UFC拳手Uriah Hall引退｜後旋踢KO一腳成名 武備志專訪教學重溫
昨天，38歲的Uriah Hall在社交媒體上宣告引退。他最終在UFC中量級排名第十二，以17勝11敗的成績於MMA格鬥中畢業。
我將帶著巨大的悲痛離開這項世界上最偉大的運動。我將懷念不可思議的UFC工作人員，他們已經成為我的家人，以及我一路走來遇到的導師們。UFC給了我最好的機會，讓我完全走出我的舒適區。這些年來，我在最高水平上與一些世界上最好的人進行了對抗。雖然我沒有達到世界冠軍的級別，但我從綜合格鬥中獲得了一些最大的成就，那就是面對我的恐懼，成為生活中的冠軍。我要感謝那些不可思議的粉絲，是你們成就了這項運動的今天。在你身邊有合適的人關心你，鼓勵你成為更好的自己，這一點很重要。我要感謝我的團隊，我的教練，我的朋友和我的家人一直站在我身邊。你們都是每天鼓勵我的動力。最後，我要特別感謝達納-懷特給了我與現代角鬥士碰撞的機會。感謝你們一直支持我，無論好壞⋯⋯對於下一代，你們是地球上最偉大的1%的運動員。很高興看到你們將這項運動帶到哪裡。我將會關注! Goforth。
他在2019年曾到訪香港，當時武備志跟他進行過一次專訪，當中他分享了其「成名絕技」Spinning Back Kick 的秘訣，以及他武術生涯的種種，且一同重溫。
Uriah Hall在1984年出生於牙買加的西班牙鎮，13歲時他隨家人移民美國，搬到了美國紐約的皇后區。抵達美國後，Hall因為移民身份經常被欺負，去到一個地步嚴重影響到他的自信心。他的媽媽發現後，決定要Hall學空手道重建自信，於是Hall從16歲開始學習空手道。 他當時有點天份，因為他喜歡觀看《龍珠》卡通、玩很多電子遊戲，特別是《鐵拳》，這是他學習大部分武術動作的地方。 因此，當他第一次玩空手道時，他表現得很上手。老師問他怎麼可以學習動作學得這麼快，當時他覺得如果說自己在家練習鐵拳的動作會很尷尬，但現在他卻可以很自豪地說，電子遊戲實際上教會了他如何戰鬥。
【專訪重溫：【UFC】專訪Uriah Hall：戰鬥是由90％的精神與10％的身體所組成】
「我的老教練曾經說過，如果一切都失敗了，那就回到基礎上去。」這是UFC選手Uriah Hall的格言。2019年他來到香港，在武備志專訪中，他分享了自己的習武經歷、轉營至MMA的過程，以及他的個人思想，包括對MMA的看法、技術解釋、對練習者的建議、如何面對失敗等等。
Uriah Hall 在2005年展開職業MMA選手生涯，並在2012年成為UFC真人秀節目「The Ultimate Fighter」（TUF）第十七季的選手，並作為Chael Sonnen隊的隊員。雖然Hall在決賽中敗給Kelvin Gastelum，屈居第二名，但他卻以一腳後旋踢擊倒吸引全球目光，成為當時炙手可熱的中量級新星。
武備志曾跟UFC 中量級拳手 Uriah Hall 進行獨家專訪，更向他請教其「成名絕技」Spinning Back Kick 的秘訣。
可是，Uriah Hall正式加盟UFC後並沒有像預期般勢如破竹，在UFC首戰便以「分歧判定」敗給了John Howard。其後表現反覆不定，一直徘迴在UFC中量級排行中後段。在去年4月的UFC 261中，Uriah Hall以三連勝之姿對上前冠軍Chris Weidman。不料比賽才剛開始17秒，Chris Weidman低掃踢斷了自己的腳脛，這使Hall成為UFC史上首位不發一拳便取勝的選手。
經過17個春秋後，Uriah Hall已經從21歲年輕小子成長成38歲的老手，在UFC的成績表為10勝9敗。感謝Uriah Hall一直以來的精彩表現，祝願他在MMA八角籠以外的生活美滿。