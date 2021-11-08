拳擊｜Canelo強勢擊倒Plant統一量級　數個技術剋制Philly Shell

Canelo Alvarez 毫無懸念地擊敗IBF拳王Caleb Plant，一舉成為史上首位拳手稱霸超中量級，成為史上第六位男子「無爭議冠軍」，亦是Josh Taylor以外第二名現役「無爭議冠軍」。本文為大家分析，Canelo是如何擊破Caleb Plant擅長的「Philly Shell」（吊鐘手）防守。



Canelo Alvarez強勢擊倒Caleb Plant統一量級

只花上了兩年，「P4P之王」Canelo Alvarez便踏上世界拳擊之巔，達成世上所有拳擊手夢寐以求的成就：稱霸量級。

假如有拳手能同時奪得同一量級2條或以上的「拳擊四大組織」（WBA、WBC、IBF、WBO）世界冠軍腰帶，則會被稱為「Unified Champion」。但是今日若論真正的「統一量級」，便需要成功奪得「拳擊四大組織」的冠軍頭銜，成為「Undisputed Champion」（無爭議冠軍）。自從2004年開始實行四腰帶時代以來，超中量級就再也沒有出現過Undisputed Champion。

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Canelo 在2020年12月對陣英國雙料拳王Callum Smith。經過12回合後，Canelo 以壓倒性優勢、「一致判定」獲得勝利，一舉成為WBA（Super）、WBC、The Ring超中量級冠軍。其後，Canelo又於本年5月跟WBO 超中量級拳王Billy Joe Saunders 進行拳王爭奪戰。Canelo 在第八回合以一記右手上勾拳重擊Saunders，迫使Saunders 團隊在回合結束後決定放棄賽事，令Canelo 一舉成為WBC、WBA（Super）、WBO及The Ring 超中量級拳王，而Saunders 則吞下職業生涯以來首場敗仗。Canelo只差一條IBF金腰帶便能「統一量級」。

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在昨日舉行的拳賽中，Canelo Alvarez 毫無懸念地壓制IBF拳王Caleb Plant。儘管Plant發揮出高水平、堅強的實力，但依然無法借助體型臂展優勢對Canelo帶來威脅。

最終，Canelo在十一回合一次繩邊攻防中，Canelo以突進左勾拳擊中Plant，Plant意圖纏鬥爭取回復時間卻被Canelo推開，Canelo趁Plant下潛靠近時打出右上勾拳，正中Plant要害，Plant隨即被擊倒（KD）在地。雖然Plant被擊倒後隨即站起，但明顯遭到一定傷害。讀秒後比賽重開，Canelo馬上衝前發起猛攻，最終Plant再度被擊倒在地，拳證Russell Mora介入宣布比賽終結。

Canelo Alvarez以十一回合TKO擊敗Plant，成為拳擊史上首位拳手稱霸超中量級，亦是墨西哥史上首位「無爭議冠軍」、史上第六位男子「無爭議冠軍」。

賽前有意見認為Philly Shell是Canelo的剋星，因為他在2013年曾被「不敗拳王」Floyd Mayweather Jr. 以此打法擊敗。但從今場表現可見，Canelo完全征服Caleb Plant擅長的「Philly Shell」。

下文將為大家作出分析。

Canelo 如何剋制Plant的Philly Shell防守

Philly Shell，又名為Shoulder Roll，中文稱為「吊鐘手」，是一種拳擊的防守姿勢，亦是Cross-arm防守的變種。動作是前手置於胸腹之間，前肩靠近臉側作為防守，而後手亦置於臉側作防守。這種姿勢的好處是：肩膊和後手為拳手帶來牢固的防守，同時較易以旋轉和下潛身體來卸開或避開對手的打擊，並運用已經儲力的後手作出還擊。「不敗拳王」Floyd Mayweather Jr.便是Philly Shell的好手，並曾以此擊敗Canelo。

（一）抵消Plant臂展刺拳優勢

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當年Canelo忌憚Mayweather優異的反擊威力，於是採取刺拳為主的中距離打法，卻反而被經驗豐富（老奸巨滑）的Mayweather輕易掌握反擊時機。

（影片擷取自：https://youtu.be/Lu41NmJ_3CE）

今場Canelo的打法跟過去對上Mayweather時截然不同，採用了跟Callum Smith一戰如出一轍的策略。Canelo採取高壓迫性打法，在外圍以巧妙的閃避和高位防禦，使Plant的刺拳難以清脆命中，然後不疾不徐地踏進了一個精妙的距離段：對Plant而言，這個距離段用刺拳太短，但其他攻擊又怕會被Canelo反擊。

結果，Plant在攻守上陷入被動，刺拳無法對Canelo給予壓力維持足夠發揮距離，反而被迫不斷後退。當Plant後退時，Canelo就步步進迫以及量度距離，結果退到繩邊時，Canelo毋須大動作追趕Plant，便可以展開重拳打擊優勢。

（二）消除「Philly Shell」後手反擊威脅

Philly Shell其中一個威脅是後手反擊。當年Canelo在Mayweather身上吃盡苦頭，因此今仗他明顯對此作出針對性準備。

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首先，Canelo在組合攻勢完結後會主動以前手作為屏障，以手肘或拳套架在Plant的右肩或頭上，一來妨礙Plant轉動肩膊打出後拳，二來即使Plant打出後手，前手亦可防住直拳及勾拳的軌迹。

其次，Canelo進攻時採取大量身體打擊。一般而言，Philly Shell前手置於胸腹之間，後手手肘置腹側作防守，能夠有效擋格大部份身軀打擊。Canelo以強大的打擊質量見稱，他在對陣Callum Smith時便曾擊傷對方用於擋格的前手手臂，使其臂膀腫起，難以正常出拳。

Canelo以極具威力的身體打擊封鎖Plant具威脅的後手反擊。（圖片擷取自：Getty Images）

在這場比賽中，Canelo先以高位防禦壓迫進去，再以極具威力的身體打擊狙擊Plant前手手肘、後手手肘後側的脅下弱點，迫使Plant沉肘作守，封鎖Plant具威脅的後手反擊。Plant亦有所應對，改以動作更為簡單直接的後手上勾拳反擊，不過威力有限。

（三）瞄準「Philly Shell」弱點攻擊

面對Philly Shell的嚴密防守，Canelo在「抵消刺拳」、「消除後手反擊」後針對Plant弱點作重點打擊。

在Canelo強力的身體打擊下，Plant的前手及後手手肘為了護住腹部會更加下沉，使護住臉部左側的左肩及護住臉部右側的拳套亦會稍微下跌，露出面部兩側的空檔。Canelo利用左手前伸作屏障，同時遮住Plant左方的視線，再由Plant視線死角打出從上而下的「Chopping Right」，狙擊Plant頭部左側空位。

另一方面，當Plant的後手被Canelo的身體重擊釘住後，Canelo便以左勾拳瞄準Plant的右額打擊，巧妙地避開Plant護住下巴的後手拳套。在此基礎下，Canelo再加入刺拳及右上勾拳作組合，使Plant更是難以應付。

總括而言，Canelo技術性地拆解了Caleb Plant的「Philly Shell」防守，使其落入自己的打擊部署中，再步步奪得勝利。

在如此強大的Canelo Alvarez面前，大家認為他下一個目標是誰呢？

武圖App2

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