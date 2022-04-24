拳擊︱Tyson Fury第六回合一拳制霸挫Dillian Whyte　重申將退役

外號「吉卜賽之王「（The Gypsy King）的重量級拳王Tyson Fury，在英國溫布萊球場決戰Dillian Whyte，他全場控制戰局由頭帶到尾，至第6回合一記上鉤拳擊倒對手，保住WBC金腰帶。

33歲的他仍處高水平，惟賽後再次重申退役意願：「這可能是吉卜賽之王的最後一幕。」



Tyson Fury第六回合擊倒Dillian Whyte。（Getty Images）

94000拳迷入場觀戰，創下英國拳賽紀錄。Fury頭5合回已佔盡上風，第6回合一記上鉤拳KO對手Dillian Whyte獲勝，再次奠定當代其中一位最佳重量級拳手地位。世人期待Anthony Joshua與Oleksandr Usyk完成重賽後，Fury會否與勝出一方一決高下，成為一統江山的世界拳王。

他曾向妻子承諾將會退役，賽後重申：「這次或許是吉卜賽之王的最後一戰（This might be the final curtain for the Gypsy King）。」他又稱，「我花上很多時間在外面，已經離開了一段很長時間。我已達成一切心願。」

渴望成為不敗傳奇

「我將會成為繼Rocky Marciano後，重量級拳擊史上歷來第二位以不敗戰績退役的拳手。我在這項賽事從未落敗。」Fury 2008年晉身職業拳壇後，歷來33次出戰獲得32勝1和輝煌戰績，當中23仗擊倒對手（KO）獲勝。

如果Fury延遲退休計劃，今年有望與Anthony Joshua和Oleksandr Usyk的勝方決戰，成為贏盡所有金腰帶的世界拳王，以及登上英國史上最偉大重量級拳手的位置。不過此時此刻，似乎家人對他來說更重要：「我曾向妻子承諾，與Deontay Wilder一戰後退休。可是我獲得在溫布萊出賽的機會，而且這是我欠拳迷的。用這個方式退出，實在太美妙。」

Tyson Fury賽後與妻子Paris情深一吻。（Getty Images）

遇上她改變一生

他的妻子Paris賽後亦稱，「我希望他現在立即退役。他已再無任何東西要證明，也沒有任何事情要做。」不過她仍留有一手，沒有把話說死，「如果要Tyson繼續打拳，只有一個原因。我內心清楚知道，唯一理由就是他打那場統一拳王戰。」相反34歲的Dillian Whyte吃下生涯第三場敗仗，累積28勝3負，爭奪世界拳王寶座之路受挫。

Tyson Fury曾經是個浪蕩漢子，自稱曾跟500多個女子上床，甚至誇口稱「不停做愛是維持體能的方式」。可是遇上妻子Paris後，他對此感到後悔，「我曾與超過500個女人上床，甚至更多，我不知道，已無法計算。如今回看我覺得很嘔心，我不是個虔誠教徒，但我想幫助別人和做好事，停止所有壞事。」

Fury當年遇上Paris時，她只有15歲，他等到Paris 16歲生日後才正式拍拖，二人成為天主教徒後謹守教規，2008年結婚正式成為夫妻前，沒有發生婚前性行為。戒掉壞習慣後，Fury不止是個好丈夫，也是個好爸爸：「現在我每天能夠早起，星期六早上帶孩子們去玩，而不是睡到中午12點。」