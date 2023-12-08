聖誕好去處｜Chill 11聖誕文創活動 150攤位/工作坊/送福袋贏機票

Chill 11 潮活11 聖誕文創活動將於聖誕期間隆重登場！香港貿發局全新活動Chill 11 聖誕文創活動將於12月23至26日在亞洲國際博覽館舉行，現場將設有約30場工作坊、70個表演、150個本土文化產品單位、多個靚靚打卡位等，更有限量聖誕福袋及壓軸大抽獎，有機會贏取雙人來回泰國曼谷的機票！現透過01空間購票，更有獨家半價優惠，低至$15入場！立即睇文了解詳情啦！



Chill 11聖誕文創活動 編織聖誕花環／小巴牌工作坊

Chill 11聖誕文創活動將設有30場工作坊，包括製作聖誕燈、聖誕熊匙扣、聖誕花環、聖誕盆景、掐絲琺瑯聖誕襪及雪地燈箱等聖誕氣氛非常濃厚的活動，亦有製作環保重塑牛仔玫瑰、蒲公英保鮮花、微縮食玩杯墊、石頭彩繪、特色小巴牌等浪漫又本土的手作坊，最適合與另一半一起參加，或者親手製作並送給親戚朋友做聖誕禮物！

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不同工作坊會在不同日子、不同時段舉行，大部分工作坊可以免費體驗，票券將於現場派發，名額有限，先到先得。想體驗手作的樂趣與驚喜就要盡早購買入場門票，然後留意官方安排啦！

即場品嚐香港手工啤／港式奶茶 發掘香港文創產品

Chill 11聖誕文創活動有將近150個吃喝玩樂的攤位，匯聚本地小店、時尚品牌、本土文化產品等，為大家帶來一個不一樣的本土文創聖誕！現場將會有本土皮革工藝坊、手工造物、純天然護理產品、寵物食品、手繪品等具香港特色的小店；亦有時尚太陽眼鏡Big Horn、皮革製品Zooty、原創品牌玩具threezero、不銹鋼首飾製造商超壹工作室等本地品牌，真係行足一日都未必行得曬！

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飲食攤位方面，香港潮流手工啤品牌「吹啤啤」及Great Gourmets將聯手帶來「醬香Mocha手工啤」；金茶王將會在現場拉出最濃滑的香港奶茶；更有正宗韓國泡菜、天然食品、台灣拌麵等美食，讓你一次大飽口福，吃飽喝足的離開！

巨型萬花筒聖誕樹／充氣城堡 藝術文化走廊必打卡

除了攤位、工作坊及表演節目，亦有不少值得一訪的打卡位，同時更可以感受濃厚的本土文化氣息！在沉浸式體驗區中將設立中西文化走廊，以數碼技術呈現中法少年兒童繪畫藝術交流大賽的得獎作品；莫奈的《日本橋》和梵高的《麥田與柏樹的四季變化》亦將會以動態畫形式出現；獲得國際年度風景攝影師大賽全球冠軍的年青攝影師Kelvin Yuen，亦會設立芒草熱點大東山背景板讓你盡情打卡！香港沙龍影友協會亦會帶來大灣區攝影展，展示大灣區城市的風光。

聖誕市集當然唔少得聖誕打卡位！市集現場將帶來全港首棵高達8米、近四層樓高的巨型萬花筒聖誕樹，更設有長32米的充氣娛樂設施Chill級城堡，小朋友可以盡情「放電」、大朋友可以盡情影相！

人氣女團After Class／Tumbler本地啦啦隊現場表演

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Chill 11聖誕文創活動內將有近70個星級表演，包括邀請到由4位「聲夢學員」炎明熹、姚焯菲、鍾柔美及詹天文組成的人氣女團After Class，《中年好聲音》冠軍周吉佩、季軍羅啟豪以及近期人氣歌手尹光、《全民造星V》第7名Taco等作表演，亦請到來自廣東江門的沙漏樂隊、本地啦啦隊Tumbler等帶來精采演出！

限量聖誕福袋 壓軸大抽獎贏曼谷來回機票

為了迎接聖誕來臨，Chill 11亦為入場人士準備禮品總值超過HK$150的限量聖誕福袋！在首日首1,000名入場者將可免費獲得一個福袋，其後則每天限量派發！

拿不到福袋亦不用灰心，因為現場將設有壓軸大抽獎！包括雙人來回泰國曼谷的機票、五星級酒店住宿、主題樂園入場券、商場消費金額、名錶及旅行篋等豐富禮品！只要入場消費每滿港幣200元，即可以參加抽獎一次，買得越多，中獎機會越高！

憑即日門票搭地鐵享優惠價 免費穿梭巴士直達亞博館

為方便市民到來參觀，香港貿易發展局亦有不同交通安排。成人只要憑Chill 11有效門票或活動證明，便可在機場快綫香港站或九龍站的特設櫃台，以優惠價$47換購即日來回博覽站車票； 由青衣站前往博覽館站，只要使用同一張八達通並在亞博館逗留最少1小時，即可以優惠價$47乘搭機場快綫即日來回青衣站及博覽館站，毋須額外換購。3至11歲持有效小童八達通之乘客，由香港、九龍或青衣站出發前往博覽站，即可免費乘搭機場快綫！

此外，城巴亦將提供5條免費穿梭巴士由天水圍、屯門、荃灣、東涌同大圍直達亞博館；自駕人士則可以在鄰近的11 Skies停車場享有泊車的優惠，泊兩小時可享有第三小時免費，超抵、超方便！

免費穿梭巴士服務路線：

Chill 11 門票優惠 「01空間」購票慳HK$70

Chill 11 聖誕文創活動

活動日期：2023年12月23-26日

活動地點：亞洲國際博覽館

開放時間：上午10:30－晚上7:00（12月23-25日）；上午10:30－晚上6:00（12月26日）

優惠票價如下：

【1】1+1套票（兩名成人同行買一送一）： HK$30（原價：HK$60）

【2】三人行套票（三名成人同行優惠）：HK$40（原價：HK$90）

【3】良朋知己套票（四名成人同行優惠）：HK$50（原價：HK$120）

＊兒童、全日制學生、長者免費入場；傷殘人士門票HK$10

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