯盟（World Taekwondo）。

有關跆拳道的出現，便要由「現代跆拳道之父」崔泓熙說起。

「現代跆拳道之父」崔泓熙

跆拳道創始人崔泓熙將軍（1918—2002），他曾在日本讀書期間獲得了松濤館空手道二段段位。（圖片擷取自https://bit.ly/2Lk4Lpk）

崔泓熙（韓語최홍희，1918—2002），現代跆拳道之父。他出生於朝鮮咸境北道，12歲時因參加反日運動而被停學，之後師從一位名叫韓溢東的老師學習書法與跆跟術，鍛煉身心。1937年，崔泓熙赴日留學並在當地學習空手道，最後他在日本中央大學學習期間獲得了松濤館空手道二段段位。

1946年2月，崔泓熙從軍事英語學校（今大韓民國陸軍士官學校）畢業，並以韓國國軍創建者之一的身份獲授少尉銜。與此同時，他開始在軍隊中教授武術，學生除了有韓國士兵，亦有部分美軍成員。朝鮮戰爭展開後，崔泓熙於1954年獲晉升為少將，並在同年和友人創建了名為「吾道館」的唐手道武館，也擔任了韓國有名的武館青濤館名譽館長。

據聞就是在這段時間，崔泓熙開始跟友人整理自己所學，將空手道中的打法跟跆跟裡的踢法揉合在一起，形成了日後跆拳道的雛形。不過這種說法其實頗具爭議，蓋因1905年至1945年朝鮮處於日佔時期，修煉跆跟是禁止的，所以崔泓熙幼年所接受的跆跟訓練應是相當有限。哪怕是朝鮮光復後，全韓亦只剩下了一名跆跟手宋德基，崔泓熙不大可能在當時整合出多少跆跟技術。當然，無庸置疑的是，這種武術確實包含了許多獨特的踢法，至少在思維上是與跆跟一脈相承的。

崔泓熙的努力不僅讓這種新型武術得以廣泛流傳，更重新塑造了朝鮮武術的民族面貌。1955年4月11日，在朝鮮民族武術的名稱制定委員會上，崔泓熙提名的「跆拳道」名稱獲正式通過。自此，跆拳道成為了朝鮮武術的統一代表，內容囊括當時流行韓國的各種武術。1959年9月，大韓跆拳道協會成立，並由崔泓熙擔任會長。於1965年以二星將軍的身份帶領韓國政府的跆拳道代表團，先後出訪了德國、義大利、土耳其、埃及、馬來自亞和新加坡。

1966年，這六個地區連同韓國、美國及越南的跆拳道協會，在首爾正式成立了國際跆拳道聯盟（ITF），崔泓熙順理成章被選為第一任總裁。從此，跆拳道正式蜚聲國際，深受各國歡迎。例如在韓國出兵越南期間，軍需參謀禹忠林中校便在猛虎師駐屯地向南越政府軍、員警、學校和平民教授跆拳道。

可惜的是，雖然跆拳道的發展如日中天，但崔泓熙的命運卻由此不斷走下坡。基於民族團結信念，崔泓熙曾要求將跆拳道推廣至北韓，不過遭到了朴正熙拒絕。1972年，崔泓熙因與朴正熙政見不合被逼流亡加拿大。

崔泓熙過世後，ITF系統一度出現了分裂情況。崔泓熙的兒子、曾替北韓執行政治任務的崔重華，便選擇在2002自立門戶。由崔泓熙親自主理並受北韓政府資助的國際跆拳道聯盟，則被北韓體育部官員、國際奧委會委員張雄所接管。

另一方面，為了跟崔泓熙所領導的ITF系統區別開來，南韓政府於1973年成立了世界跆拳道聯盟（WTF，現改名為WT），並任命金雲龍任總裁。5年後，國際奧委會（IOC）正式承認了WT，並在1988年的漢城奧運會上將其列為示範項目。直到2000年，悉尼奧運會正式將跆拳道列入競賽項目，WT跆拳道逐步成為較為普及的跆拳道方式。

