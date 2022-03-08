拍賣網尋回日本遺失國寶「無銘則重」　買家盼終生保有死後歸還

澳洲收藏家，現職律師的Ian Brooks，早前在拍賣平台購入一把日本刀，經查證後發現此刀原來是日本國寶，二戰時遺失的「無銘則重」。

這把遺失的寶刀「無銘則重」是鎌倉時代的刀匠則重（Norishige）所製，大約 200 年前薩摩藩主將這把劍捐贈給鹿兒島縣霧島市的鹿兒島神宮。這把劍在第二次世界大戰前被評定為國寶，但自從戰後被佔領日本的盟軍總司令部沒收以來，它的下落一直不為人知，故於 1950 年日本《文化財產保護法》改為下落不明的重要文化財產。

2018年澳洲收藏家Ian Brooks在拍賣網見到一把品相極佳的日本刀，遂以5300美元（約40,000港幣）購入。得物後細察發現是一把質量非常高的武士刀，經追查下發現此刀與日本鹿兒島神宮在二戰時遺失的國寶「無銘則重」十分相似，大家都有相同劍刃長度和刻在刀鐔上的銘文，包裹劍鞘的紙張上有褪色的日文文字，可以辨認出「島神宮」三個字，再前面是兩個不可讀的漢字，估計可能是戰後盟軍士兵把此刀當作戰利品帶回美國。

Brooks表示希望有生之年保有此刀，但已立下遺囑在他死後把寶刀歸還給神宮。

封面圖片：NHK

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