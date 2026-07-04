昇普計劃十周年　累計獎學金逾一億港元助基層學生圓英國名校夢

撰文：裴英才
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基層學生要踏入世界頂尖學府並非遙不可及，由過百位就讀於牛津、劍橋及其他英國頂尖學府的香港學生創立的慈善機構「昇普計劃」（Access Abroad Hong Kong）今年踏入成立十周年，計劃一直致力縮窄教育機會差距，透過免費一對一升學指導，協助具學術潛質但缺乏資源的本地基層學生申請英國頂尖大學。

昇普計劃在過去十年間免費指導487名有需要的香港學生，當中166人成功入讀英國著名高等學府。

昇普計劃由成立至今已免費指導487名學生，當中166人成功入讀英國知名大學，累計取得88個牛津及劍橋大學學位取錄。除升學輔導外，計劃亦積極協助學生申請獎學金，過去九屆學員累計獲得82份全額獎學金，包括香港卓越獎學金計劃、怡和獎學金及菲臘親王獎學金等，總值超過一億港元。

機構創辦人Antonia Heng表示，創辦昇普計劃的契機，源於她在牛津求學期間的親身觀察。她憶述，曾得悉一名獲劍橋大學醫學院取錄的優秀學生，最終因無力負擔學費而被迫放棄入學，令她深受觸動，促使她於十年前創立昇普計劃，希望讓學生不再因資訊、人脈或經濟限制而錯失升學機會。

Antonia表示，計劃的願景是讓每一位具潛質的學生，不論家庭背景或就讀學校，都能享有公平的資源與機會。

助基層青年免費負笈英圓名校夢

今年應屆文憑試考生Julie是最新一屆受惠學生之一。她透露，在獎學金申請截止前因接受緊急手術住院一星期，但導師仍持續協助她逐字修改個人陳述及進行模擬面試，陪伴她完成整個申請過程。她坦言，曾經不敢奢望成功，直至收到錄取通知的一刻，才真正相信夢想可以實現，並感謝導師一直以來的支持與鼓勵。

Ethan是昇普計劃的核心成員。

受惠者接棒培育新一代基層領袖

昇普計劃除了協助學生升學，更希望建立薪火相傳的文化，不少昔日受助學生畢業後選擇回歸團隊，現職香港慈善界的Ethan便是其中一員。他早年透過昇普計劃考獲全額獎學金入讀劍橋大學，其後加入機構核心團隊，除持續指導新一屆學員，更曾為兩名面對經濟困難的學生籌得逾200萬港元緊急經費，協助他們順利赴英升學，並推動免費英國遊學團等項目，讓更多本地學生接觸世界頂尖學府。

今年成功入讀劍橋大學的Phoebe，同樣因參與Ethan發起的免費遊學團而改變人生方向。她表示，過去一直認為劍橋遙不可及，但昇普計劃讓她重新認識自己的能力，更啟發她體會青年服務精神。成功入讀劍橋後，她隨即加入昇普計劃核心團隊，負責籌款及學校外展工作，希望將昔日獲得的支持延續下去，幫助更多有志赴英升學的香港學生追夢。

Phoebe今年成功入讀劍橋大學。

展望未來，昇普計劃將繼續擴展服務，進一步完善支援基層學生赴英升學的體系，包括擴大緊急募款網絡建立「捐贈圈」，確保學生不會因突發經濟困難而被迫放棄牛津、劍橋等世界頂尖學府的入學機會，以及將與慈善捐贈者及基金會合作，探討設立香港首個兼顧學術才能與經濟需要的英國升學獎學金，為基層學生提供更穩定及長遠的資助。

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