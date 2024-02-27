I-1世界泰拳格蘭披治｜兩屆拳王對決　購票方法／免手續費9折搶飛

I-1世界泰拳格蘭披治｜頂級泰拳賽事I-1世界泰拳格蘭披治將於2024年3月12日，在九龍灣國際展貿中心（九展）匯星Star Hall舉行，比賽將邀來自十二多個地區國家拳王爭奪金腰帶殊榮。想知比賽有甚麼戲肉？又如何購票最抵？即刻睇內文！



I-1世界泰拳格蘭披治｜兩屆I-1拳王再度對決 6位香港新星參賽

對泰拳有認識的粉絲肯定對這場盛事不陌生！比賽其中看點當然是去年奪I-1世界拳王，來自蒙古的南招馬，將再與前世界拳王岡巴決戰。還有人氣十足、殿堂級的泰國拳王尊尼，決戰來自阿根延的拿素。另外，本地女拳手，曾奪兩屆香港A組冠軍的盧芷晴，實力也不容忽視，這次將與日藉選手坂田風羽對決，也相當有看頭。今屆比賽將有六名香港選手參賽，除剛才提過的盧芷晴外，陳韋傑、潘𦳵峼、黃浩然、王子晴及楊瑋棋，均會參賽，當然要入場支持，一同見證拳王誕生！

I-1世界泰拳格蘭披治｜比賽詳情

日期：2024年3月12日

時間：18:30入埸；19:00開始

地點：九龍灣國際展貿中心（匯星香港九龍灣展貿徑一號）



I-1世界泰拳格蘭披治｜購票方法及優惠

I-1世界泰拳格蘭披治可於快達票售票網購買門票，門票分為至尊門票$1200（圓桌10人）、貴賓門票$800（圓桌10人）、超等席$500及樓座$300，設劃位，每張門票只供一人進場，兼含$15手續費。如果想免去手續費，又想輕鬆觀賞拳賽，可於以下連結購買超等席或樓座的門票，最後機會！預先購票可享9折優惠。👉🏻免手續費兼獨享9折優惠

2023 I-1世界泰拳賽（圖片由大會去年提供）

I-1世界泰拳格蘭披治｜取票方法

成功購票後，必須於2024年3月8日或之前憑網上訂單QR code到主辦方門市 "德樂泰拳學院" 取實體門票，主辦方會按照最佳位置為閣下分配座位。

完整出賽選手出席名單

（全文完）