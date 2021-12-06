Bellator MMA｜堀口恭司完全優勢下被KO　談抗打能力與KO的迷思

相隔2年多後，堀口恭司再次挑戰Bellator冠軍，對陣「Showtime」的弟弟、現任冠軍Sergio Pettis。可惜最後強勢領先三回合下，被Pettis奇招擊倒。賽後有指堀口恭司「抗打能力近0」。到底抗打力強真的不會被擊倒嗎？



▍日本最強MMA拳手——堀口恭司

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堀口恭司自小受父親影響，修習傳統空手道。高校畢業後，因仰慕K-1拳手山本徳郁而加入其所屬拳館「KRAZY BEE」，展開了綜合格鬥之路。堀口恭司打法「十分空手道」，快速的突進、凌厲的重拳、靈巧的步法、多變的拳腳組合都令他深受拳迷愛戴。

在2010年於日本修斗出道，正式投身職業MMA 行列。2013年奪下職業修斗Bantamweight 冠軍，同年9月跟UFC 簽約，在UFC 166中首登世界舞台。他在UFC中的戰績相當不錯，7戰中有6戰勝出，曾挑戰UFC 冠軍，輸的那場也只是輸給在125磅中極具統治力的王者Mighty Mouse Demetrious Johnson，雖敗猶榮。在離開UFC時，手握著3連勝，更是UFC的125磅排名中的第3位。

2017年，27歲的堀口恭司跟UFC 合約期滿，回歸日本拳壇，轉投RIZIN FF 旗下，成為RIZIN 的重要台柱。在RIZIN 18前，短短2年內他取得8戰全勝的佳績。2018年9月與日本超新星那須川天心進行跨界別Kickboxing 賽事，成為一時佳話。其後在同年RIZIN 大晦日中，他又擊敗Bellator 冠軍Darrion Caldwell 奪得 RIZIN Bantamweight 冠軍。2018年6月，二人在Bellator 222 進行二番戰，成功以一致判定奪得Bellator Bantamweight 冠軍。成為日本首位坐擁兩條不同世界級MMA 賽事冠軍的選手。

不過，被譽為日本最強的堀口恭司卻在2019年的RIZIN 18中，被朝倉海在第一回合的68秒以TKO爆冷擊敗。這是堀口恭司四年以來的首次敗陣，但因為該場比賽並非冠軍戰，堀口落敗後仍舊是RIZIN的冠軍。其後，因為膝部傷患的關係，堀口恭司主動放棄自己在RIZIN和Bellator的135磅雛量級冠軍寶座。

相隔2年多後，堀口恭司再之次挑戰Bellator冠軍。可結果卻不似預期⋯⋯

▍強勢領先三回合 卻敗在奇招之下

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在打法上，堀口恭司還是採用其慣用的突進打擊，以靈活的步法配合多變的強力打擊，完全掌控比賽節奏。恭司甚至利用低掃擊打Pettis的前腳，使其失去平衡跌倒在地上。他又以強而有力的上手右拳點綴自己的組合拳，在第一、第二和第三回合中更成功後踢擊中Pettis軀幹。此外，他還結合了一些戰略性摔技，把比賽帶到地面上進行，並奪得相當優勢。

從「Bellator Public Relations」公布的計分紙可見，三名裁判於首三回合都一致判定堀口恭司為「10-9」。換言之，堀口恭司強勢領先對手Sergio Pettis。

可惜，一切都已經不再重要⋯⋯

.@sergiopettis OUTTA NOWHERE! 😱 😱 😱 😱



What a way to end the 2021 Bellator MMA season LIVE on @SHOsports. #Bellator272 pic.twitter.com/g8Kstu4E3v — BellatorMMA (@BellatorMMA) December 4, 2021

在第四回合的一次纏鬥中，Pettis使出一記類似WT跆拳道常用的「掛頭」踢擊，堀口輕鬆下潛避開並橫移走側，不料正好被Pettis的轉身背拳擊中下巴，堀口登時失去意識倒在台上。

最終，Pettis憑籍這記出乎意料的KO翻盤，成功衛冕自己的Bellator Bantamweight冠軍腰帶。

賽後有指堀口恭司「抗打能力近0」。可是，抗打力強真的不會被擊倒嗎？

▍「抗打力高」並不等於不會「被KO」

有一些說法指，強壯的頸部肌肉能防止頭部劇烈搖晃或扭動，而強壯的胸腹肌能保護肝臟受到直接重擊，所以能降低被「KO」的機會。

誠然，厚實肌肉確實能夠提升身體遭受打擊的承受能力，讓拳手更習慣面對打擊帶來的痛感或暈眩感，但這亦只限於拳手有意識抵抗的情況下才能避免被KO。並不代表只練「抗打」，便能避免遭到KO。

正如Conor McGregor對上Jose Aldo的這一拳。（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2ZGm4TL）

又如Anderson Silva KO Forrest Griffin的這輕輕一拳。（影片擷取自：http://bit.ly/2XoLac8）

甚至是Anderson Silva 被 Chris Weidman KO的這一拳。都証明了KO並不需要花上很大力氣。（影片擷取自：http://bit.ly/2Xt4IvS）

在無數的KO例子中，拳手並不是沒有進行「抗打訓練」，亦不是沒有足夠的肌肉保護，而是在無意識抵抗或肌肉鬆弛的情況下遭到KO。

總括而言，單憑「抗打練習」並不足以防止「被KO」，否則就跟「我馬步夠穩，所以不會被摔倒」一樣。除了日常的「抗打訓練」外，還必須配合更重要的攻防技術、步法、距離、心理練習才可以更有效地降低KO機率。

大家切忌以為「耐打」可以凌駕於「防守」呢！

武圖App2

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