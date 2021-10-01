五位習武的國家領導人｜普京、曼德拉、菅義偉、羅斯福、林肯

最近傳奇拳王Manny Pacquiao宣布引退，競逐菲律賓總統一位。本文為大家介紹五位武力高強的外國國家領導人。



（一）俄羅斯總統普京

在蘇俄時代，普京出身KGB特工，並有多年學習柔道和桑搏記錄。據普京個人自傳文章和他於2017年為美國導演Oliver Stone所拍四集記錄片《普京訪談錄》中，普京自述他自小也是一名頑皮搗蛋小孩，經常和同學打鬥。經歷多次捱打後，普京雖然知道自己打架不對，但他悟出︰「如果你想要成為勝者，那麼在任何一次對打中，你都要咬牙堅持到底‥‥‥不到萬不得已，不能輕易捲入什麼衝突。但一旦有什麼情況發生，就應考慮無路可退，必須戰鬥到底。」

為了應付和同學的打鬥，普京開展了學習拳擊之路，每次都與人打得頭崩額裂，普京的鼻子一度傷得連碰也不能碰，直至學到柔道，他才修心養性。「我先決定改學摔跤（應該指桑搏），而後又開始學柔道。那時，柔道這種運動形式很流行。值得慶幸的是，我遇到一位好教練，他就是Anatoly Rakhlin。Rakhlin在我一生中都起著決定性作用。如果當初我不學柔道，還不知道我今後的人生會怎麼樣。」普京表示，學習柔道是其一生轉捩點，讓他生活變得更美好。

普京父親早逝，Rakhlin儼如其父，在他的訓練下，普京18歲便成為柔道黑帶高手。後來，普京考上了列寧格勒大學法律系，但一直沒有放棄柔道訓練，1976年他奪得了列寧格勒市柔道冠軍。大學畢業後，1984-1990年間，普京當了特工，一度被派到了東德工作。

柔道是一門特殊的哲學。 普京

普京曾表示柔道讓他明白「靈活之道」。恩師讓他明白「柔道是一門特殊的哲學。」讓他把柔道中學會的原則用在治國上：「擒摔中也有妥協，有時更要讓步，但都是為了最後的勝利。」而且「體育運動中總是應努力追求結果，但提前預見到結果卻不可能。」雖然身居總統之位，普京仍然孜孜不倦繼續鍛鍊柔道，擔任總統期間曾與人合著柔道教學著作《跟普京一起學柔道》(英譯《柔道：歷史、理論與練習》/Judo:History, Theory Practice)。

（二）前南非總統曼德拉

曼德拉年輕時熱愛拳擊，他曾經對著自制的拳擊沙包，一打幾個小時，亦曾參加過比賽。他在自傳《自由漫漫路》中，提及他熱愛這項運動的原因：

拳擊是一種平等的運動。在拳擊場內，級別、年齡、膚色和財富都無關重要。 曼德拉

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曼德拉於1944年開始展開他為南非黑人平權的道路。在二十世紀初，南非是英國殖民地，並沿用實行多年的種族政策，曼德拉於1944年加入了主張非暴力抗爭的非洲人國民大會。1962年，44歲的曼德拉被捕入獄，遭監禁27年。在獄中的日子，曼德拉在艱苦的環境繼續練拳，並明白要有強健體魄，才能熬過獄中歲月，他透過持續鍛煉保持體能，並爭取帶獄友每週有若干時間踢波的權利。

而自踏足政壇後，曼德拉沒有再正式踏上擂台，但那不減他對拳擊的熱愛。曼德拉於1994年當選南非首任總統，翌年即主辦欖球世界盃（Rugby World Cup），並留下「體育擁有改變世界的力量」這千古名句。

現在南非約翰內斯堡地方法院外，豎立了一個拳擊手造型的前總統曼德拉雕像。這雕像取材自一幅1952年的曼德拉照片，當時33歲的曼德拉，在約翰內斯堡一座樓宇的天台和一名拳擊冠軍對陣。該雕像題為「影子拳擊」，以鋼製成，近六米高。製作者曾表示，曼德拉在擂台下的鬥爭深入民心，他特別選了這個拳擊手造型來造像。

