槊｜曾於漢末稱霸一時的騎兵利器　為何及至宋朝卻步入沒落？

宋．蘇軾《前赤壁賦》詩云：「釃酒臨江，橫槊賦詩，固一世之雄也。」形容意氣風發的樣子。《三國演義》：「趙雲懷抱後主、直透重圍、砍倒大旗兩面、奪槊三條⋯⋯」以「奪槊三條」作為戰功之一。到底「槊」所為何物？今天武備志跟大家一說究竟 。



成於漢末的重型騎槍

《說文解字》：「槊，矛也。」《釋名》：「矟，矛長丈八尺曰矟，馬上所持，言其矟矟便殺也。」《通俗文》：「矛長丈八謂之槊。」簡單而言，槊就是發展自漢末的重型騎矛。它是重裝騎兵的常備兵器，發展自一般騎兵矛。

在漢代以後的魏晉時期，出現了實用馬鐙。最早的馬鐙文物，出土於遼寧，估計年代為公元3世紀中旬或4世紀初。馬鐙可以讓騎手雙腳提供穩定有力的支撐，使騎手能更有力、更靈活地施展馬上兵器，尤其可以讓騎手在高速衝擊敵人時，不用擔心被擊中敵人的力量反震自己。在還未發明馬鐙的時候，騎兵只能靠上肢的力量揮動、刺出兵器，而在衝刺時亦不能借助馬匹的衝力。而馬鐙的出現，正正為重型騎兵兵器提供一個良好的契機。

根據典籍記載，對於槊的長度有所定制，騎兵所用的丈八長矛才稱為槊。若按照《釋名》一書成書時代的長度計算，一丈八即等如今日的498.6厘米（一漢丈＝277厘米）。槊的造型較為簡潔，它基本是由槊柄及槊首組成，槊首長達50-84厘米，外形活像一柄長劍般。有時在刃的根部，會加上留情結，防止衝鋒時刺穿敵人，無法拔除。

略長的鐵刃可以提高兩刃的殺傷力，而且能增加刺擊的動能。而且由於馬槊多用於重騎兵衝擊，所以對槊柄的強度很高，故多特選優質木材。加上對手同樣人馬皆披重甲，所以對槊首的材質形狀亦有一定要求。除了選用更好的鋼材，槊刃做得狹長修直，後期更出現多棱的破甲椎形矛頭。

三年打造、價值不菲 隋唐使槊猛將如雲

南朝梁簡文帝做《馬槊譜序》：「馬槊為用， 雖非古法，近代相傳，稍以成藝。」槊稱得上「藝」，不單指其使用方法，更在於其製作方法。槊桿不像步矛般以木桿製成，而是取上等韌木的主幹，剝成粗細均勻的蔑，膠合而成。中間工序繁複，歷時長達三年，並且成功率僅僅有四成，因此造價高得驚人。所以漢唐以來，馬槊一直是世家出身將領的標誌，或是只有身價不菲的重騎兵才能承擔。但一柄製造成功的槊，集輕、韌、結實於一身， 武將可直接借馬力衝鋒，也可揮舞起來近戰格鬥，甚至用刀砍上去，槊桿發出金屬之聲，卻不斷不裂。槊因此跟西方重型騎槍不同，並不會因衝刺而斷裂，不是一次性的兵器。

敦煌莫高窟保存了一幅南北時期的壁畫《五百強盜成佛圖》，當中便抽繪了騎兵使用馬槊的情況。（圖片擷取自：https://bit.ly/31VG8YG）

敦煌莫高窟保存了一幅南北時期的壁畫《五百強盜成佛圖》，畫中便描繪了西魏時期甲騎的戰鬥場面。畫中的甲騎分執馬槊的中段和尾端，在衝擊過程中斜向下扎刺，表現了南北朝重騎兵使用馬槊衝擊步兵的技法。

隨著東漢末年出現的馬甲具裝日漸普及，厚重的馬鎧給騎兵的坐騎提供良好的防護，遠距離兵器（如弓弩）對騎兵的威脅大減，迫使步兵捨棄其他遠距離兵器，轉以長矛陣列與之對抗。由於這一時期的馬槊地位超然，更令步兵用長矛常常被反過來稱為「步槊」。

在隋末唐初馬槊稱雄的時代，湧現出大量使槊的高手猛將，當中卻不得不提隋末唐初名將——尉遲恭（敬德）。傳說尉遲恭不單使得一手好槊，更擅長避開敵人的馬槊，甚至奪槊還刺。有傳他曾與同為馬槊高手的唐高祖第四子齊王李元吉比試，卻輕易取勝，更數度奪下元吉手中的馬槊。根據史書記載，其他名將如程咬金、秦琼、單雄等都是一等一的使槊高手。

及至宋朝卻步入沒落

再鋒利的槊，也避不過遭時代淘汰。（圖片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2xnj5V6）

可是威風一時的槊在宋朝左右便慢慢步向衰落。一來因為宋朝失去產馬的產地，難以編成強大的騎兵部隊，槊這種強大的騎士武器，失去使用者。二來馬槊製作成本高昂，不宜作為制式兵器，難以滿足「以步制騎」、步兵為主力的兵器需求。三來重裝騎兵欠缺速度，容易被陣式矛兵攻略，騎兵種類轉趨輕裝，重型兵器無用武之地。

武圖App2

【包括香港在內，現時世界各地都有不少的武術愛好者，嘗試重塑大槍技法。他們的不少技法，便是取材自《手臂錄》。點擊圖片，觀看香港八極拳協會盧韋斯師傅的示範】

+ 8

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：

+ 4

你一定好奇的「印度八大兵器」，點擊圖片觀看文字說明：