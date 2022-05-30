拳擊｜重炮拳手Davis全場只打中25拳　如何六回合一拳擊倒Romero

Lightweight兩位KO大師對壘，最終"Tank" Gervonta Davis在第六回合一拳擊沉Rolando Romero，成功衛冕。



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在與 "Tank" Gervonta Davis的比賽的前六個回合中，Rolando Romero嚴謹地執行賽前戰術，利用他的伸手和刺拳使Davis無法進行太多的進攻。然而，Davis只需要一拳就能扭轉局勢，比賽在第六回合以「砰」的一聲結束。

Romero以刺拳開場，以其作為距離掌握，並阻止Davis試圖進入內圍使用其標誌性的左拳和上鈎拳。隨著比賽的進行，Romero的策略非常有效，Davis不往地在擂台上遊走，尋找機會反擊，無法發揮自己的重拳優勢。

Romero也嘗試利用犯規挑釁Davis，他多次用肘部小動作，又在第二回合中右拳擊中後把Davis扔到地謹。他被裁判警告幾次，但沒有因為多次犯規而被扣分。

Romero似乎覺得他在第六回合有合適的時機加強進攻，他把Davis迫趕到繩邊，並試圖以強力重拳打擊。但Davis冷靜地放出了一個左手反擊，乾淨利落地逮住了Romero，使他向前仆向繩索並倒在地上。

雖然Romero在倒數時成功站起來，但裁判透過Romero對他指示的反應，決定終結比賽。Davis以生涯第25記擊倒終結取得27不敗記錄，成功衛冕WBA（常規）冠軍腰帶，並把擊倒勝比率拉高至92.6%。

「瘋狂的是，我甚至沒有那麼用力。」賽後訪問中，Davis表示：「我只是把拳扔了出去，他直接衝了進去。感謝上帝，他很好。」

兩人的出拳量比許多人賽前預期的低，兩人並沒有肆無忌憚地瘋狂搏拳，而是發揮拳擊的智慧進行高水準技術較量，Davis總共只擊中了25拳，而Romero只擊中了22拳。

被擊敗的Romero賽後堅持認為在那一刻之前他已經控制了比賽，因此要求再一次進行對賽。「我認為人們如果被這樣擊倒，就不配參加重賽，」Davis在賽後新聞發佈會上說：「我不是想搞笑。如果在被擊倒之前是一場很好的比賽......比如說在接下來的比賽中，（在）第九或第十回合，有人被一記漂亮的打擊逮到。」

「通過前六個回合，我只是試圖弄清楚他，」Davis說：「抓住他的範圍，看他打得有多狠。我只是知道他會碰到一些東西，因為......他的重點是用力投擲一切。他試圖投出他的重手，我只是移開了位置，並抓住了他跑過來的機會。」

他接著說： 「我知道，他打出的第一拳就很強。就像他說的，我確實開始很慢。他用一拳抓住了我。我當時想：『是的，我得避開。』但我知道，隨著時間的推移，我將會把他打垮。」

取勝過後，Lightweight其他好手，如新星Ryan Garcia、四料拳王George Kambosos Jr.、WBC拳王Devin Haney都可能Davis的未來對手。

Davis表示自己歡迎任何人挑戰：「我在這裏，寶貝，我在這裏。無論他們想做什麼，我都在這裏，寶貝。這把格洛克手槍上沒有安全可言，你知道嗎？這把格洛克手槍上沒有安全，我有很多彈藥。」