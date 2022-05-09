拳擊分析｜Canelo重演Smith攻略不果　Bivol針對技術逐一細看

「P4P拳王」Canelo Alvarez 終於再嘗敗績。他上一次落敗，已是在2013年敗陣于「不敗拳王」Floyd Mayweather Jr.。相隔3157日，如日中天的拳擊巨星挑戰輕重量級冠軍遭遇滑鐵盧。到底俄羅斯拳王Dmitry Bivol 是如何擊跨堪稱最強的Canelo呢？



Canelo複製對Smith打法 Bivol巧妙化解

對於Canelo而言，Dmitry Bivol的身高及臂展優勢並不算得上什麼。在對上Callum Smith時，他也能克服16厘米及19厘米的身高臂展劣勢，順利擊倒對方。在這場比賽中，不難發現Canelo團隊試圖複製那一場的戰術。

在比賽展開那一刻起，Canelo便採取壓迫型打法，嘗試在外圍以巧妙的閃避和高位防禦壓縮Bivol的打擊空間，讓自己踏進一個精妙的距離，增加Bivol打出刺拳時遭受反擊的風險，進一步迫使Bivol後退至繩邊，以便自己施展重拳。

Canelo以步步壓迫重擊Smith。

以Smith那場為例，Canelo不需要在進入時打出很多個刺拳，他甚至不需要突進，在比賽中外圍就作防禦然後慢慢向前踏步，以優秀的切檑（Ring cutting）技巧就把Smith迫到繩邊險境。Canelo一直都在台的「中心」，並以壓力把對方往外「推」。

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不過，Canelo的如意算盤並沒有確實成功。因為Bivol擁有優異的刺拳、力量及距離操控。他利用不同的刺拳來欺騙、引誘Canelo，當中混合重擊刺拳、推擊刺拳，同時腳步不斷調整距離、角度，避免被Canelo逼近或壓迫至繩邊。

Good to see the ladies really interested in the Canelo Bivol fight. Their madam paid good money for these seats, they really should pay attention. #canelobivol pic.twitter.com/fYSMjdzLAN — Timmykov (@timmykov) May 8, 2022

當Canelo試圖打出重擊或是發揮擅長的身體重擊時，由於Bivol處於超出Canelo最適切的打擊距離外，他不時能逮住時機以退步及High Guard卸去Canelo的打擊威力。即使退近繩邊，Bivol亦會果斷地打出快速而有力的組合拳佔回擂台中央，或是以靈敏的側步走出繩邊。

Canelo瞄準左臂重擊 Bivol以嚴密高段防守應對

眾所周知，Canelo擁有超越超中量級的打擊質量，往往成為他打破對手防守的利器。在本場比賽中，Canelo亦嘗試發揮自己的重拳威力以搶得先機。

Canelo刻意瞄準Smith左臂重擊。

在身高有明顯差別的情況下，身體是個更易打擊的目標。Canelo 除了有向肋部打擊，亦有意地瞄準Bivol的左臂打擊。正如他對陣Smith時，便向著Smith的左手打擊，目標是拿走他的重要武器：刺拳。那時在Canelo一次又一次的打擊後，Smith最後幾回合已難以正常出拳，臂膀也腫起來。

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面對Canelo沉重無比的重拳，Bivol採用不花悄奪目、最為樸實而有效的防守方式應對——High Guard。Bivol維持嚴密的高位防守，仔細捕捉住Canelo打出的重擊節奏，再有意地集中扛下Canelo的威力，期間並沒有胡亂反擊或失了分寸，而是確實接住重擊後再打出有效的攻勢。

整場比賽，我都很專注。我看到他如何打出重拳。他只打出了重拳。在（所有）重拳之後，他有點累了。疲憊，疲憊。Canelo是一個優秀的反擊手，但我讓（他打得更積極），今天我是反擊手。這是關鍵。 Dmitry Bivol

Can’t stop thinking about Bivol’s performance, absolute genius of a fighter🧠 Winning nearly every round, he controlled, frustrated and hurt Canelo. When was the last time someone did that to a P4P KING, making them look ordinary? Incredible 👏🏼 #boxing #CaneloBivol pic.twitter.com/whVBLUGQfu — No Nonsense Boxing (@NNBoxing) May 8, 2022

Canelo在猛攻不下後明顯陷入短暫困惑，不過很快便重回壓迫及重擊為主的戰術當中，可是這亦加快了他的體能消耗，去到比賽中段已不能作出有效切擂困住Bivol，同時重擊也只能擊中Bivol的防守而不能擊穿，漸漸比賽節奏便落入Bivol的手中。最後Dmitry Bivol以「一致判定」（115-113）擊敗「P4P拳王」Canelo Alvarez，阻止了他的升重挑戰美夢。

總括而言，Dmitry Bivol 本仗憑藉極有規律的High Guard及步法距離控制，一方面成功化解了Canelo的壓迫重擊打法，一方面維持自己的有效打擊輸出，完成了「擊倒最強」的壯舉。