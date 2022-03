轉體迴旋踢「誤中副車」KO拳證 全接觸空手道的高風險招牌技術

上週,資深拳證Scott Manhardt在巴林(Bahrain)舉行的 2022 年超級杯半決賽中,被選手以轉體迴旋踢(胴廻し回転蹴り) 「錯腳」KO。轉體迴旋踢擁有很強的KO能力,但風險亦相對地高,之所以成為全接觸空手道比賽選手常用的招牌技術,背後也跟規則有關。



被KO的拳證

此次賽事由 BRAVE CF 和 IMMAF 合辦,意外則出現在愛爾蘭的Lewis Byrne對上墨西哥的Luis Gonzalez的比賽。在第二回合結束時,拳證Scott Manhardt 跳到兩位選手中間分開二人,但Luis Gonzalez 正正於「壓哨」時打出了轉體迴旋踢(胴廻し回転蹴り),剛好打在拳證下巴,直接「KO」了他。

但就算如此,堅毅的Manhardt 仍完成了比賽的執法工作。幸運的是,Manhardt 看起來沒什麼大問題,賽後體檢亦一切正常,而且還在社交媒體開了玩笑,指自己也要「時刻保護自己(Protect yourself at all times)」。「時刻保護自己」是賽前拳證跟選手說的指示,但這次則要用在自己身上。

比賽最終由Lewis Byrne以一致判定勝出。

「胴廻し回転蹴り」與「全接觸空手道」

胴廻し回転蹴り,中文直譯為「轉體迴旋踢」,日文英語發音為「Do Mawashi Kaiten Geri」,亦有人會叫「Rolling thunder kick」,是極真空手比賽中的經典捨身踢技,所以也會叫它做Kyokushin Wheel Kick,而在Kickboxing及MMA比賽亦會看到。

「胴廻し回転蹴り」最令人畏懼的莫過於其強大的打擊威力、詭異的打擊角度、難以反擊的倒地特性。

單就動作而言,它跟後旋踢(Spinning Wheel Kick)相似,但又不盡相同。它一方面利用了跳躍轉體來加強動能,同時借助下潛或跳躍的直轉體(Tate Kaiten)及橫轉體(Yoko Kaiten),以出奇不意的方向橫向、斜向或直向攻擊對方頭部。

這種威力強大的踢技有一種顯而易見的「缺點」,那就是踢擊後會必然倒地,形成重大的罩門。假如一擊不中,或是無法給對手足夠傷害的話,自己反而會被對方輕易追擊,陷入相當危險的局面。

因此,「胴廻し回転蹴り」通常只會出現在立技比賽之中,即使一擊不中倒地,裁判亦會暫停比賽,不用擔心遭受對手追擊。相對的,如果比賽規則容許地戰,風險就非常大,這也許是為何Luis Gonzalez 選擇於「壓哨」才用的原因。

另外,「胴廻し回転蹴り」之所以常見於全接觸空手道比賽,在於它的攻擊距離其實並不遠,加上假如對方退後,威力亦會大幅度減弱。全接觸空手道比賽不能用拳頭攻擊頭部,兩名選手通都會貼近對方並以拳互相攻擊身體,這個距離加上手的位置,正正適合使用「胴廻し回転蹴り」。

極真空手道家塚本徳臣是1996年及2011年的「全世界空手道選手権大会」奪得優勝,期間多次以「胴廻し回転蹴り」擊敗對手,因此被譽為「胴廻し回転蹴りの達人」。當然,其他立技比賽也有選手使用,如那須川天心亦屢次在Kickboxing比賽中使出「胴廻し回転蹴り」。