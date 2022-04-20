拳擊｜Mayweather五月迪拜高空參加拳賽　前UFC冠軍再戰拳擊

美國傳奇不敗拳王Floyd “Money” Mayweather傳出最新比賽消息。據聞他將登上設置在直升機坪的擂台作賽，門票亦以NFT形式出售。



「The Global Titans Fight Series」賽事中，包含不敗拳王Floyd Mayweather Jr. 及前UFC冠軍Anderson Silva。（圖片擷取自︰Powcast Sports Twitter）

+ 4

這場比賽名為「The Global Titans Fight Series」，即將在5月14日於杜拜舉行。Floyd Mayweather 即將在「The Global Titans Fight Series」的首場比賽中，面對不見經傳的職業拳手Don Moore。這是Mayweather 繼去年6月跟網紅拳手Logan Paul的進行表演賽後，再一次重返擂台作賽。

比賽其中一個特別之處在於，今次比賽不如一般比賽在運動場舉行，而是將會在離地210米的高空進行並向全世界直播。賽事由FrontRowTMT和ROQU Media共同主辦，與Mayweather推廣公司合作，在杜拜著名地標——阿拉伯塔酒店（Burj Al Arab Hotel）的直升機停機坪上舉行。

+ 1

此外，當晚還包含由世界著名拳擊手組成的精彩比賽，UFC傳奇人物Anderson Silva 將跟在巴西格鬥明星Bruno Machado 進行一場表演賽，前世界拳王Badou Jack 將與東道主拳手Hany “Egyptian Hurricane” Atiyo 進行正式比賽。

在這次活動的另一個特別之處是，「The Global Titans Fight Series」的所有門票將以NFT的形式出售。那些獲得NFT門票的人將獲得獨特的、具有收藏價值的功能，包括獨家官方比賽影片、標誌性事件的攝影作品、特殊的3D貴賓票等等。

百變阿拉伯塔酒店直升機坪

在直升機坪上進行拳擊比賽聽起來好像不可思議，但其實這早已成為杜拜的賣點。

阿拉伯塔酒店的直升機坪由愛爾蘭建築師Rebecca Gernon設計，位於酒店59樓之上，離地210米。歷來這片小小的空間不時被改變成不同用途，例如F1車場、網球場、拳擊擂台等等。

在2004年3月，職業高爾夫球運動員Tiger Woods將高爾夫球從飯店的直升機坪打到波斯灣，以作為飯店的宣傳。

在2005年2月，頭號網球運動員Roger Federer和Andre Agassi 便在臨時改裝成草地網球場的直升機坪上進行一場表演賽。由於直升機坪邊緣沒有裝設欄板，所以如果球員打出得分球，網球便會掉入海中。

翻查資料，Mayweather並不是首位在此停機坪打拳的世界拳王。早在4年前，時任WBA 、IBF、WBO、IBO重量級拳王Anthony Joshua便曾與杜拜旅遊局合作，在停機坪上設置的擂台中拍攝廣告。

武圖App2

【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

+ 5

【ONE冠軍賽女拳手Rika Ishige 亦於校園欺凌中成長】