UFC拳手Uriah Hall引退｜後旋踢KO一腳成名　武備志專訪教學重溫

昨天，38歲的Uriah Hall在社交媒體上宣告引退。他最終在UFC中量級排名第十二，以17勝11敗的成績於MMA格鬥中畢業。



我將帶著巨大的悲痛離開這項世界上最偉大的運動。我將懷念不可思議的UFC工作人員，他們已經成為我的家人，以及我一路走來遇到的導師們。UFC給了我最好的機會，讓我完全走出我的舒適區。這些年來，我在最高水平上與一些世界上最好的人進行了對抗。雖然我沒有達到世界冠軍的級別，但我從綜合格鬥中獲得了一些最大的成就，那就是面對我的恐懼，成為生活中的冠軍。我要感謝那些不可思議的粉絲，是你們成就了這項運動的今天。在你身邊有合適的人關心你，鼓勵你成為更好的自己，這一點很重要。我要感謝我的團隊，我的教練，我的朋友和我的家人一直站在我身邊。你們都是每天鼓勵我的動力。最後，我要特別感謝達納-懷特給了我與現代角鬥士碰撞的機會。感謝你們一直支持我，無論好壞⋯⋯對於下一代，你們是地球上最偉大的1%的運動員。很高興看到你們將這項運動帶到哪裡。我將會關注! Goforth。 前UFC選手Uriah Hall

他在2019年曾到訪香港，當時武備志跟他進行過一次專訪，當中他分享了其「成名絕技」Spinning Back Kick 的秘訣，以及他武術生涯的種種，且一同重溫。

Uriah Hall在1984年出生於牙買加的西班牙鎮，13歲時他隨家人移民美國，搬到了美國紐約的皇后區。抵達美國後，Hall因為移民身份經常被欺負，去到一個地步嚴重影響到他的自信心。他的媽媽發現後，決定要Hall學空手道重建自信，於是Hall從16歲開始學習空手道。 他當時有點天份，因為他喜歡觀看《龍珠》卡通、玩很多電子遊戲，特別是《鐵拳》，這是他學習大部分武術動作的地方。 因此，當他第一次玩空手道時，他表現得很上手。老師問他怎麼可以學習動作學得這麼快，當時他覺得如果說自己在家練習鐵拳的動作會很尷尬，但現在他卻可以很自豪地說，電子遊戲實際上教會了他如何戰鬥。

【專訪重溫：【UFC】專訪Uriah Hall：戰鬥是由90％的精神與10％的身體所組成】

「我的老教練曾經說過，如果一切都失敗了，那就回到基礎上去。」這是UFC選手Uriah Hall的格言。2019年他來到香港，在武備志專訪中，他分享了自己的習武經歷、轉營至MMA的過程，以及他的個人思想，包括對MMA的看法、技術解釋、對練習者的建議、如何面對失敗等等。

Uriah Hall 在2005年展開職業MMA選手生涯，並在2012年成為UFC真人秀節目「The Ultimate Fighter」（TUF）第十七季的選手，並作為Chael Sonnen隊的隊員。雖然Hall在決賽中敗給Kelvin Gastelum，屈居第二名，但他卻以一腳後旋踢擊倒吸引全球目光，成為當時炙手可熱的中量級新星。

武備志曾跟UFC 中量級拳手 Uriah Hall 進行獨家專訪，更向他請教其「成名絕技」Spinning Back Kick 的秘訣。

Uriah Hall不發一拳「擊敗」了前UFC冠軍Chris Weidman。（圖片擷取自：Barrele la pierna Twitter）

可是，Uriah Hall正式加盟UFC後並沒有像預期般勢如破竹，在UFC首戰便以「分歧判定」敗給了John Howard。其後表現反覆不定，一直徘迴在UFC中量級排行中後段。在去年4月的UFC 261中，Uriah Hall以三連勝之姿對上前冠軍Chris Weidman。不料比賽才剛開始17秒，Chris Weidman低掃踢斷了自己的腳脛，這使Hall成為UFC史上首位不發一拳便取勝的選手。

經過17個春秋後，Uriah Hall已經從21歲年輕小子成長成38歲的老手，在UFC的成績表為10勝9敗。感謝Uriah Hall一直以來的精彩表現，祝願他在MMA八角籠以外的生活美滿。

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