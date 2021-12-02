八斬刀vs歐洲劍｜外國測試蝴蝶雙刀作戰技法 武編分享實測心得

早前外國一名YouTuber以「HEMA VS 功夫」為題拍片，分享八斬刀跟HEMA兵器對打的影片分析。其實，武備志編輯們早前也試驗過以八斬刀跟長劍對打，雖然當時沒有拍片記錄，但亦頗有心得。以下跟大家分享一下。



Lindybeige 測試蝴蝶雙刀技法

Lindybeige是外國一位非常有名的歷史／武器研究者加YouTuber，在此不詳細介紹他。他在10月尾上傳了一段長達36分鐘的對打加解釋片段，講述打他使用「詠春蝴蝶雙刀」與HEMA的長劍對打的情況。

因為二人都有一定水平，使這個對打很有素質。大家可以花一點時間看看他的用法和解釋。

有幾點可以抽出來一說，例如他肯定「詠春蝴蝶雙刀」是一把可行的（Feasuble）武器，但如果要一對多時，較長的兵器仍是他的首選；另外，他知道很多反擊的方式，但就因為距離不夠要只能等反擊機會，而較為被動；第三，如果對方用最普通的架式，如劍道的中段或HEMA 的Plow Guard，他可以打走對方的劍再攻擊，但如果對方用的是把劍尖藏起來的架式，就不能用這個進攻手段。

其實，武備志編輯們早前也試驗過以八斬刀跟長劍對打，雖然當時沒有拍片記錄，但亦頗有心得。以下跟大家分享一下。

編輯R分享實測心得

首先「八斬刀 VS 歐洲劍」 是「標題黨」，但因為Lindybeige 用的是「HEMA vs Kung Fu」就更「標題黨」，所以就原諒我們吧。

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先讓我利申一下：

一，我個人沒有正式學過蝴蝶雙刀或者八斬刀，也沒學過詠春，但因為有兵器對打訓練和經驗，在此只是用「使用兵器的直覺與經驗」作判斷和使用，所以除了自己以外，並不代表任何人或門派。以下都用「八斬刀」來形容那把蝴蝶雙刀（或雙叉刀），只是因為較順口，而且大家都較易明白，當中沒有門派傾向。

二，我當日試用時，所用的是實心、有一定重量的膠造八斬刀，而非鐵製版；對方使用的也是有海綿包裹，但有一定重量、大概一米多長的安全「短兵」。

三，我那時是拿上手就用，之前未有特別想過有什麼特別技術和配合，所以肯定miss了很多技術和使用方法。

戴了頭盔，就讓我分享一下當時對打時的感受：

借Lindybeige片段來示意。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/ltUJljqVyJo）

一，使用時，很快就發現我的第一目標是「其中一把刀與對方兵器有接觸」。一旦有接觸後，就用那一把刀控制對方的兵器，主要是把對方的兵器推向外圈（尤其對方只有單兵）或者貼近對方身體，使他難以發力，再用另一手的刀攻擊。

借Lindybeige片段來示意。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/ltUJljqVyJo）

二，因此，當有所接觸後，不能遲疑，要立即迫步向前。不然對方的兵器不再受困，就很易轉角度來攻擊你。所以，要留意對方的佯攻，假如對方第一下攻擊後即時轉軌迹，不要退，因為退了再防禦很多時都不夠快，反而繼續向前作攻擊更好。

三，沒有接觸就「盲衝」很多時都等於自殺。不像長劍或其他較長的兵器，看到空位可以直接用直刺，八斬刀沒有距離優勢，要攻擊就必須向前衝／移動，如果對方兵器無受困的話，對方退後一步再反擊就很易得手。也試過跳步／標步，但可能我學藝未精，還是距離不夠。

四，又因八斬刀沒有距離優勢，所以只有兩種距離，要麼遠得對方的長攻擊也打不中你，要麼就是近得可以控制對方的兵器。後者上面已經有描述，而前者其實是個很被動的距離。因為在外圍，八斬刀沒什麼威脅。長劍之類也可以「撩」一下手，八斬刀就只能等機會迫進去。另外，我明白攻擊對方的手是兵器的「第一要訣」，但還是要迫進去才斬到手呀。

五，假如對方知道你的第一目標是與他的兵器有接觸，你會變得很難進攻，因為對方會不斷避免與你的刀接觸，以免他的兵器被控制。所以我認同Lindybeige，這兵器反擊比主動進攻易很多。

借Lindybeige片段來示意。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/ltUJljqVyJo）

六，八斬刀很難防腳。雙手向前雖然很好「捉」對方的兵器，但腳的防禦就很虛。唯一方法是，在較遠的距離下，前手把刀放在大腿附近，後手護上身。但就算防得住，仍是很被動。

七，因為當時對方的安全兵器很粗，我用不了八斬刀後面的那個「扣」去「卡」著對方的兵器。後來我有試過用那個「扣」和長棍練習，直接想用那個「扣」去扣住對方是不可能的，但先用刃身擋著，再轉手腕用「扣」那邊「卡」住對方的棍，則是可能的，而且挺好用。不過要一點練習才用得順暢，不然「卡」對方也「卡」自己。

借Lindybeige片段來示意。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/ltUJljqVyJo）

八，「一刀擋，同時另一刀同攻擊」這種典型八斬刀技法是有效的，但就算是擋的那一下，也要「勇敢」的迫進去。一開始未習慣，還是用玩拳腳時常用的那種可以保持右架的移動方式，但很快發現追不上去；嘗試了踏步後就好多了，甚至到後期有點想「一接觸到就上步衝」的感覺。

九，刺好還是斬好，我覺得進入攻擊距離後分別不大。因為對方用的兵器比我長，反正我也迫進去了，用手腕力斬也好、「點」也好、刺也好，好像差不多。用全身加臂力去斬很少用，第一試玩不想太大力，第二有刃兵器不需要太大力也能做到傷害。

十，《陸地武術人生——從詠春、截拳道到八段錦》中陸地師傅有一段指八斬刀與詠春的口訣『來留去送，甩手直衝』相反，變了『來留不去送，甩手不直衝』，以及『追形不追手』變了『追手不追形』。『來留不去送，甩手不直衝』及『追手不追形』我的詮釋都與「其中一把刀與對方兵器有接觸」有關，當然不同人可以有不同理解。

另外，以下是一些我覺得沒用或未懂用的技巧：

一，反手刀雖然很「型仔」，但很少機會用到。八斬刀正手轉反手有一種特別手法，就是把拇指放在「扣」上，讓刀順勢朝下。但就算用這個手法，使用的時機仍不明確。同時就算變成反手，刀身也難以像想像中般保護前臂，因為只要角度有些許差異，對方的刀刃都能打中前臀。

二，我仍未搞清楚「一字刀」的用法，感覺上沒有比兩刀分開使用好。防禦的範圍是較大的，但也不足夠「護身護腿」，倒不如用距離和步法避免被打中。而且單刀防禦、移動也較靈活，把兩把刀放在同一邊也很危險。

三，我未試把身的閃避動作刻意放進去。兵器中是可以有像拳腳一樣的閃避動作的（見過有比賽時有師兄用身法令整個人「下沉」來避刺頭的槍，很瀟灑），但那次未有好好嘗試。反正用短刀人較靈活，說不是身法加刀擋，是個好的進攻方法。

以上為武備志編輯的個人心得，並不能作準。各位讀者有便麼意見都歡迎留言分享一下。

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