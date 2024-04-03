昇普計劃推出免費英國升學輔導計劃　申請中學生增加出國升學機會

為了幫助本港基層學生報讀英國頂尖大學，「昇普計劃」近日推出「免費英國升學輔導計劃」，歡迎打算在2025年9月至10月入讀大學的本港中學生參加，當中官津學校或低收入家庭的中學生將獲優先考慮，屆時會有導師提供免費一對一升學輔導，確保同學以最佳姿態報考獎學金，增加出國升學的機會。



昇普計劃不時舉辦活動，讓學員了解英國升學情況。（昇普計劃facebook圖片）

「免費英國升學輔導計劃」3月16日開始接受報名，4月15日截止報名，就讀於本地學校的香港學生​包括打算在2025年9月至10月大學的中五學生、計劃休學一年的中六畢業生、正於本地大學就讀但有意重新報讀大學的學生，以及打算提早升讀大學的中四學生，均為合資格申請人，他們需要填寫中學成績、課外活動、簡短的個人陳述、基本的財務狀況，以及申請的學科和大學，分別是劍橋大學、牛津大學、倫敦政治經濟學院、倫敦帝國學院，以及倫敦大學學院。

申請人文憑試選修科預計成績應不低於「544」，他們亦可以在報名後補交預計成績證明，就讀本地官立或津貼學校、正領取政府資助或經入息審查後獲學費減免的香港直資中學學生將獲優先考慮。

學員在昇普計劃活動中接觸英國升學資訊。（昇普計劃facebook圖片）

​申請人將於5月下旬或之前收到報名結果，同時獲配對一名就讀相應院校及科目的導師，指導工作將持續到完成申請為止，導師將為申請人英國大學聯招系統的個人陳述項目提供建議，剖析大學招生官著重的要點，一旦學員申請的學科需要進行入學考試，導師亦會提供模擬試題及應試策略，若報考科目需要面試，導師將會和申請人進行模擬面試，指導面試過程的各項要點。

至於獎學金，導師將仔細講解各個獎學金的要求和面試技巧，以及進行模擬面試，確保同學考取獎學金出國升學，對於需要經濟援助的學員，昇普計劃可以補貼大多數報讀英國大學的費用，包括英國大學聯招系統、雅思 （IELTS）和入學考試的費用。

不少學員經昇普計劃升讀英國大學。（昇普計劃facebook圖片）

昇普計劃將在本年7月首次與明愛青少年及社區服務合辦職涯規劃工作坊，邀請各行各業的代表親身分享個人經歷及生涯資訊，豐富學員個人履歷，同時啟發他們找到心儀的未來路向，及早裝備自己。

相關資訊詳細列在昇普計劃官方網站和instagram帖文，歡迎有興趣的同學查詢和報名參加。