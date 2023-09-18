香港武術界奧斯卡　空手道廖學明、泰拳王堯慶獲頒傑出成就獎

由中國互聯網協會主辦，大中武術家協會協辦，獲喻為「香港武術界奧斯卡」的第四屆叱吒武林香港武術界傑出人士，暨學界優秀武術運動員選舉，於日前（17日）舉行。今屆傑出成就獎，由空手道廖學明和泰拳王堯慶獲得，同場頒發眾多獎項，當中包括殘疾運動員陳嘉敏獲頒「傑出跆拳道（輪椅）教練員獎，以及眾學界新星獲頒新秀獎項。



一眾學界新秀得獎者：（後左起）郭曉琳、蔡匡翹、顧浚鏵、（前左起）鄧宇灝、姚 彌（保文攝）

是次評審參選體育項目以港協暨奧委會推展及康文署資助之發展項目為基礎，一眾得獎人在體育發展貢獻、體育成績表現、社會服務和學校品行（學界）幾方面，均有傑出表現，獲學校或業界推薦，得到社會認可。

「傑出跆拳道(輪椅)教練員獎」得獎者陳嘉敏（左二）（保文攝）

今屆兩名「傑出成就獎」得主，均有超過三十年推廣武術的經驗，為業界開蓽路藍縷之功，對香港體育發展貢獻良多。空手道廖學明師傅自七十年代投身教練崗位，見證香港空手道由小眾項目，變成現今老少咸宜的體育運動，多年來培訓多名選手代表香港參與國際賽，為港爭光；泰拳王堯慶師傅，為香港泰拳理事會創會成員，在泰理草創時期，資金匱乏下與眾師父籌措資金，讓青年運動員代表香港出賽國際，爭取佳績。王堯慶師傅在得獎感言中表示，多年來全部心力投入拳館，少了對妻兒的照顧，感到十分愧歉，但感激妻子多年來支持，才讓他能更專心推廣泰拳發展。

獎項評審主任，港協暨奧委會副會長王敏超太平紳士（左）致詞。（保文攝）

同場傑出教練員獎得主陳嘉敏，八年前罹患怪病，讓她只能以輪椅代步。但病患並未磨蝕她的心志，反而讓她意志更堅，繼續幼時的跆拳夢，學習專為殘疾人士設計的輪椅跆拳道武術，改善身體力量。推己及人，學有所成後她更積極推廣武術，擔任教練訓練有身體障礙的學童，為每名學員設計針對所需的訓練，協助特殊學習需要學童以武術改變生命，讓家長對子女成長重拾信心。

「空手道界傑出成就獎」得獎者廖學明（左三）、「泰拳界傑出成就獎」得獎者王堯慶（左五）（保文攝）

同場一眾體壇新星獲獎。泰拳顧浚鏵和空手道蔡匡堯獲「學界運動員獎」，二人年紀雖輕，卻均有逾十年習武經驗，並獲總會提名，代表香港參與國際賽事。他們表示感謝教練及父母支持，讓他們可全心全力參與訓練，代表香港爭光；獲頒「學界優秀國術龍獅運動員獎」的大專生郭曉琳，曾代表香港出戰「桃園國際龍獅邀請賽」，在夜光龍和自選組別獲得佳績，她表示今次獎項是一個起點，鞭策她畢業後繼續到不同學校推廣龍獅運動，讓更多人認識這運動。

「學界優秀武術運動員獎」得獎者鄧宇灝表演武術套路。 （保文攝）

得獎名單

郭曉琳 『學界優秀國術龍獅運動員獎』

姚 彌 『學界優秀武術運動員獎』

鄧宇灝 『學界優秀武術運動員獎』

蔡匡翹 『學界優秀空手道運動員獎』

顧浚鏵 『學界優秀泰拳運動員獎』

林穎殷 『傑出國術龍獅運動員獎』

黃智銘 『傑出國術龍獅運動員獎』

莫家駿 『傑出泰拳運動員獎』

陳原卉 『傑出泰拳運動員獎』

李潤福 『傑出國術龍獅教練員獎』

吳俊偉 『傑出空手道教練員獎』

梁偉耀 『傑出泰拳教練員獎』

陳嘉敏 『傑出跆拳道(輪椅)教練員獎』

廖學明 『空手道界傑出成就獎』

王堯慶 『泰拳界傑出成就獎』

