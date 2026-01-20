昇普計劃英文徵文比賽　優勝者免費英國遊學、劍橋導師面對面指導

免費升學輔導慈善機構「昇普計劃」與劍橋大學基督學院和國泰合辦英文徵文比賽，得獎者將可參加七月舉辦的英國遊學團，親身到訪英國倫敦和劍橋大學，並接受基督書院導師的面對面指導，費用全免。同學可藉是次活動強化個人課外學習履歷，探索對學科的興趣，從而提升寫作技巧。



昇普計劃舉辦中學生英文徵文比賽，所有得獎者可免費參加於7月舉辦的英國遊學團。

今年是第四屆比賽，學生需要入讀本港官立或津貼學校、領取政府資助或經入息檢查後的學費減免的直資學校學生，正就讀中四至中五級，並於2026年六月底前年滿16歲，即符合參賽資格。比賽設STEM和人文學科兩組，兩組各設8條題目供學生揀選其中一條撰文參賽，字數限制為1500字，比賽截稿日期是今年2月22日。

主辦方會從各組別選出最多7位同學，共不多於14位同學入圍參加面試，從中揀選最多6位得獎者。所有得獎者可參加於7月舉辦的英國遊學團，費用全免。此外，所有參賽者均獲參賽證書，入圍同學亦將獲得證書及課程現金券。

（昇普計劃提供）

2月上旬辦寫作工作坊解答寫作疑問

有見同學或缺乏寫學術文章的經驗，昇普計劃將會在二月上旬舉辦寫作工作坊，邀請現就讀於英國名牌學府的大學生分享拆題及寫作技巧，同場亦將設有問答環節，逐一解答同學對寫作的疑問，詳情請留意昇普計劃社交媒體稍後的消息，或透過官方報名連結了解活動詳情。