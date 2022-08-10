雙飛踢｜跳躍雙腳踢擊中正側踢的分別　遊戲中關羽以它殺敵無數？

雙飛踢確實見於各種武術中，包括美國的職業摔角（WWE）、中國的武術（Wushu）、韓國的跆拳道等。由於這種踢擊動作極大，需要很大空間發動，而且著地後罩門較大，又較難作出KO打擊，所以一般極少在搏擊中使用，而只作表演、演練、擊破之用。



不同武術中的雙飛踢

一）職業摔角招式——Dropkick（雙飛踢）

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2oPlqAl）

職業摔角中變化最大的招式之一，使用者可以原地、助跑、於高處跳躍後，用雙腿踢向對手身體或頭部，被擊中者會因受到強大的衝擊力而倒下或彈開。通常使用者在踢擊後會以身側、身軀正面或背面著地。

二）武術（Wushu）——騰空雙側踹（Tengkong Shuangcechuai TKSCC/ Double sideward sole kicks in flight）

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2qdPJm4）

三）跆拳道—— 跳躍雙腳側踢（Jumping Two-foot Side Kick）

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2psPUMm）

在跆拳道中，跳躍雙腳側踢屬於中級表演腳法之一，難度介乎跳躍側踢（Jumping Side Kick）與跳躍轉體雙側踢（Jumping Two-foot Spinning Back Kick）之間。表演者通常會飛越障礙物，然後踢擊木板來增加踢擊的表演性。但跟上述其他踢法不同，跆拳道一般要求踢擊者在踢擊後，需以雙腳著地並保持平衡，方為成功的踢擊。

雙飛踢技術分析

一般而言，雙飛踢可大致分成「正踢」及「側踢」兩種。

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2pt8Bj8）

起跳： 原地起跳會以雙腳起跳，助跑起跳會以單腳起跳，以獲取更強的騰空力。例如右腳是慣用腳，則會右腳率先離地，並盡量向上摺，以帶動左腳發力跳高。然後當左腳離地後，右腳應盡量維持最高高度，否則會減低騰空時間，然後雙腳置前，雙膝盡量向前靠身摺起。

騰空： 上身應傾前以保持平衡，否則很容易上身後翻，導致頭部或下腰著地。

踢擊動作： 雙腳應盡量合攏，並在即將碰到目標前便開始急速踢出，否則踢擊只會借助身體衝力推出，而非踢出。這亦是雙飛踢最難掌握的要點之一。而且由於上身靠前，所以一定程度影響了雙腳前摺的角度，除非踢擊者本身已經打算捨身著地。

踢擊角度： 應該接近水平地由上而下踢出，否則上身體勢很容易受踢擊的反作用力影響，令上身急速後翻，頭部著地。

以背部著地。（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2pFtusb）

背面著地： 若以背部著地時，應保持腹部肌肉收緊，避免上身後翻過快，並以上背較厚的肌肉著地。

「側踢雙飛踢」又有什麼不同呢？

側踢雙飛踢。（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2oPxNwb）

側踢的踢法則類似於側踢（Side Kick），跟正踢的最大分別在於起跳、發力、著地動作。

起跳： 為了更易保持平衡，一般都會以單腳起跳。若想右腳在上側，則會右腳率先離地，然後向上抽起，並會借勢扭側。一般人會認為右腳直接向左上抽起，騰空力會更強。其實不然，因為只需藉著骨盆輕微發力，便足以令身軀扭側。若右腳向左上抽起，反而會浪費了騰空的力量來旋轉。

踢擊動作： 由於身軀扭側，縱使上身前傾亦不會妨礙雙腳向側摺起，故能有更大的空間發力。另一個雙飛側踢的難處是，在雙腳淩空後，重心腳比正踢時更難跟另一隻腳合併，令雙腳不能同時打擊同一點，使踢擊力度減少。此外，亦有不少踢擊者因為騰空不足，使下側腳趕不及摺腳便已經要著地。

雙腳／側身／扭轉正身著地： 在側身踢擊後，可以雙腳可以依次著地。若右腳在上方，則左腳先著地，然後右腳著地。踢擊者亦可以選擇以身側著地，或是扭轉以正身著地。這些著地方式都比背部著地安全。

扭轉以正身著地。（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2qlWnWQ）

正面著地： 這是比較安全的著地方式，因為可以望到地面，較易調整著地體勢。在踢擊前或踢擊後，扭轉上身以胸前肌肉及雙手著地。

遊戲中武聖關羽以雙飛踢殺敵無數

《吞食天地II 赤壁之戰》（日語：天地を喰らう2 赤壁の戦い，英語：Warriors of Fate），是1992年由CAPCOM推出的街機遊戲。跟前作《吞食天地》一樣，本作亦以本宮宏志的《三國演義》漫畫《天地吞食》（天地を喰らう）為遊戲腳本。由玩家操作蜀國的武將進行戰鬥，以博望坡之戰開始，終於赤壁之戰。遊戲流程為橫向捲軸式的關卡設計。

關羽以雙飛踢踢飛張遼。（圖片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2oPsE7j）

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2oPsE7j）

在遊戲中，角色關羽便有一招「雙飛踢」。

只要跳起按攻擊掣，關羽便可使出雙飛踢。此招屬於大範圍攻擊技，可以同時打擊多名敵人。而且它具有打飛對手的能力，可以有效創造緩衝空間，適宜用於兩面受敵的情況。面對普通兵卒的攻擊及敵人衝撞型的攻擊，關羽雙飛踢並沒有無視攻擊的能力（但能無視箭擊），所以一般玩家會以其他招式，如「鐵頭功」或「大撲」反擊。

從遊戲片段可見，當關羽使出雙飛踢後，「完全沒有」著地動作便馬上恢復站立的姿態，完美地違反了物理原則。

Street Fighter 5 - Zangief （2016）（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2qedlK7）

Godzilla vs Megalon (1973)（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2oPprox）

Captain America （2011）（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2oDQ9VG）

順帶一提，其實除了 《吞食天地2》外，雙飛踢亦見於其他創作當中，如2011年上映的《美國隊長》、1973年上映的《哥吉拉對梅加洛》、《街頭霸王》等。

結語

總括而言，雙飛踢對踢擊者的技術及身體要求頗高，而使用風險較高，威力亦不太明顯，因此較少在搏擊中出現。但是，基於這招在動作外形上，具有較高的展現力，故仍常見在各類電影及遊戲當中。

最後，請各位千萬不要在家模仿......

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