日本傳統武術演武　本港與旅港日人同場獻技︱日本武道巡禮2021

第六屆「日本武道巡禮」剛於本月5日假饒宗頤文化館演講廳圓滿結束，上年因疫情而轉為網上播放的年度活動，今年得以再度開放予公眾參與，藉著本港與旅港日人同場獻技，讓公眾進一步親身了解日本武道文化，讓香港人可以從另一個視角去認識日本，同時讓日本人有機會了解日本武道在港澳地區的發展。



「日本武道巡禮2021」是本年度「日本秋祭in香港-魅力再發現」活動之一， 今屆邀得千月堂、合氣道佑武館、空手道正道塾參加，除了有現場講解各種武術特點外，各館代表更分別為大家示範空手道，合氣道，日本劍術與及進行真刀試斬，同場更邀得尺八「鈴法會」許諾先生表演多首以日本傳統樂器「尺八」演奏的樂曲。

【居合道、合氣道、空手道示範】

+ 26

【延伸閱讀】

日本秋祭in香港｜11日本武術團體匯聚一堂 市民親身體驗武道文化

【日本武術】追求真、善、美的日本弓道

【兵器】港人開班辦研修會 盼推琉球古武道

活動主辦單位千月堂館主郭世孝表示，「日本武道巡禮」已經踏入第六屆，雖然在籌備的過程中往往出現各種傷腦筋的難題，但還是很慶幸在過程中遇上那麼多志同道合的朋友，大家齊心合力地為推廣「日本武術及文化」而努力。能夠選一條路，不退讓，不更改走下去，這是幸福。希望大家都毋忘初心，努力奮進，明年再見。

【「鈴法會」尺八示範】

武圖App2

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：