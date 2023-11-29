泰拳｜庾滺珮TKO土耳其世界冠軍　首位本地拳手獲10萬美元合約

香港拳手庾滺珮上周五（24日）在泰國曼谷參加「ONE周五格鬥夜42」原子量級泰拳賽，技術性擊倒土耳其的杜根（Zehra Dogan），獲得35萬泰銖（約7.9萬港元）的獎金。

憑今年在周五格鬥夜5連勝的佳績，庾滺珮更如願獲得一份10萬美元（約78萬港元）合約，成為首位獲得ONE Championship正式合約的香港土生土長拳手。得悉喜訊後，她興奮得跪地痛哭。她希望今次的成績能夠激勵香港年一代追夢，別要放棄夢想。



來自香港的庾滺珮（右），在上周五的拳賽面對土耳其的杜根。（ONE Championship網站）

上周五晚的比賽，30歲的庾滺珮面對土耳其的杜根。22歲的杜根今年2月贏得WBC的泰拳女子世界冠軍。庾滺珮開局重拳猛擊，杜根不跟她拼拳，而是用摔法打斷對手的進攻節奏。庾滺珮在第一回合結束前多次重擊杜根。

第二回合，庾滺珮的攻勢不減，把對手逼在角落猛擊。在連續的擊腹拳之後，杜根堅持不住，裁判終止比賽，宣布庾滺珮技術性擊倒（TKO）杜根，在ONE周五格鬥夜取得5連勝。

庾滺珮（右）TKO杜根，在ONE周五格鬥夜錄得5連勝。（ONE Championship網站）

庾滺珮今年2月起參加ONE周五格鬥夜，首場擊倒泰國對手，到3月的第二比賽TKO澳洲對手。在6月及8月的比賽，她分別跟愛沙尼亞及澳洲的拳手打足三個回合，最後裁判一致判定她勝出。加上今場的勝利，她在這項賽事錄得5連勝，生涯27勝3和2負。

賽後，主持人問庾滺珮這場勝利有什麼意義，有什麼想跟香港人說。庾滺珮答：「我覺得作為一位拳手（是很困難的），不只在泰國，還有在很多地方，尤其在香港，因為香港不是一個很支持體育運動的地方。」

她續說：「我很高興，今次可以成為首位、首個香港本地人加入ONE Championship。希望鼓勵香港年輕一代去追夢，不要放棄夢想。」

庾滺珮得悉獲10萬美元合約後，激動得跪在地上。（網上片段截圖）

接着，主持人告訴她獲得35萬泰銖（約7.9萬港元）的獎金。她表示「證明我一直以來做的是有價值的」，還十分開心地說：「（獎金）可以幫到我繼續搏擊夢，因為在現實面前，真的很難堅持夢想。這次機會真的實現了一些事。」

最後，主持人告訴她，她獲得ONE Championship開出10萬美元的合約。庾滺珮激動得跪地痛哭，不斷多謝支持她的人，場面感人。