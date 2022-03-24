拳擊｜烏克蘭拳王各奔前程　Usyk離國備戰Lomachenko留國抗敵

俄烏戰事正式踏入第29日，烏克蘭情況膠著，全國依然陷入險境。日前，回國入伍抗敵的兩位烏克蘭拳王Oleksandr Usyk及Vasiliy Lomachenko均獲批准離開該國家備戰。不過，二人作出截然不同的選擇，各自踏上不同的征途。



烏克蘭拳擊手Oleksandr Usyk是《The Ring》P4P排名第二的拳手，目前是WBA（Super）、IBF、WBO、IBO重量級冠軍。Vasiliy Lomachenko是前三量級拳王，亦是《The Ring》P4P排名第八的拳手。當俄羅斯總統普京宣布對烏克蘭採取特別軍事行動後，二人皆先後在2月底響應基輔市長、前世界拳王Vitali Klitschko呼籲，加入了烏克蘭軍隊，披甲保衛家園。

戰爭期間，烏克蘭實行了戒嚴令，禁止18至60歲適合服役的男子離開該國。不過，法律對擁有三名或更多18歲以下子女的父母實施例外，他們不需獲得許可亦能離國。由於Usyk擁有三名子女，固符合規定離國。另一方面，只有兩名子女的Lomachenk亦在烏克蘭政府的努力下，獲得出國許可。

然而兩位拳王出截然不同的選擇，各自踏上不同的征途。

Usyk 離國備戰Anthony Joshua

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去年9月，Oleksandr Usyk 以「一致判定」擊敗英國拳王Anthony Joshua，一舉奪去WBA、IBF和WBO 3條世界重量級金腰帶。Joshua原定按照「二戰條款」於本年內跟Usyk重賽，由於俄烏戰爭爆發使其一直遙遙無期。

Usyk在3月初曾向ESPN表示︰「我真的不知道我什麼時候會重新踏上擂臺。對我來說，我的國家和我的榮譽比一條冠軍腰帶更重要。」

據ESPN報道，Usyk將會離開烏克蘭前往波蘭，為今年夏天與英國重量級WBC拳王Anthony Joshua的二番戰進行賽前集訓。

與此同時，Joshua的推廣人Eddie Hearn強調，他們將給Usyk盡可能多的時間來準備這場比賽。他向MMA Hour說︰「他可以有他需要的時間，我們除了Oleksandr Usyk之外，不想跟其他拳手對賽。」又指︰「對於烏克蘭人民來說，這是一個非常情緒化和個人化的時期，所以我們尊重他們，我們會給他們所有的時間。」

Lomachenko決意留國抗敵 放棄輕量級世界拳王統一戰

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另一方面，據ESPN報道，烏克蘭拳擊手Vasiliy Lomachenko選擇退出與George Kambosos Jr.進行的輕量級世界拳王統一戰，決意留在烏克蘭，與烏克蘭軍隊一起對抗俄羅斯。

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Lomachenko是三量級世界冠軍，兩屆奧運會金牌得主，也是世界上最好的拳擊手之一，他於2月28日加入了一個領土防衛營。他在2021年11月不敵Teófimo López後，被安排與澳大利亞WBA（超級）、IBF、WBO輕量級冠軍George Kambosos Jr.對戰。

@VasylLomachenko I respect your decision and I totally understand and I pray for you and your country 🙏🏻🇺🇦 please stay safe and once i wipe the floor with Devin, we will make this fight between two real champions. God bless — George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) March 21, 2022

Kambosos得知Lomachenko的決定後，在Twitter上向對方送上祝福︰「我尊重你的決定，我完全理解，我為你和你的國家祈禱。請保持安全，一旦我與Devin Haney了結過後，我們將使這場戰鬥在兩個真正的冠軍之間進行。上帝保佑。」他亦向CODE Combat表示︰「我們會在年底前跟Lomachenko，但他的國家正在經歷一個艱難的時期。他有一場更大的比賽，我尊重這一點。」

此外，烏克蘭Bellator次中量級冠軍Yaroslav Amosov，為繼續留在烏克蘭抵禦俄羅斯入侵，亦宣布放棄5月份對陣Michael Page的冠軍衛冕戰。

武圖App2

【早前為國家發帖的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

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