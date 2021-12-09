拳擊｜前MMA冠軍頂替泰臣弟再戰網紅Jake Paul　針對謠言設KO獎金

前UFC冠軍Tyron Woodley 8月時爆冷以分數落敗於外國網紅Jake Paul。不料相隔6個月後，Woodley居然意外迎來二番戰。Jake今次還加設KO獎金鼓勵Woodley KO自己？
千萬粉絲網紅Paul兄弟四出嘴炮挑機打拳擊？
Jake Paul跟哥哥Logan Paul是現時紅極一時的YouTuber，二人粉絲數目合共高達4千多萬人。自2018年起便開始踏足拳擊界，叫戰具話題性的名人、拳手，透過製作「話題之戰」，從中獲利。
Jake於2020年1月正式出道職業拳擊，賽前戰績4戰全勝。第一戰的對手是同爲網紅的AnEsonGib，第二戰的對手是前NBA入樽冠軍Nate Robinson。至於第三戰起，Jake更開始向退役格鬥運動員入手，那就是前ONE冠軍、UFC拳手Ben Askren，使比賽更加具有話題性。
跟Ben Askren的比賽中，Jake在比賽開始僅僅1分59秒後，便以「One Two」組合重拳擊倒Ben Askren。即使Ben Askren 馬上轉身站起，但經裁判判斷後決定宣布終止比賽，Jake Paul 以TKO 勝出。而Ben Askren亦贏得了50萬美元的出場費，媲美UFC重量級冠軍Francs Ngannou 的出場費。
在今年8月，Jake Paul乘勢追擊，挑戰前UFC沉量級冠軍Tyron Woodley。Jake Paul今場並沒有像對上Ben Askren般輕鬆，甚至一度險被Woodley擊倒，一直要鬥滿8個回合才分出勝負。
賽後其實還有一段小插曲。賽後Woodley表示要求重賽，打算跟Jake進行「二番戰」。原先Jake跟Logan表示反對，但幾秒後表示同意，但要有一個條件。
原來賽前二人有個小打賭，就是敗者要紋上「我愛（勝者名字）」的紋身。而Woodley 亦在9月時遵守諾言，在自己的中指上紋上「I LOVE Jake Paul」紋身。
不過，由於Jake Paul當時已經另有打算，所以沒再跟Tyron Woodley糾纏下去。
冷手執個熱煎堆打二番戰 針對流言加設50萬KO獎金
原先Jake Paul第五戰預定在12月18日舉行，對手是英國重量級拳王Tyson Fury的弟弟——Tommy Fury。Tommy Fury跟哥哥同樣是一名職業拳手，戰績為7勝0敗4 KOs。雖然表面看上去是全勝不敗，但是Tommy 7場比賽的對手全都是不見經傳的拳手，最誇張的算是出道戰的對手Jevgenijs Andrejevs，其戰績為10勝102敗3和，可見當中水份不少。
話雖如此，Tommy Fury此戰卻是「只許勝不許敗」，因為哥哥Tyson Fury表示：「如果 Tommy 不能讓 Jake Paul 濺血，我會讓他從拳擊界退休」並表示「輸了會直接改掉弟弟的姓氏，爸爸也認為如果輸了就不會是一家人」。
不過，Tommy Fury 最終卻因胸部細菌感染和肋骨骨折等因素無法出席。因此，Jake Paul臨時再度找來Tyron Woodley進行二番戰。
有傳言說，每個人都開始相信我的比賽是被操縱的，或者我不允許我的對手在比賽中擊倒我。這不是真的。這完全是胡說八道。
為了針對謠言，Jake Paul在今次二番戰中增設KO獎金。假如Tyron Woodley能通過KO或TKO取勝，他將加賞50萬美元的額外獎金。
對於Woodley而言，單是這場拳擊賽的酬金已經遠超自己UFC時期的薪金，與其打出KO獲得50萬獎金，倒不如「長做長有」還更化算。
大家不妨留言分享你對這場二番戰的看法。
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