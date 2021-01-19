李小龍80周年研討會　李香凝聯同港女星JuJu、UFC冠軍子彈姐致意

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-01-19 19:55

日前，亞洲環球電影節舉行了一個向李小龍致敬的網上研討會，邀請了受李小龍影響的名人、影星和電影人參與研討。當中便包括了李小龍女兒、李小龍乾女、香港武打女星JuJu 及現任UFC女子Flyweight冠軍Valentina Shevchenko。

▍李小龍網上研討會︰李香凝、JuJu、UFC女子冠軍同場致敬

為慶祝李小龍八十周年誕辰，全球粉絲近期都在各地舉行了不同的紀念活動。因為新冠病毒疫情令很多活動要改於網上舉行，日前，亞洲環球電影節（Asian World Film Festival）便舉行了一個向李小龍致敬的網上研討會，邀請了受李小龍影響的名人、影星和電影人參與研討。

當中李小龍的女兒李香凝（Shannon）、李小龍的乾女Diana Lee Inosanto、香港武打女星兼有「女版李小龍」之稱的司徒鈺芸 （JuJu, 前名陳鈺芸)，還有現任UFC女子Flyweight冠軍、綽號「子彈」的Valentina Shevchenko 參與；另外李小龍手稿作品《Warrior》的主演：Andrew Koji、杜俊緯和唐辰瀛、李小龍紀錄片《Be Water》導演 Bao Nugyen等，各人一同在網上研討會向一代巨星李小龍致敬。

JuJu 在電影柔術的雙節棍場面劇照。（圖片由受訪者提供）

JuJu在研討會上表示，自己是因為小時候看完李小龍在《精武門》的虹口道場一幕，他用犀利的腿法和雙節棍，打低眾多的日本高手，令JuJu開始對雙節棍感興趣。她說：「小時候會用鞋帶綁着兩把間尺，當雙節棍來揮舞，模仿李小龍。因為崇拜李小龍的關係，所以還是小女孩時已經主動要求學習功夫。」

另外JuJu亦分享，是李小龍給她勇氣去投身荷里活成為武打女演員。JuJu説：「李小龍到荷里活打拼的時候，遭受到不同的種族歧視及不公平對待，但他仍然沒有氣餒，憑着自己的毅力和實力克服困難，創造機會，結果成功打入荷里活。他不但把中國功夫宣傳到國際，亦成為一代國際武打巨星。現在華人在荷里活的機會多了，李小龍絕對是功臣之一，他為我們華人演員在荷里活創造了機會，為此我對他永遠心存感激。他種遇到挫折不氣餒，勇往直前的精神是我的座右銘。」

另外，《Warrior》剛播出第二季，觀眾反應熱烈，不少影迷都在期待第三季的出現，李香凝在研討會中説：「故事還未完結，很高興得到大家的支持，現在劇集在HBO播放，希望收視和觀眾的反應會令HBO滿意，可以拍板開拍第三季。」李香凝亦表示如果能夠開拍第三季，亦很有興趣邀請JuJu 和Diana 加入做女戰士。JuJu亦回應希望日後有機會能夠與研討會中的各位導演監製和演員合作。

▍失而復得的手稿《Warrior》

根據荷里活一直的流傳，李小龍曾於1971年向華納兄弟娛樂公司提出了一個名叫《Warrior》的電視劇劇本，講述一位中國武術家如何在舊西部生活，並由自己擔任主角。不過，輾轉之下，後來這個劇本變成了1972年的電視劇《功夫》(Kung Fu)，主角改為由David Carradine擔當，造成後來李小龍劇本被盜用的說法。

雖然《功夫》的編劇Ed Spielman表示自己一直都是《功夫》的原作者，李小龍只是參與了選角的過程，但兩個劇本的概念確實相似。另外有指之後李小龍打算將劇本賣給另一間公司，但後來因為李小龍專注發展電影事業而暫時擱置。之後由於李小龍在1973 年突然離世，這個《Warrior》劇本的真貌就從此成為一個謎。

不過在2000年，李小龍的女兒李香凝接任李小龍基金會(Bruce Lee Foundation)總裁一職後，她在整理父親的遺物時找到了一些草稿和筆記，包括《Warrior》原始劇本大綱的八頁手稿。當時李香凝沒有立即決定該如何處理手稿，直到有一次與《狂野時速 5》的製片人Justin Lin說起，才讓事情有了重大的轉變。本身是李小龍和《功夫》劇集迷的Justin Lin對劇本大感興趣，並認爲可以用李小龍原本的概念和哲學，把故事拍成電視劇。

《Warrior》宣傳海報之一。圖片來源：網上圖片

之後李香凝就與Cinemax合作，由李香凝和Justin Lin擔任監製，並由同為李小龍迷的Jonathan Tropper當編劇，開始製作新版本的《Warrior》（《戰士》），並於2019年4月開始播放。

根據李小龍的所寫大綱，Jonathan Tropper為劇集加入更現代的描寫方式，但卻沒有放棄原稿中的核心題目：一個有關19世紀華人移民到美國三藩市的故事。

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