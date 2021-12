Israel Adesanya為《範馬刃牙》配音　設計學業受挫轉戰搏擊之路

大家都知道UFC中量級冠軍 Israel Adesanya是一位動漫愛好者,最近他做了一件所有動漫迷夢寐以求的事——為自己喜愛的動畫配音。



《範馬刃牙》中的臥底

Israel Adesanya 這次為Netflix上的「格鬥動畫」《範馬刃牙》作配音,他的角色是Chamomile Lessen,一位為滲透到特勤局成為美國總統保鑣的臥底,為本章節的重要角色 Jun Guevaru 效力。

沒看過《刃牙》系列的朋友可能會覺得奇怪,為什麼格鬥動漫也會牽涉美國總統?首先《刃牙》系列不是普通的「格鬥動漫」,漫畫內的武術家上山下海「當食生菜」,更可以靠打架能力改變國際關係;另外,連原始人和宮本武藏(真的那一位)也出現過,所以出現美國總統很正常。因為橫跨了30年,所以《刃牙》更會因應現實美國總統心選,更替總統角色。

+ 6

說回這次配音,Adesanya 顯然非常高興,而且指自己「份人夠真」為動漫帶來了正面影響:

「在過去的幾年裡,我覺得自己幫助了動漫在體育界中的興起,我覺得我有幫助是因為我真誠地表達了自己。那些了解動漫的人會說『該死,這人是個真正的忍者呀』。這是每個動漫迷都想效仿的事。」

「我被邀請扮演其中一個角色,我不得不加入呀。對我來說,配音工作是我的菜。我擅長不同的口音、不同的語調、不同的語言、不同的氛圍。我就那種與人打成一片的人。這是我第一次下水。我的腳就在門口,如果你願意的找我作配音的話,是的,我玩得很開心。」

設計學校與格鬥之間

Adesanya 也說了一些自己全力踏進格鬥事業前,以及將來的事:

「我去了設計學校讀書學習,因為我想創作自己的動畫。但說真的,我太早進去了,當時我未夠成熟可以處理那些工作量和要求。所以我,嗯,常常不合格。所以我當時就問自己要繼續這條路,還是另一方向往搏擊運動發展。當然最後我選擇了搏擊,做了個正確的選擇。但是,現時有了這個平台(指在搏擊界的成就),我就可以跳進到動漫圈,跳到跳舞圈中,我想都可以。」

「我一直都很喜愛動畫,一直想創作屬於自己的作品。所以,在搏擊運動中退役後,我會開自己的創作公司,把我的想法變成現實,聘請其他有能之士去幫助我,去影響我。」

+ 2

被問到自己還想為哪些動畫配音,Adesanya指《降世神通:最後的氣宗 (Avatar: The Last Airbender)》如果有新系列,他會很想參與。這很理所當然,他的花名「The Last Stylebender」正是來自這套經典動畫。

Adesanya(21-1)預計將在 2 月份的 UFC 271 對上前冠軍 Robert Whittaker 以防衛腰帶, 但現時合約仍在談判中。

武圖App2

重溫李小龍十大經典金句︰【點擊圖片放大觀看】

+ 8

【ONE冠軍賽女拳手Rika Ishige 亦於校園欺凌中成長】