拳擊｜前MMA冠軍頂替泰臣弟再戰網紅Jake Paul　針對謠言設KO獎金

前UFC冠軍Tyron Woodley 8月時爆冷以分數落敗於外國網紅Jake Paul。不料相隔6個月後，Woodley居然意外迎來二番戰。Jake今次還加設KO獎金鼓勵Woodley KO自己？



千萬粉絲網紅Paul兄弟四出嘴炮挑機打拳擊？

Jake Paul跟哥哥Logan Paul是現時紅極一時的YouTuber，二人粉絲數目合共高達4千多萬人。自2018年起便開始踏足拳擊界，叫戰具話題性的名人、拳手，透過製作「話題之戰」，從中獲利。

Jake於2020年1月正式出道職業拳擊，賽前戰績4戰全勝。第一戰的對手是同爲網紅的AnEsonGib，第二戰的對手是前NBA入樽冠軍Nate Robinson。至於第三戰起，Jake更開始向退役格鬥運動員入手，那就是前ONE冠軍、UFC拳手Ben Askren，使比賽更加具有話題性。

跟Ben Askren的比賽中，Jake在比賽開始僅僅1分59秒後，便以「One Two」組合重拳擊倒Ben Askren。即使Ben Askren 馬上轉身站起，但經裁判判斷後決定宣布終止比賽，Jake Paul 以TKO 勝出。而Ben Askren亦贏得了50萬美元的出場費，媲美UFC重量級冠軍Francs Ngannou 的出場費。

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在今年8月，Jake Paul乘勢追擊，挑戰前UFC沉量級冠軍Tyron Woodley。Jake Paul今場並沒有像對上Ben Askren般輕鬆，甚至一度險被Woodley擊倒，一直要鬥滿8個回合才分出勝負。

賽後其實還有一段小插曲。賽後Woodley表示要求重賽，打算跟Jake進行「二番戰」。原先Jake跟Logan表示反對，但幾秒後表示同意，但要有一個條件。

原來賽前二人有個小打賭，就是敗者要紋上「我愛（勝者名字）」的紋身。而Woodley 亦在9月時遵守諾言，在自己的中指上紋上「I LOVE Jake Paul」紋身。

不過，由於Jake Paul當時已經另有打算，所以沒再跟Tyron Woodley糾纏下去。

冷手執個熱煎堆打二番戰 針對流言加設50萬KO獎金

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原先Jake Paul第五戰預定在12月18日舉行，對手是英國重量級拳王Tyson Fury的弟弟——Tommy Fury。Tommy Fury跟哥哥同樣是一名職業拳手，戰績為7勝0敗4 KOs。雖然表面看上去是全勝不敗，但是Tommy 7場比賽的對手全都是不見經傳的拳手，最誇張的算是出道戰的對手Jevgenijs Andrejevs，其戰績為10勝102敗3和，可見當中水份不少。

話雖如此，Tommy Fury此戰卻是「只許勝不許敗」，因為哥哥Tyson Fury表示：「如果 Tommy 不能讓 Jake Paul 濺血，我會讓他從拳擊界退休」並表示「輸了會直接改掉弟弟的姓氏，爸爸也認為如果輸了就不會是一家人」。

不過，Tommy Fury 最終卻因胸部細菌感染和肋骨骨折等因素無法出席。因此，Jake Paul臨時再度找來Tyron Woodley進行二番戰。

有傳言說，每個人都開始相信我的比賽是被操縱的，或者我不允許我的對手在比賽中擊倒我。這不是真的。這完全是胡說八道。 Jake Paul

為了針對謠言，Jake Paul在今次二番戰中增設KO獎金。假如Tyron Woodley能通過KO或TKO取勝，他將加賞50萬美元的額外獎金。

對於Woodley而言，單是這場拳擊賽的酬金已經遠超自己UFC時期的薪金，與其打出KO獲得50萬獎金，倒不如「長做長有」還更化算。

大家不妨留言分享你對這場二番戰的看法。

武圖App2

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