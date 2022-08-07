洪拳十二支橋｜黃飛鴻莫桂蘭傳人李燦窩示範　橋手是洪拳勁道心法

洪家拳為南拳拳種之一，俗稱洪家或洪拳，以本家師祖洪熙官的姓氏來命名。相傳已有三百多年的發展歷史，在廣東一帶流傳甚廣，是廣東「洪、劉、蔡、李、莫」五大拳派之首。洪家傑出門徒甚多，其中以黃飛鴻最為人所熟識。

洪拳以三套代表性套路而聞名，俗稱「洪拳三寶」：工字伏虎拳、虎鶴雙形拳及鐵線拳。

「洪拳三寶」中以「十二橋手」為基礎。武備志邀請到黃飛鴻夫人莫桂蘭傳人——李燦窩師傅親身介紹「黃飛鴻洪拳十二支橋」。

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一般說洪拳的「十二橋手」是指「十二訣」，即「剛、柔、逼、直、分、定、寸、提、留、運、制、訂」等十二橋手訣。而十二橋手手法則為「穿、沉、分、架、摸、推、尋、磨、掛、撞、鎖、劈」等十二種橋手手法。

十二橋手訣是十二種心法，以剛為天，以柔為地，配合其餘十種建立起洪拳的整體勁道要領。十二橋手法則是十二種橋手的用法，講求「橋上橋上過，無橋自造橋」。

因此二者，一為心法，講究體會；一是手法，主在應用。

資料來源︰

鄧富泉著，李燦窩編︰《《俠醫黃飛鴻》南少林洪拳的一代武學大師》，逆天文化出版，2019年再版。

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