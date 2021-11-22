朝倉未來｜前暴走族MMA拳手發威　千萬獎金街鬥節目96秒KO三對手

日本超狂電視節目《1000萬円大挑戰》又來了！今次由前暴走族副總長、MMA拳手朝倉未來當主角，以街頭格鬥方式單挑三位對手。結果⋯⋯



▍以1000萬円作招徠的電視格鬥節目

《1000萬円大挑戰》是日本網上娛樂電視台「Abema TV」的王牌綜藝節目，今次來到第四季。

節目每季都會找來一位日本知名的格鬥家作為「台主」，然後公開招募選手進行連番淘汰來獲得「挑戰權」。另一方面，為了加強話題，電視台更會找來一些前冠軍級選手作為挑戰者。假如挑戰者成功擊敗「台主」的話，便可以贏得1000萬円（約70萬港元）的獎金。

節目第一季便找來前WBA蠅量級、WBC超蠅量級、WBA超雛量級世界冠軍龜田興毅來作為台主，由四名普通人（高中老師、夜總會經理（牛郎）、YouTuber、到暴走族）輪流以拳擊規例挑戰前世界拳擊冠軍。最終節目不但吸引多達1400萬名觀眾觀看，龜田更成功「守衛」了電視台的「1000萬円」。

第二季節目找來前日本橫綱朝青龍明德作為台主，這次找來3位VIP拳手挑戰：元大關（僅次於橫綱）琴光喜、巴西柔術黑帶泉浩、MMA選手Bob Sapp。朝青龍最終戰的對手是《愈來愈搵笨：一出場就輸的Bob Sapp》，結局當然毫無懸念地由朝青龍勝出。

第三季節目則找來那須川天心作為「台主」，以拳擊競賽來守護獎金。挑戰者則分成了「拳擊經驗組」及「異種格鬥技組」，當中最受矚目的包括：曾擊敗龜田興毅的前WBC世界冠軍 Pongsaklek Wonjongkam，以及ONE FC前世界冠軍、著名MMA選手青木真也。

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▍前暴走族MMA拳手街鬥單挑三惡煞

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到了今次第四季，節目找來前暴走族副總長、擁有「路上の伝説」稱號的MMA拳手朝倉未來作為主角。今次主題是尋找「極惡挑戰者」跟朝倉進行街頭單挑對決，假如他們勝出便能奪得1000萬円的獎金。最後，節目組聯同朝倉從656名應徵者中，挑選出4名挑戰者。

關於朝倉未來的暴走族背景：

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第一位是福島會津出身的久保田覚。他過去曾因傷人罪被逮捕超過十次，被稱為「會津傳說的幹架王」。第二位是前偶像後藤祐樹，之前因為強盜傷害罪被判監五年。第三位是現役拳手、Bigbang踢拳王者「Mohan Dragon」Mohan Maharjan。第四位是前藝人及KAT-TUN前成員田中聖，他因藏有大麻而被捕。

今次企劃以「街頭對決」為主題，所以比賽方式有別於一般搏擊比賽，不在正規擂台上進行，而是在節目組搭建的場景中決鬥：戶外夜市攤、便利店、倉庫。雙方只戴上MMA拳套，就連牙膠也不用就進行對決。

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不過決鬥並沒有持續很久⋯⋯

在第一場的對決地點設定為戶外夜市攤。久保田覚見到朝倉未來從遠處走來，便發揮街頭幹架的特色，抄起旁邊的長椅作武器。可惜，那只是節目組製作的拍攝佈景，整張長椅都由發泡膠板製成，毫無攻擊力可言。久保田順手把長椅擊向朝倉，長椅應聲破碎，雙方隨即對峙。久保田向朝倉大揮兩拳，卻被對方輕易避開。然後朝倉馬上反擊，兩拳重擊後再加上一記左膝擊，久保田立時不支倒地。這場對決只持續了短短14秒。事後久保田鼻骨骨折。

第二場對決地點為便利店中。後藤祐樹一見朝倉走近，便把身邊的商品擲向對方。朝倉馬上發起攻勢，一輪重拳攻勢逼得後藤抱頭防守，朝倉順勢箍住後藤後頸施展膝擊。朝倉在後藤無力還擊下使出站立斷頭台鎖住其頸子，然後直接把其勒起，再向後作一個大背摔，直接撞在貨架佈景上。後藤祐樹倒地後仍嘗試以僅有的地面技術保護自己。但朝倉終究是前MMA冠軍，後藤未幾便被朝倉的地面打擊擊潰在地。這場對決只持續了45秒。

事後後藤祐樹左眼腫傷，8顆牙齒斷裂。不過，朝倉未來亦被診斷出左膝半月板損傷，但他決定繼續進行第三回戰。

第三戰場對決在倉庫佈景中進行。Mohan Maharjan終是職業格鬥選手，雙方都不敢掉易輕心，先保持距離作遠距離打擊。Mohan最初採取正架，但在首次突進「1-2」被反架的朝倉以前手勾拳擊中後，Mohan轉為反架改以低掃攻擊。在一輪攻守互換後，Mohan在突進中又一次被朝倉以右左勾拳正中要害，不消數拳Mohan便被擊倒在地。這位踢拳冠軍只支撐了37秒便被擊倒，比前偶像後藤祐樹的回合還要短。

至於第四場對決則最終沒有發生。因為田中聖在對決當日，以「助骨骨折」為由缺席節目拍攝。

結果，朝倉未來僅僅用上96秒便擊敗所有對手，成功守護電視台的1000萬日圓獎金。

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