特朗普獲授跆拳道榮譽九段段位　重看段位制的起源跟利弊

繼早前傳奇拳王Manny Pacquiao宣布參選菲律賓總統後，早前美國前總統亦成為了武林高手。到底段位制是因何而起的呢？



+ 3

歷史中不少國家領導人都是武林高手︰俄羅斯總統普京是柔道黑帶、前南非總統曼德拉是拳擊高手、前日本首相菅義偉是空手道黑帶二段、美國總統羅斯福曾是拳擊運動員、林肯年輕時是摔跤選手。

早前，政客武林又再多一名成員了。

+ 4

國技院院長李銅燮於11月19日拜訪美國佛羅里達州棕櫚灘的Mar-a-Lago度假村，即美國前總統特朗普的別墅，向他頒發了國技院跆拳道榮譽九段證書和贈送跆拳道袍制服。

李院長說：「聽說前總統特朗普對跆拳道很感興趣。我們期待著他對跆拳道和國技院的持續關注與合作。」

對此，前總統特朗普表示：「獲得榮譽九段證書是我的榮幸，我認為跆拳道是一種偉大的自衛武術。」他還提到他很期待見到國技院跆拳道示範。

延伸閱讀

五位習武的國家領導人｜普京、曼德拉、菅義偉、羅斯福、林肯

【武編週記】武術段級制 不只是級數那麼簡單

段位制度歷史

段位制度最早出現於日本現代圍棋，由江戶時代著名棋士本因坊道策所創，以區別棋手水平的高低之用，及後其推展至將棋系統中。

在明治期間，1883年左右，柔道始創人嘉納治五郎參考棋藝段位系統，在講道館開創色帶段位系統。另一方面，1885年日本警視廳把劍術分成一級至八級的級位制，使段級制正式成為武術系統的一部分。

及至大正時代，武德會亦把段級制度引入劍道、弓道。及後，柔道、劍道、弓道、空手道等日本武術都分別在段位以下行級位制，而段位以上則行段位制。

時至今日，段位制度已被許多武術系統應用，如跆拳道、巴西柔術、Krav Maga、中國競技武術（Wushu）等。近年，甚至連詠春亦出現了相應的段級系統，這引起中國傳統武術界的熱烈討論。有些意見認為它是洪水猛獸，不利於武術承傳；有些意見則認為是現代化的表現，有利於普及推廣。

有關段位制的利與弊，大家可以參看另一篇文章——《【武編週記】段位制的利與弊 成敗只差一線》。

武圖App2

重溫李小龍十大經典金句︰【點擊圖片放大觀看】

+ 8

【包括香港在內，現時世界各地都有不少的武術愛好者，嘗試重塑大槍技法。他們的不少技法，便是取材自《手臂錄》。點擊圖片，觀看香港八極拳協會盧韋斯師傅的示範】