2023年I-1世界泰拳終極戰　首頒國際教練證書認證港將專業資格

本年度I-1世界泰拳賽，本月21日於九龍灣展貿匯星廳完滿落幕，11場激戰見證10位金腰帶拳王誕生。

文：保文

攝：保文、I-1世界泰拳賽主辦單位提供



來自世界各國泰拳拳手登場，為2023年I-1世界泰拳賽揭幕。（保文 攝）

在上屆I-1備受矚目的本港拳后盧芷晴再戰I-1，決戰希臘拳后查莎琪（Alexandra Chatzaki），對比賽經驗愈來愈老練的盧芷晴來說，這場打法較為保守，但三回合全程力壓查莎琪，最終盧芷晴「一致裁定」獲勝，奪「I-1太平洋金腰帶—47公斤級」。

港將盧子晴奪「I-1太平洋金腰帶」（I-1世界泰拳賽賽會提供）

另一場備受矚目賽事，是由多次參賽I-1，並曾競逐「I-1世界拳王金腰帶賽」的泰國拳王尊尼（Johnny），與巴西拳王那美（La Da Silva）爭奪「I-1洲際金腰帶賽—63.5公斤級」。尊尼未上場先贏聲勢，獲台下粉絲多次舉牌高聲打氣，賽事氣氛冠絕全晚賽事。尊尼一如以往，多次施展擅長的纏鬥技，爭取摔撻搶分，但多次為對手化解，更曾被反摔。之後兩回合尊尼攻勢轉趨主動，投摔以外雙方輪番埋身肘攻，並互以重腳較勁，最終尊尼以二比一裁決勝出。

泰國拳王尊尼賽後表示，會繼續參加I-1大賽，挑戰更多世界級拳手。（保文 攝）

而「I-1 世界拳王金腰帶」四人淘汰賽，由蒙古拳王南招馬（Bat Erdene）挑戰南非拳王岡巴（Ncedo Gomba）。南招馬第一回合已積極搶攻，多次踢打對手肋骨，進而連番低掃，岡巴苦撐一個回合後，最終在第二回合遭技術性擊倒（TKO）。

由中聯辦新界工作部宣教處一級調研員李成德先生，以及泰國駐香港副總領事 Ms. Ranida Chamchalerm，與I-1世界泰拳賽會創辦人葉文龍師傅一起頒發I-1國際教練証書。 （I-1世界泰拳賽賽會提供）

今屆賽事，大會首次頒發I-1國際教練証書予一眾泰拳界資深前輩和運動員。証書將根據運動員是否獲金腰帶、曾勝出實戰比賽和必需通過測試劃分級別，以認證他們的專業資格。