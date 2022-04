拳擊︱Tyson Fury第六回合一拳制霸挫Dillian Whyte　重申將退役

外號「吉卜賽之王「(The Gypsy King)的重量級拳王Tyson Fury,在英國溫布萊球場決戰Dillian Whyte,他全場控制戰局由頭帶到尾,至第6回合一記上鉤拳擊倒對手,保住WBC金腰帶。

33歲的他仍處高水平,惟賽後再次重申退役意願:「這可能是吉卜賽之王的最後一幕。」



Tyson Fury第六回合擊倒Dillian Whyte。(Getty Images)

94000拳迷入場觀戰,創下英國拳賽紀錄。Fury頭5合回已佔盡上風,第6回合一記上鉤拳KO對手Dillian Whyte獲勝,再次奠定當代其中一位最佳重量級拳手地位。世人期待Anthony Joshua與Oleksandr Usyk完成重賽後,Fury會否與勝出一方一決高下,成為一統江山的世界拳王。

他曾向妻子承諾將會退役,賽後重申:「這次或許是吉卜賽之王的最後一戰(This might be the final curtain for the Gypsy King)。」他又稱,「我花上很多時間在外面,已經離開了一段很長時間。我已達成一切心願。」

渴望成為不敗傳奇

「我將會成為繼Rocky Marciano後,重量級拳擊史上歷來第二位以不敗戰績退役的拳手。我在這項賽事從未落敗。」Fury 2008年晉身職業拳壇後,歷來33次出戰獲得32勝1和輝煌戰績,當中23仗擊倒對手(KO)獲勝。

如果Fury延遲退休計劃,今年有望與Anthony Joshua和Oleksandr Usyk的勝方決戰,成為贏盡所有金腰帶的世界拳王,以及登上英國史上最偉大重量級拳手的位置。不過此時此刻,似乎家人對他來說更重要:「我曾向妻子承諾,與Deontay Wilder一戰後退休。可是我獲得在溫布萊出賽的機會,而且這是我欠拳迷的。用這個方式退出,實在太美妙。」

Tyson Fury賽後與妻子Paris情深一吻。(Getty Images)

遇上她改變一生

他的妻子Paris賽後亦稱,「我希望他現在立即退役。他已再無任何東西要證明,也沒有任何事情要做。」不過她仍留有一手,沒有把話說死,「如果要Tyson繼續打拳,只有一個原因。我內心清楚知道,唯一理由就是他打那場統一拳王戰。」相反34歲的Dillian Whyte吃下生涯第三場敗仗,累積28勝3負,爭奪世界拳王寶座之路受挫。

Tyson Fury曾經是個浪蕩漢子,自稱曾跟500多個女子上床,甚至誇口稱「不停做愛是維持體能的方式」。可是遇上妻子Paris後,他對此感到後悔,「我曾與超過500個女人上床,甚至更多,我不知道,已無法計算。如今回看我覺得很嘔心,我不是個虔誠教徒,但我想幫助別人和做好事,停止所有壞事。」

Fury當年遇上Paris時,她只有15歲,他等到Paris 16歲生日後才正式拍拖,二人成為天主教徒後謹守教規,2008年結婚正式成為夫妻前,沒有發生婚前性行為。戒掉壞習慣後,Fury不止是個好丈夫,也是個好爸爸:「現在我每天能夠早起,星期六早上帶孩子們去玩,而不是睡到中午12點。」