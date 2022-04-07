中世紀捕人器｜長柄帶刺捉人不傷己　江戶捕快以類似設計制服武士

當提起擒拿犯人時，大家可能會想起現代金屬手鐐或是西部牛仔所用的套索。其實在中世紀的西方，還有一種長柄特殊兵器不時會被用到——捕人器（Man Catcher）。其實，古代東方亦有類似發明，甚至沿用至今。



Man Catcher，Catchpole，筆者中文直譯為「捕人器」。它是歐洲中世紀所用的長柄兵器。捕人器的確實發明年份並不可考，現存最古老的捕人器藏於倫敦威康收藏館，藏品說明標示它製成於16世紀的德國，直到18世紀還在被人使用。

捕人器的制式及用途

捕人器存在不同制式，但主要都在一根長木桿上安裝具有閥門的半圓形金屬框，而且屬於非致命兵器。

以封面圖片的樣式為例，半圓形的金屬框帶有尖刺，框架前端設有彈簧機關，使之就形成一個有效的閥門，使環形物能夠圈住人體軀幹、頸項、大腿等部位，以便在安全距離外限制對方行動。另外兩個樣式亦大同小異，分別在於帶刺與否及前端導入條的長短。

從捕人器的設計可見，它的主要用途在於不製造致命傷害下制服敵人。尤其在中世紀戰場上，抓捕貴族敵人可以換取豐厚的贖金，收益遠比殺死對方要高得多。雖然不能對身穿盔甲的人造成傷害，但長柄能夠與敵人保持一定距離，避免對方發難反擊。另一方面，金屬刺能夠對沒有盔甲的人帶來痛感，加強限制暴力對象的行動。

另一方面，著名兵器YouTuber Shadiversity指出捕人器亦可能用於守城戰中。在奧地利的霍赫奧斯特維茨城堡（Hochosterwitz Castle）的兵器庫中，便存有200個捕人器作防衛城堡之用。他推斷當敵兵藉由木梯登上城牆時，守軍可以捕人器與之抗擊，甚至推翻木梯。

東方版捕人器︰日本江戶捕快的刺股

其實，在古時候的日本亦有類似發明，甚至沿用至今。那就是日本江戶捕快所用的「刺股」。

刺股（さすまた），又稱為「刺又」。它是江戶時代捕快（同心、與力）以及非官方民間人員用以制服、逮捕嫌疑犯的「三道具」之一，為非致命的長柄兵器。

「三道具」的主要作用並不是要擊倒或殺死對手，而是安全地應付犯人的抵抗，並有效地限制犯人的行動，好爭取時間讓官方執法人員抵達。由於長柄的關係，用者能在對方攻擊距離外進行壓制。

在當時的日常應用上，「三道具」的性質不同於一般兵器，它甚少作為單人主要兵器使用，而是作為「多對一」的對抗兵器。即使是未經專業訓練之人，只要合數人之力亦可相對安全地抵禦敵人。可是，「三道具」只適用於應對單獨、持短兵器的敵人，面對射擊兵器時並不見效。

刺股、刺又。（圖片來自：http://bit.ly/2LK2COA）

刺股的外形呈「丫」狀，在2-3米的長棒末端裝有鐵製的「U」形分支。它的用法主要是以分支部份鎖住或推架敵人的頸、臂、腿、軀幹等部位，一來可以阻礙對方繼續靠近，二來可以令對方失去平衡而倒下，好讓其他人進行壓制，或是把其固定在某一地點上。

除了逮捕犯人外，刺股在江戶時代亦見用於消防上。當城鎮發生火災時，火消（消防人員）會用刺股從遠處破壞火源附近的房屋，以製造防火帶避免火災蔓延。因此時至今日，在日本的地圖上仍是以「刺股」作為消防署的標誌。

時至今日，「刺股」普及成為日常的保安用具，廣泛應用在公眾場所的保安之中。

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：

+ 4

你一定好奇的「印度八大兵器」，點擊圖片觀看文字說明：