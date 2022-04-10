UFC 273｜Volkanovski完勝喪屍衛冠軍　狼王Chimaev苦戰險勝Burns

UFC 273完滿落幕，三場矚目大戰結果揭盅。



狼王Khamzat Chimaev能否繼續不敗的強勢，以其纏摔技術輾壓對手Burns呢？不過Dana White早前放風，如果狼王勝出，Colby將會成為下一個對手，然後才能挑戰冠軍。

一年前，Petr Yan因為一記地面膝擊犯規，在大幅領先下苦別DQ敗，Aljamain Sterling因此躺平成為冠軍。今天Yan能否一雪的恥辱，再一次以實力擊敗影帝Sterling，奪回屬於自己的冠軍寶座嗎？

兜兜轉轉，韓國喪屍鄭贊成經歷服役回歸，相隔9年後終於再度挑戰冠軍。可是擋在這位亞洲UFC明星面前的，卻是強大的冠軍Alexander Volkanovski。喪屍能否把握這個可能是人生最後登上冠軍的機會呢？

Volkanovski壓倒性衛冕冠軍 韓國喪屍錯失奪冠機會

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9年前，韓國喪屍鄭贊成成為首位挑戰UFC冠軍的韓國拳手，挑戰當時的羽量級冠軍José Aldo。在UFC 163的冠軍戰中，鄭贊成在第四回合不幸揮空拳而令其右肩脫骱，然後更被Jose Aldo帶到地上施以地面打擊，最終以TKO 落敗。雖然比賽落敗，但他受傷奮戰的事令其「Korean Zombie」之名變得更加「深入民心」。

可惜的是，在其MMA生涯高峰之際，鄭贊成卻決定暫別MMA職業生涯，於2014年10月宣布即將履行韓國公民責任，開始為期兩年的兵役。終於在3年後，Korean Zombie 於2017年的UFN 104中正式復出，並一直出賽至今。

事隔9年，這位亞洲UFC明星終於再度挑戰冠軍，可是擋在面前的卻是強大的冠軍Alexander Volkanovski。今次結果卻令一眾粉絲傷心不已。

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從第一回合開始，喪屍的力量速度跟Volkanovski明顯存在一定差距。喪屍打法一貫以精準反擊為主，然而當他對上Volkanovski時拳頭卻無法追上對手。相反，Volkanovski一次又一次準確逮住喪屍打擊後的空檔，不斷打出沉重的反擊。

當喪屍採取低掃打法保持距離，冠軍能擋下踢擊以拳反擊。當喪屍轉以長距刺拳引誘，冠軍的刺拳速度卻比喪屍快得太多。Volkanovski在喪屍面前展示出壓倒性的優勢，更成功糅合拳腳摔不同組合，使喪屍陷入絕境。在第三回合完結前，Volkanovski以重拳組合擊倒喪屍，喪屍掙扎至鐘聲響起。

以往每一次比賽我都充滿信心及準備妥當，但今次我卻好像擊在一道不能跨越的巨牆上......我不肯定自己會否再在八角籠中作賽，我需要時間去思考一下。 韓國喪屍鄭贊成

經過頭三回合，Volkanovski在「顯著打擊命中數」（Landed Significant Strike）上以129領先喪屍的46，當中有超過一百記顯著打擊落在喪屍頭部。當喪屍面上傷痕累累時，冠軍卻保持完好無缺。

Volkanovski absolutely lights Chan Sung Jung up on the feet and the ref has seen enough. TKO R4 0:45 #UFC273 pic.twitter.com/nIDGyVOkAR — MMA mania (@mmamania) April 10, 2022

最後，拳證Herb Dean在第四回合喪屍再被重擊時，果斷終止賽事。「大帝」Alexander Volkanovski以TKO擊敗「韓國喪屍」鄭贊成，第三度衛冕冠軍。

在賽後訪問時，喪屍難掩激動情緒，更透露出打算退役的消息︰「以往每一次比賽我都充滿信心及準備妥當，但今次我卻好像面對一道不能跨越的巨牆......我不肯定自己會否再在八角籠中作賽，我需要時間去思考一下。」其後，喪屍更跪倒地上，淚灑八角籠中。小編目睹此幕不禁心酸。

Volkanovski and The Korean Zombie are 💯 pros



What a fight!



