日本秋祭in香港｜11日本武術團體匯聚一堂　市民親身體驗武道文化

昨日（14日）11個日本武術團體聚首一堂的「2021日本武術交流會」圓滿舉行。讓市民有機會一睹弓道、居合道、空手道、薙刀、合氣柔術、琉球古武道風采，進一步親身了解日本武道文化。



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「日本武術交流日」在過往五年已吸引過千人次參與，本年度更獲民政事務總署全力支持，成為「日本秋祭in香港」的活動之一。本年活動主要目標是將日本武術的理念向學界宣傳推廣，希望年青人能從修練日本武術中體驗得到「武道」中得守禮、自律、克己的精神。

本年參與交流會的團體多達十一個。在參與陣容上，本年首次邀請到「香港殺陣協會」，示範在時代劇和舞台表演中常常出現的「殺陣」。此外，亦邀請了「香港柳生心眼流協會」，示範甲冑拳法、兵器演示、劍術等。

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其他團體還包括了：志學會、神念流居合劍、香港戶山流居合道協會、水鷗流居合劍法香港支部、香港薙刀協會、香港護身道協會、香港弓道協會、香港大東流合氣柔術協會、琉球古武道保存會、井上派糸東流拳恒館。

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除了上、下午兩場的團體表演外，現場更設有攤位讓各團體展示武具及與參加者作親身體驗交流。不少現場參與者目睹精彩表演後，都會走到心儀的攤位作進一步了解。有些參與者更親手執起和弓、薙刀等武具作體驗，接受基本動作教學，體會不同的武道文化。

本次活動不單把不同日本武術分享給參與市民，更讓他們能夠透過不同方式了解日本文化的多元一面。

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【包括香港在內，現時世界各地都有不少的武術愛好者，嘗試重塑大槍技法。他們的不少技法，便是取材自《手臂錄》。點擊圖片，觀看香港八極拳協會盧韋斯師傅的示範】