WT搏擊比賽的技術集中在中上段踢擊以及中段直拳上，禁止拳擊頭部，令WT的比賽方式像是「腿部拳擊」，規例上有點「重腿輕拳」。而ITF搏擊比賽則限制較少，不單允許拳擊頭部（非全接觸式），更允許多種手部打擊（直拳、拳背、拳側、手刀、反手刀）及腿部踢擊（前腳掌、腳刀、腳跟、腳背、腳掌）技法，搏擊技術上比較全面，傳承保留崔泓熙所創的原始跆拳道技術。

詳細WT跟ITR的競賽規例分別，可參看：

【ITF賽例】國際跆拳道聯盟的搏擊競賽方式 不用轉身踢法便扣分?

東京奧運・跆拳道｜一分鐘理解跆拳道比賽 著重踢技的快速比賽WT只有掂掂腳冇拳？

奧運跆拳道只有「掂掂腳」沒有拳擊？

自WT跆拳道成為奧運項目後，一直有習者抱怨「奧運跆拳道不知所謂」、「變成娘娘腔搏擊」、「輕觸得分不切實際」等等，簡言之就是懷緬昔日跆拳道「剛猛激烈」的光輝。因此一直有意見要求改革跆拳道搏擊，開創另一種風格的比賽。

在討論之前，筆者認為坊間之所以對WT跆拳道「不滿」及「懷緬過去」，其實是源於觀眾與WT取向上出現偏差所致。那些觀眾以觀賞性（實用性）為主要考量，嚮往「舊式跆拳道」以力度傷害為主的打法，享受擊倒出現。而世跆則以安全及公平為主要考量，希望奧運中的跆拳比賽更快、更好看，同時又更少受傷。

兩者向著不同目標進發，亦無可避免地因選擇而作出取捨，出現各自的不足。

其實現時跆拳道並沒有像競技空手道般限制打擊力度，而大家眼中的「掂掂腳」其實還是具有相當力度。現今規例允許推擊，同時雖然拳頭不能打頭，但仍可以不同拳種全力擊打護甲（只有正拳可得分，但其他拳種並不犯規）。前UFC選手，有極真空手道底子的菊野克紀，便曾在全日本跆拳道選手權大會中，以極真打法勇奪亞軍。跆拳道規例上，仍保有武術應有的部份身體對抗元素。

「舊式跆拳道」雖然力度十足，表現可觀，但採取全人手給分，賽事的公正性一直備受質疑。「新式跆拳道」採用電子護具系統，雖然公平度上升，但踢擊準繩要求上升，而且力度需求力度下降，使跆拳打法容易趨於統一，令賽事變得單調及沉悶。

究竟怎樣才能在發展運動形式同時，避免抽空武術的搏擊本質及競技精神呢？這不是電子護具可處理到的層面，反而應是競賽規例的制定，或是武術組職的發展取向決定。以跆拳道為例，並不是電子護具令跆拳道失真了，反而是搏擊規例決定了搏擊運動的表現方式：世跆希望奧運中的跆拳比賽更快、更好看，同時又更少受傷。

延伸閱讀

【奧運夢】MMA選手挑戰跆拳道 以極真打法勇奪日本亞軍

從MMA、極真選手挑戰跆拳道 看規例對搏擊運動發展的重要性

總括而言

總而言之，大家在奧運中見到的「奧運跆拳道」只是其中一種跆拳道方式，另外還有更為傳統的ITF體系。而「奧運跆拳道」以這種方式推行，實則跟WT投入奧運的取向有關，並不完全反映跆拳道自身的武術價值。

最後，有關奧運對搏擊運動的影響，大家可以參看《泰拳、踢拳、桑搏進入奧運為大勢所趨 但凡事總有「取捨」》。

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