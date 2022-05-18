拳擊｜梅威瑟「天空之戰」延至今周舉行　網紅Logan控告拖欠拳酬

Mayweather天台之戰延期至5月21日

「The Global Titans Fight Series」賽事中，包含不敗拳王Floyd Mayweather Jr. 及前UFC冠軍Anderson Silva。（圖片擷取自︰Powcast Sports Twitter）

上周六（14日），美國傳奇不敗拳王Floyd Mayweather原定在杜拜阿拉伯塔酒店（Burj Al Arab Hotel）的直升機停機坪上對決不見經傳的職業拳手Don Moore。這是Mayweather 繼去年6月跟網紅拳手Logan Paul的進行表演賽後，再一次重返擂台作賽。

然而正當一切準備就緒之際，因為阿聯酋總統哈利法（Khalifa bin Zayed Al Nahyan）13日逝世，「The Global Titans Fight Series」發起人宣告延期。未幾，比賽安排於5月21日重新舉行。

在這次活動的另一個特別之處是，「The Global Titans Fight Series」的所有門票將以NFT的形式出售。那些獲得NFT門票的人將獲得獨特的、具有收藏價值的功能，包括獨家官方比賽影片、標誌性事件的攝影作品、特殊的3D貴賓票等等。

網紅拳手Logan控告Mayweather拖欠拳酬

與此同時，網紅拳手Logan Paul 公開表示打算對Mayweather採取法律行動，他聲稱自己去年與他作賽的比賽獎金還差「幾百萬」。

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@howardnoocoward/Twitter

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去年6月，YouTube明星Paul 與拳擊不敗傳奇Mayweather 上演了一場拳擊表演賽。結果毫不令人意外，Mayweather在未受威脅之下，玩弄了Paul 八回合。這場比賽被認為是一場巨大的成功，創造了一百萬的按次付費銷售（Pay-Per-View），每個PPV售價為49.99 美元。據外媒報道，Mayweather 將獲得6500萬美元的獎金，其中包括Mayweather 本人聲稱他以3000萬美元的價格出售了他的短褲作贊助。而Paul 獲得了25萬美元的出場費，以及另外500萬美元的PPV收入，因為他在佔有10%的PPV分成。

然而，Paul 早前聲稱Mayweather還沒有向他支付這次比賽的獎金，所以決定要與Mayweather對簿公堂，向法院控告Mayweather拖欠拳酬。「不，他沒有全額支付給我，」Logan告訴TMZ Sports：「這是一個事實。少了幾百萬。我們要把這個案子告上法庭。在法庭上見。祝賀你入獄，Floyd。」

其後，Mayweather在The Pivot Podcast 對Paul的說法作出了回應，解釋這是PPV拳酬延期收入的常態，說：「這必然的結果。對他們來說，那是表演賽拳酬是一次性的現錢收入，我喜歡YouTube頻道主。現實上，拳酬背後的錢是來自PPV收入，但這需要一段時間（計算），沒可能馬上就能得到的。我還在收七八年前的比賽的支票。他們只是討厭被別人佔去上風的時候。對你一生中得到的最大的報酬感到高興吧。」

武圖App2

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