拳擊｜井上尚彌八回合打出TKO衛冕　目指統一量級或再戰閃光

相隔兩年後，「怪物」井上尚彌再次回到日本作賽。毫無懸念下，井上於第八回合TKO來自泰國的挑戰者Aran Dipaen，成功衛冕WBA（Super）、IBF、The Ring金腰帶。賽後他更透露未來大計⋯⋯



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兩年前，「怪物」井上尚彌在埼玉超級競技場與「菲律賓閃光」Nonito Donaire激戰十二回合，最終成功守住了IBF腰帶，更同時贏取了WBA，以及WBSS的腰帶。昨日，井上相隔兩年再次回到家鄉日本作賽，面對IBF排名第五的泰國拳手Aran Dipaen，衛冕自己的WBA（Super）、IBF、The Ring金腰帶。

井上在比賽開始那刻就顯示出跟對手能力上的差異。除卻第一回合採取觀望打法外，井上幾乎完全掌控整場比賽的所有時間。井上以刺拳及左右身體重拳打出一波又一波猛烈的攻勢。可是，Aran Dipaen不愧泰拳出身，以過人的抗打能力及意志堅持下去。

Naoya Inoue with some serious snap in those shots, stopping Aran Dipaen in the 8th in Japan today today 🥊🔥 #TheMonster #InoueDipaen



pic.twitter.com/Chzre6TMA2 — Boxing World UK 🥊🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@BoxingWorldUk) December 14, 2021

一直到第8回合，井上在一次繩邊追擊中，終於以一記左勾拳把對手擊至失去平衡倒地。拳證讀秒後比賽繼續，但在挑戰者發起攻勢時，井上又打出了一個左勾拳擊中對手，雖然對手並沒有倒地，但拳證馬上介入終結比賽，裁定這場比賽為TKO。

這是這位「怪物」井上尚彌第六次成功衛冕WBA冠軍頭銜，第四次成功衛冕IBF冠軍頭銜。

Congratulations to @NaoyaInoue_410 for retaining his Unified Bantamweight titles with a stoppage over Aran Dipaen 🤝👹 pic.twitter.com/43TbFxZnKv — Top Rank Boxing (@trboxing) December 14, 2021

比賽結束後，井上接受台上訪問時大讚對手堅韌的意志：「他曾經是一名泰拳選手，他帶來了那種堅韌。我開始懷疑我的拳頭是否有效果——這就是他有多強硬。」接著他又說：「 比賽並沒有像大家預期的那樣進行，但兩年後再次在日本作賽是件好事。」

關於這場一面倒的比賽，不少搏擊媒體都認為是一場錯配。《The Ring》認為：「30歲的Dipaen設法堅持到第八局的後半段，但他在整個比賽中受到過多傷害。他以IBF世界第五號挑戰者的身份進入擂台，這已經夠糟糕了。」又指：「28歲的井上是當今世界上最好的P4P拳手之一。像這樣的戰鬥，比他的水平低了幾個檔次。」

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關於他的未來大計，井上說：「我一直打算統一量級，但如果事情不順利，我將升到超雛量級。 我想和團隊討論這個問題。 我的願望是與其中一個冠軍對賽，WBC冠軍Nonito Donaire或WBO冠軍John Riel Casimero。」

武圖App2

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