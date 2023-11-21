聖誕親子工作坊2023｜烘培/陶瓷/聖誕水晶球/聖誕花環 低至75折

聖誕親子工作坊2023｜臨近聖誕節，可以計劃一些親子活動帶小朋友到外散心及遊玩。如小朋友較為靜態或愛小手工活動，可以選擇一些具節日元素親子工作坊。01親子精選3個聖誕親子工作坊，種類如烘培、陶瓷、聖誕水晶球、聖誕花環等手作，相信總有一款適合小朋友。



聖誕工作坊2023｜1. 香港新東方廚藝培訓 聖誕節親子烘培班 獨家75折

香港新東方烹飪教育隸屬於新華教育集團，創辦於1988年，以互動形式教學，導師講解及分部示範，小朋友現場實習，由專業導師全程輔導。主理兒童烹飪課程，生日Party ，團體烹飪活動西點、料理烹飪班City&Guilds西點烘焙創業證書課程，西式廚藝證書課程；Wilton課程，PME課程等等。現與HK01合作, 推出聖誕節烘培班獨家優惠 ！

01空間特別優惠價：

2人同行 HK$1095 (原價HK$1460)｜限時推廣碼額外9折

聖誕士的草莓蛋卷

Dec 10 10:00-13:00 (Sun)

聖誕樹幹流心蛋糕

Dec 17 14:30-17:30 (Sun)

繽紛聖誕樹造型蛋糕

Dec 19 10:00-13:00 (Tue)

開心果蔓越莓布里歐花環配傳統聖誕薑餅人

Dec 10 14:00-18:00 (Sun)

Dec 20 14:00-18:00 (Wed)

雙重栗子蛋糕

Dec 8 10:00-13:00 (Fri)

薑餅屋、玉桂星聖誕糖菓工作坊

Dec 18 14:00-18:00 (Mon)

傳統烤焗聖誕節火雞配芝士薯蓉焗千層蔬菜塔

Dec 24 14:30-17:30 (Sun)

Dec 17 10:00-13:00 (Sun)

香港新東方廚藝培訓 聖誕節親子烘培班



日期：2023年11月10日(五) 至 2023年12月31日(日)

時間：09:30 - 20:30

地點：香港新東方廚藝培訓 香港北角英皇道93號 錦平中心2樓 (炮台山MTR A 出口)



聖誕工作坊2023｜2. 親子陶瓷工作坊｜適合初學者及3-12歲小朋友 獨家優惠

專為初學者而設的親子陶瓷體驗班，適合3至12歲小朋友。除了可以展現小朋友藝術的一面，更可訓練小手肌及觸覺。小朋友與爸爸媽媽可即堂為作品上色，將呢份童年回憶永久保存！零基礎亦能一堂內完成塑形及上色步驟，主題不限，可自由發揮。作品經1200度高溫燒製，絕對安全。

01會員優惠｜限時推廣碼額外9折

$620/1成人1小童合共1件手捏作品, 可自選陶瓷耳環/飾物/小碟/飾物碟/小碗/擺設/筆筒等 (原價: 640, 97折)

$700/1成人1小童合共2件迷你拉坯作品, 可自選清酒杯/豉油碟尺寸等作品 (原價: 720, 98折)

$780/1成人1小童合共1件拉坯作品, 可自選杯/碗/碟 (原價: 800, 975折)

親子陶瓷工作坊｜適合初學者及3-12歲小朋友



日期：2023年1月9日(一) 至 2023年12月31日(日)

時間：10:00 - 22:00 (只接受預約)

聯絡：WhatsApp 95466835

地點：CC Art Studio

九龍太子太子道西141號長榮大廈6樓E室(太子站C1出口步行30秒)



聖誕工作坊2023｜3. 紙雕聖誕水晶球｜光影紙雕聖誕球花環｜二人同行獨家85折

- 工作坊內容 -

聖誕水晶球的各層板及手製木燈座已預先為參加者準備

導師會作出示範及解說製作原理

提供跟冬日相關的小配件/ 紙雕圖案

參加者可自由拼砌出心目中最美好的冬日景緻製作出專屬的圖

參加者亦可加入夜光沙、閃粉，閃石星星等等，創造出飄雪效果

- 日期及時間 -

2023/11/19 1:30 - 3:30pm

2023/12/2 1:30 - 3:30pm

2023/12/10 2:30 - 4:30pm

- 價錢 -

單人票價 $560

01空間二人同行獨家85折票價 $420/位

限時推廣碼額外9折

- 作品規格 -

尺寸 | 水晶聖誕球直徑約15cm，厚2.8cm ( 1個 )

材質 | 木燈座、紙品、LED燈，亞加力膠板

燈光 | 暖光LED燈木燈座

電源 | USB插頭，設開關掣

費用包括 | 材料、導師費 和 即時完成 一套聖誕水晶球 及 手製椴木/木燈座

紙雕聖誕水晶球｜光影紙雕聖誕球花環｜二人同行獨家85折



日期：2023年11月18日(六) 至 2023年12月12日(二)

時間：12:00 - 16:30

地點：慢覓陳皮工作室

葵興華星街2-6號安達工業大廈



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