#UFC273 pic.twitter.com/xrUTXwHmGW — SportzStew Ⓥ (@sportzstewcom) April 10, 2022

Zombie今年已經35歲，是3位孩子的父親了。雖然不知Zombie還能在八角籠中上陣多少次，但他的英姿早已停留在拳迷們的心中。

狼王Khamzat Chimaev苦戰險勝Burns

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這絕對是狼王Chimaev加入UFC以來最艱辛的一場比賽，從他面上的傷痕可見他打得絕不輕鬆。

在以往的比賽中，Chimaev在比賽初段便已能強勢摔倒對手，繼而迅速降服對手。他在對陣Rhys McKEE、Gerald Meerschaert、Li Jingliang的三場比賽中，皆以首回合終結取勝。更讓人震驚的是，他在這些比賽中只吃到1記「顯著打擊」（Significant Strike）。今場對上打擊摔跤兼具、量級排名第二的Gilbert Burns，Chimaev的實力終於收到真正的考驗。

在比賽展開後，Chimaev一如以往地發起搶攻，以前踢拉近距離，把比賽帶到籠邊，但Burns經驗老到地防守並化解掉。重新分開後，Burns不單沒有因此膽怯，反而更加展示出自己沉重無比的打擊威力，屢次以小腰低掃及重拳撃中Chimaev。

不過Chimaev面對Burns的攻勢，亦充分發揮出自己不俗的打擊及抗打能力，甚至勇於選擇跟Burns激烈換拳。Chimaev在第一回合尾段更以右手刺拳擊倒Burns，不過Burns捱過Chimaev如雨落下的地面打擊，成功撐過第一回合。其後雙方不斷互有攻守，互相以重擊命中對手。

最後，狼王Khamzat Chimaev以「一致判定」（29–28, 29–28, 29–28）勝過Gilbert Burns。雖然Dana White早前放風，如果狼王勝出，Colby將會成為下一個對手，然後才能挑戰冠軍，但Chimaev今仗充分展示了自己足以問鼎冠軍的實力。

Sterling一雪前恥衛冕冠軍 Petr Yan在地戰中失落冠軍

正當大家以為Petr Yan的能順利復仇，重奪冠軍寶座之際，Aljamain Sterling卻以地面技術大破大家眼鏡，以真正實力衛冕冠軍，擺脫「影帝」污名。

Sterling明顯針對上場比賽作出調整，為免自己體力過份消耗，他今場大幅度減少跟Yan正面打擊對決，改為耐心等待摔倒對方的機會，繼而施展自己優秀的地面技術。在第一回合時，二人互有攻守，並沒有一方明顯佔優。

不過及至第二回合，Sterling在3分52秒時成功摔倒Yan，更馬上搶到Body Triangle佔據背位，不斷以裸絞威脅Yan，一直保持控制至回合終結。然後下一回合更再度得手，同樣以地面背位取得優勢。於是，Yan在回合數上落後，陷入險境。

第四回合中段，Yan在防住Sterling背位後，以「以其人之道，還治其人之身」，轉以壓迫打擊搶取抱摔，並在地面保持上位，並持續地面打擊。其後，Yan成功在第四、第五回合取回優勢。

五回合結束後，Yan及Sterling各有兩個回合佔據優勢，勝負關鍵在於三位裁判對第一回合的判定。結果，三位裁判判定為「48–47， 47–48，48–47」，Aljamain Sterling以「分歧判定」勝過Petr Yan，成為UFC Bantamweight冠軍。

武圖App2

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