拳擊｜梅威瑟「天空之戰」延至今周舉行 網紅Logan控告拖欠拳酬
Mayweather天台之戰延期至5月21日
上周六（14日），美國傳奇不敗拳王Floyd Mayweather原定在杜拜阿拉伯塔酒店（Burj Al Arab Hotel）的直升機停機坪上對決不見經傳的職業拳手Don Moore。這是Mayweather 繼去年6月跟網紅拳手Logan Paul的進行表演賽後，再一次重返擂台作賽。
然而正當一切準備就緒之際，因為阿聯酋總統哈利法（Khalifa bin Zayed Al Nahyan）13日逝世，「The Global Titans Fight Series」發起人宣告延期。未幾，比賽安排於5月21日重新舉行。
在這次活動的另一個特別之處是，「The Global Titans Fight Series」的所有門票將以NFT的形式出售。那些獲得NFT門票的人將獲得獨特的、具有收藏價值的功能，包括獨家官方比賽影片、標誌性事件的攝影作品、特殊的3D貴賓票等等。
網紅拳手Logan控告Mayweather拖欠拳酬
與此同時，網紅拳手Logan Paul 公開表示打算對Mayweather採取法律行動，他聲稱自己去年與他作賽的比賽獎金還差「幾百萬」。
去年6月，YouTube明星Paul 與拳擊不敗傳奇Mayweather 上演了一場拳擊表演賽。結果毫不令人意外，Mayweather在未受威脅之下，玩弄了Paul 八回合。這場比賽被認為是一場巨大的成功，創造了一百萬的按次付費銷售（Pay-Per-View），每個PPV售價為49.99 美元。據外媒報道，Mayweather 將獲得6500萬美元的獎金，其中包括Mayweather 本人聲稱他以3000萬美元的價格出售了他的短褲作贊助。而Paul 獲得了25萬美元的出場費，以及另外500萬美元的PPV收入，因為他在佔有10%的PPV分成。
然而，Paul 早前聲稱Mayweather還沒有向他支付這次比賽的獎金，所以決定要與Mayweather對簿公堂，向法院控告Mayweather拖欠拳酬。「不，他沒有全額支付給我，」Logan告訴TMZ Sports：「這是一個事實。少了幾百萬。我們要把這個案子告上法庭。在法庭上見。祝賀你入獄，Floyd。」
其後，Mayweather在The Pivot Podcast 對Paul的說法作出了回應，解釋這是PPV拳酬延期收入的常態，說：「這必然的結果。對他們來說，那是表演賽拳酬是一次性的現錢收入，我喜歡YouTube頻道主。現實上，拳酬背後的錢是來自PPV收入，但這需要一段時間（計算），沒可能馬上就能得到的。我還在收七八年前的比賽的支票。他們只是討厭被別人佔去上風的時候。對你一生中得到的最大的報酬感到高興吧。」
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