韓慶堂｜「千手擒拿」開創韓門武藝　中央國術館第一名成績畢業

國共內戰，令中國武術發生了史無前例的巨變。一批優秀的武術家，從此飄洋過海，在寶島上另僻新天地。除卻八極拳的劉雲樵外，還有一位號稱「武狀元」的宗師，他不僅將北少林拳法傳遍世界，門下弟子亦是人才輩出，至今依然是台灣國術界的中流砥柱。

這位武狀元，就是在南京中央國術館考獲第一名的韓慶堂。

韓慶堂照片。（圖片擷取自︰https://bit.ly/3pPiO7n）

韓慶堂（1901—1976），山東即墨人。幼年在私塾讀書，後離鄉前往青島做工，在當地遇到了少林拳師孫茂林。見識到孫茂林的過人腿功後，韓慶堂心生崇敬之情，懇求孫茂林收他為徒。當時孫茂林乃街頭賣藝人，為顯誠意，韓慶堂經常走到孫茂林的演武場幫忙。而孫茂林也趁機在收攤後的空餘時間，傳授韓慶堂武藝。表面上，這些技術如刀抹面、斷卵石等，都盡是些雜耍動作。但究其根本，卻是非常吃力的外家功法。孫茂林將它們跟北少林的「抽筋拔骨」（一種鍛煉筋腱及關節的功夫，每個門派均有其獨特的做法）技法混合傳授，令韓慶堂很快便成了孫茂林當賣藝時的活招牌。

可惜的是，畢竟韓慶堂只是途經青島做工，無法持久待在孫茂林身邊。孫茂林唯有將他轉介給好友姜銘九，代為照顧。姜銘九也是山東的少林長拳名家，有別於孫茂林的訓練方法，他更為着重步法的靈活性。從他身上，韓慶堂學懂了「行步」和「小矮步」兩種步法，並弄清楚了演拳、練拳與用拳之間的關係。韓慶堂獨有的「韓門武藝」，自此漸見雛形。

1917年，馬良（1875—1947，民國時期軍閥，曾創編「新武術」體系，後因漢奸罪死於獄中）創立山東武術傳習所，影響甚廣。韓慶堂遂投入該所學習，並跟所內教習常秉章及韓愧生，分別學習梁山功夫和埋伏拳。韓慶堂亦是在這段期間，開始鍛煉摔跤技法。

1929年，韓慶堂進入南京中央國術館首期教授班，學習多種拳藝，尤以擒拿術最為擅長。當時他與摔跤名家楊法武為同窗，因此他經常向其請教古少林武術與摔跤技巧，並和曹宴海、馬承智（兩人均為名動一時的擂台好手）等人相互切磋。而在少林武術以外，韓慶堂亦隨楊澄甫學習太極拳，之後更在「劍仙」李景林（1885—1931，民國將領，名滿天下的劍術宗師）門下學習武當劍法。1928年，南京中央國術館舉辦首屆國考，韓慶堂名列中等。翌年又在浙江國術遊藝會中之全國擂台賽上，獲得第七名的佳績。

韓慶堂多樣絕學中，尤以擒拿術最為人津津樂道，故他在武術界中素有「千手擒拿」的美譽。（圖片擷取自︰https://bit.ly/3wxE6tW）

在教授班學習期間，韓慶堂比以前更加用功不懈，多次在各項考核中取得館內第一。1930年，韓慶堂以全館第一名的成績畢業，在同儕中贏得了「武狀元」的稱號。之後，他被高薪聘請至浙江國術館擔任註館教官，並與好友曹宴海私下更一同創辦了「吳山國術研究社」。在革命元老兼劍術名家黃元秀生的大力資助下，「吳山國術研究社」最後更名為「杭州第三國術教練所」。

1934年，國民政府軍警單位需要師資教授軍勤人員，韓慶堂便從浙江國術館調至「浙江警察學校」擔任技術教官。1947 年，韓慶堂與一批軍政而要員率先遷台，並在當地擔任「中央警官學校」技術教官。從此，韓慶堂紮根台灣。除了警察學校，他亦在各大專院校成立「國術社團」。他的精堪武藝與武德，一直被台灣國術界專崇。而在他多樣絕學中，尤以擒拿術最為人津津樂道，故他在武術界中素有「千手擒拿」的美譽。

不幸的是，韓慶堂生平非常好酒，幾乎無酒不歡。晚年受聘至菲律賓傳授少林武藝時，誤飲假酒導致酒精中毒，引發中風。在家人的看顧下，韓慶堂於1976年逝世，享年76歲。

雖然身歿，但韓慶堂對少林武術的影響力卻依然如故。他的門下弟子，多次前往馬來西亞、菲律賓等地，傳播武術，令韓門的武藝遍布東亞。而在他眾多的弟子之中，以沈茂惠、姜長根、唐克杰、王建緒、孟憲明五人最為有名，有「韓門五虎」之稱。

特別鳴謝韓慶堂先生嫡孫——韓基祥先生，為本文提供大部份參考資料：http://bit.ly/2osyOv1

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