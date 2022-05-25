拳擊｜Canelo GGG三番戰正式落實　5年恩怨9月終於一決高下

翹首以待足足4年，Canele Alvarez跟GGG的三番戰終於落實舉行了！



DAZN今天宣布Canelo Álvarez和Gennady Golovkin將於9月17日進行舉世矚目的世界冠軍三番戰。屆時「Canelo vs. GGG III」將會在世界各地通過DAZN平台進行PPV直播。

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本月稍早時候，Canelo在升重挑戰WBA輕重量級拳王Dmitry Bivol時失利，遭遇了他傳奇生涯中的第二場敗仗。事後，外界多次傳出他正考慮在「與Bivol 二番戰」及「與GGG三番戰」之間作出選擇。最終，墨西哥巨星將他的關注轉回到超中量級，他決定在那裡對陣哈薩克斯坦拳王，捍衛自己的「無爭議冠軍」頭銜。

Alvarez和GGG首度碰面於2017年，那時二人大戰了12 回合，最後需要以判定分勝負。兩位裁判分別給了115-114(GGG)、114-114(和局)這較為接近的分數，但另一位裁判卻給了118-110於Canelo，也就是這位裁判認為Canelo贏了12回合中的10個回合，以致當時拳擊界一片嘩然！後來GGG 為了跟Canelo 重賽，甚至不惜被IBF褫奪冠軍資格。

相隔一年後，二人在美國拉斯維加斯上演「GGG VS Canelo 2」。雙方在12回合中互有攻守，沒有一方能夠取得明顯優勢，縱使重拳命中亦沒有造成任何擊倒，因此比賽的勝負便落入裁判的手上。最後，三名裁判的分數為︰114-114，115-113，115-113，Canelo以多數判定（Majority Decision）從未曾落敗的GGG手上取得勝利，同時一舉取得WBA、WBC、IBO三條世界中量級拳王腰帶，以拳擊雜誌The Ring、Lineal的冠軍腰帶，成為5料中量級拳王。

這亦是GGG 16年職業拳擊生涯中的唯一一場敗仗。

即使Alvarez和GGG已經激鬥過24個驚心動魄的回合，但二人仍然難分高下。命中注定，兩人終於將第三次相遇，在他們第一次頭以有爭議的平局結束後五年，在墨西哥明星以「多數判定」擊敗GGG之後四年。

這兩場比賽都發生在拉斯維加斯，雖然「三番戰」的比賽地點很快就會揭曉，但毫無疑問的是，這將是拳擊史上絕對不容錯過的比賽。

在DAZN的新聞稿中，引述了Alvarez表示：「我感到非常高興和自豪，因為我能夠提供最好的比賽，這場比賽也不會例外。」而GGG則補充：「我希望能在9月17日見到你。」

Matchroom Boxing的主席Eddie Hearn說：「Canelo對GGG三番戰是拳擊界最大的比賽，我很高興能在9月17日進行這場比賽。這是兩個互相討厭的人，他們想用一場激烈的KO來結束這個不可思議的系列賽。我真的相信這將是這兩位偉大的冠軍之間最驚心動魄的戰鬥，從第一聲鈴響到最後一個人站起來，都將是火力全開。」

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GGG早前於4月擊敗村田諒太重奪失落4年WBC冠軍時，拳擊界便曾探討「三番戰」的可能。當時，不少人質疑40歲的GGG要如何才能勝過全盛時期的Canelo。【武備志】亦曾撰文分析，嘗試以GGG對陣村田諒太的表現去預測Canelo三番戰的技術內容。不過，隨著Canelo最近不敗神話的破滅，亦使這場夢幻對決變成現實。

無論如何，「Canelo vs. GGG III」絕對稱得上是世紀大戰，拳迷千萬不能錯過。武備志將會持續為大家更進最新消息。

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