這位一生為民權奮鬥的戰士，放棄了很多個人夢想。晚年的曼德拉在談到「一生遺憾」時率先談及拳擊，並表示「我非常遺憾未能成為一名世界級拳擊冠軍。」

（三）現任日本首相菅義偉

菅義偉就讀日本法政大學時曾是剛柔流空手道部副將，並取得黑帶二段。在2014年時，時任官房長官的菅義偉曾擔任「空手道推進議員連盟」主席，努力讓空手道成為東京奧運會的比賽項目。

菅義偉也被稱爲空手道首相。圖片來源：https://www.jkf.ne.jp/

去年11月，全日本空手道聯盟宣布，向日本首相菅義偉授予僅次空手黑帶十段的榮譽九段段位。在去年世界空手連盟官方網站上發布的視頻中，菅義偉就表示非常期待能夠見證空手道在奧運會中出現。

我於大學時代以空手道部鍛煉過身心，這成為了往後人生的重要力量來源。我很期待能在東京奧運會中見證歷史性的一刻。 日本首相菅義偉

對於菅義偉空手道的普及和發展做出的貢獻和成就，全日本空手道連盟決定向授予他這個殊榮。

在空手道段位中的能夠以考試獲得的最高段數為八段，黑帶十段和九段都為榮譽段位。在過去的四十四年間，除了菅義偉外，獲得榮譽九段的人還有英女王伊利沙伯二世的丈夫菲臘親王（1971年），以及印尼第二任總統蘇哈托（1976年）。

（四）第26任美國總統羅斯福

在1800年代後期，業餘拳擊被列入哈佛和耶魯的體育項目。羅斯福在就讀哈佛時體重為 135 磅。他參加了幾場比賽，雖然只取得不上不下的成績，但他的勇氣和毅力得到了同學們敬佩。

羅斯福充其量只是一個相當普通的拳擊手和運動員，但他喜歡拳擊，並且是這項運動的堅定支持者，只要它沒有沾及賭博和腐敗。1896年，羅斯福在擔任紐約市警察局長期間便通過了一項法案，使該州的拳擊合法化。他認為在適當的情況下，拳擊是具有價值的健康運動︰「它可以培養勇氣、敏銳的頭腦、敏銳的眼光和對抗精神，適合每個男孩透過練習拳擊來面對日常的挑戰。」

但這項運動的「專業」一面對他來說仍然是一個問題。在1899年擔任紐約州州長期間，拳擊運動受到了一系列重大博彩醜聞和內定賽果的衝擊。第二年，他不情願地簽署了一項法案，禁止在紐約州進行職業拳擊比賽。

到後來成為總統後，他仍繼續在白宮中練習拳擊。直到1908年，他在一次練習中臉部受到重創，導致左眼永久失明。傷病並沒有削弱他對拳擊的熱情，但他此後將自己的精力投放在柔道上，並獲得了棕帶三級。

他在最初是在1902年和1904年接受了為期兩個月的柔道訓練，但並沒有獲得任何等級。 後來，羅斯福在跟「講道館四天王」之一的柔道家山下義韶學習柔道後，他開始相信柔道訓練的效用。羅斯福擔心美國的軍事霸權會被日本等崛起中的強國奪走，開始提倡對美國士兵進行柔術訓練。

（五）第16任美國總統林肯

林肯年輕時是一名活躍的摔跤選手，接受Catch Wrestling的訓練。 他在 21 歲時成為縣摔跤冠軍。在與著名的惡棍領袖「the Clary’s Grove Boys」的摔跤比賽中獲勝後，他以力量和勇氣聞名。

即使在展開政治生涯之後，如果林肯在工作中看到一個霸凌，他都會見義勇為。據說有一次，在他的立法競選期間，他看到他的一名支持者在他的演講中遭到毆打。他馬上停止說話，把惡霸摔到老遠，然後才繼續他的演講。

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