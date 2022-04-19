日劇｜木村拓哉新劇激演高校拳擊夢　淺談拳手剋星視網膜脫落

《邁向未來的倒數10秒》故事簡介

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《邁向未來的倒數10秒》（日文︰未来への10カウント）是「日劇天王」木村拓哉暌違十二年二度搭檔滿島光的劇集，也是木村與《律政英雄》、《CHANGE》編劇福田靖相隔七年的再度合作，讓觀眾相當期待！該劇更是木村從影超過三十年首度挑戰的校園體育題材，台前幕後希望透過劇集為疫情下的民眾注入動力，提醒大家時刻保持永不放棄的心態。

男主角桐澤祥吾（木村拓哉飾）曾在高中拳擊賽中獲得4連冠，是當時前途無可限量、風光一時的拳擊手。可是經歷人生閃耀輝煌時期後，桐澤因為患上「視網膜脫落」而放棄了拳擊，其後更失去了深愛的妻子，接連的打擊讓他完全喪失了對生命的希望。此後，他渾渾噩噩地成為一名兼職薄餅外賣員，過著有一天沒一天的生活。

有天他跟好友甲斐誠一郎（安田顯飾）去探望高中時的拳擊學會教練蘆屋賢三（柄本明飾）。老教練因患病不能繼續任教，並提出讓桐澤擔任繼任人，桐澤因此成為一名高中拳擊教練。在同事折原葵（滿島光飾）的支持下，漸漸改變了這些迷失的年輕人，也讓他重拾拳擊的熱誠。此時昔日為拳擊部師妹、老教練女兒的現任校長大場麻琴（內田有紀飾）和教頭貓林初（生瀨勝久飾）卻打算消滅拳擊部，桐澤將如何拆解？

「視網膜脫落」是拳手剋星？

到底劇中主角患上的「視網膜脫落」是什麼來的？

拳擊運動少不免身體接觸，頭部在練習及比賽時都會受到打擊，使眼外傷出現機會大增。視網膜脫離更是屬於持續威脅拳手視力的眼病。

眼睛的鈍傷可以導致「視網膜撕裂/脫離」。視網膜是眼睛的一層內襯膜。視網膜向大腦發出訊息，使人產生視覺。當視網膜與眼睛內部分離時，可能發生撕裂、穿孔或脫離。

視網膜撕裂或脫離不會產生痛感，但卻會影響視力，症狀包括：眼前漂浮的斑點突然增加（俗稱「飛蚊症」）、單眼或雙眼突然有閃光的感覺、眼前出現陰影或遮幕、視力突然模糊。

視網膜脫離是急症，如果視網膜不迅速復位，受影響的眼睛可能永久喪失視力，迅速就醫診治可挽救視力。醫生通常採用激光手術治療，以保住大份視力。

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中國著名拳王鄒市明便在2017年年底因左眼突發性失明住院治療，當時他的左眼視力只有0.1。其後他在接受某訪談節目時，也坦承的說明自己現在連日常生活都受到了影響。鄒市明早在2014年職業比賽訓練期間，就被爆出過眼睛出現了眼疾。

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前UFC中量級冠軍Michael Bisping亦是眼傷的受害者之一。

2013年，仔UFC FX上面對前UFC輕量級冠軍Vitor Belfor時， 遭Belfor 一記左高踢正中頭部倒地，這一腳踢導致後來診斷出其右眼視網膜脫離。其後Bisping 視網膜脫離的症狀突然變得嚴重，使他不得不退賽並接受治療。其後，過後Bisping 經歷過五次眼部手術，但亦無法令其視力回復正常水平，最後只能進行完全摘除眼球的手術。

為了克服眼傷，並令自己能夠繼續上場比賽，Bisping 不得不徹底改變自己的搏擊風格。尤其眼傷嚴重影響到距離感知，Bisping 只好放棄昔日常用的刺拳，因為它們不再輕易命中目標，改成以纏鬥擒抱為重心，只能透過身體接觸來讓大腦更好地測量距離。

縱然受到眼傷影響，甚至只餘下一隻眼睛的視力，但Bisping 還是堅持奮鬥，在傷後仍取得7勝4負的UFC戰績，甚至擊倒Luke Rockhold 贏得UFC 中量級腰帶。最後在2018年退役，翌年被獲選為UFC名人堂成員。

因此，視網膜脫落的確可以終結劇中主角桐澤祥吾的拳擊生涯。