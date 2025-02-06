看見毛里塔尼亞．三｜肥胖為美、離婚為榮？年輕女性：我們在進步

以肥胖為美、以離婚為榮、接納一夫四妻、全靠男性供養——在很多人的刻板印象中，生活於非洲西部國家毛里塔尼亞（Mauritania）的女性，有着相當獨特的審美標準、價值觀念、生活追求。然而，當《香港01》記者踏足當地採訪時，卻在中產階層和年輕女性當中，得到了截然不同的說法。她們希望，外界對家鄉的刻板印象再少一些，看到的進步與希望再多一些。



「看見毛里塔尼亞」系列報道之三



翻譯白思美與一群剛放學的高中女學生，每位女孩的體型都勻稱健康。（歐嘉樂攝）

以肥胖為美？

在Google搜尋「毛里塔尼亞女性」，瞬間出現「催肥」、「恐怖增肥」、「以胖為美」、「增肥營」等詞條。很多文章言之鑿鑿，聲稱當地女性從五歲開始就被強迫進食，即「強制催肥」（Leblouh/Gavage），平均一天需要喝下20升的牛奶、蒸粗麥粉、花生油和純動物脂肪；就算吃到反胃、嘔吐，也要強忍吞下自己的嘔吐物。

據說「強制催肥」做法可以追溯至11世紀，如今當地460多萬人口中，過半女性超重，其中兩成屬於「嚴重肥胖」。身處毛里塔尼亞的街頭，也確實可以看到身穿層層疊疊罩袍的女性普遍較為肥胖，年長的尤甚。然而，當《香港01》記者嘗試探尋更多「催肥」文化時，卻在中產階層和年輕族群當中，得到了截然不同的說法。

「在毛里塔尼亞，肥胖被視為美麗和富裕的象徵。」23歲的白思美是位翻譯，她用流利的普通話解釋道，之所以形成這種觀念，源於當地國土乾旱貧瘠、糧食常年不足，而身材肥碩就成了家庭富裕象徵，有利於女性更好地婚嫁。而她是新一代的毛塔女性，她在首都努瓦克肖特大學中文系本科畢業後，遠赴中國浙江師範大學交流了一年，想法不太一樣：「外國女生可以上大學、工作，她們不需要那麼胖（來嫁人），我們的想法也改變了。」

Mana是白思美的母親，小時候曾遭遇「被催肥」的痛苦經歷。「吃很多乳酪、很多米飯、很多肉，一天喝10升的牛奶，喝不下去就吐，吐了再被媽媽強制灌下。」Mana是笑着回憶的，但聽得人心頭一緊：「我有時候會哭，但我的媽媽和阿姨就會一直打我們，打到我們繼續吃。」她十分厭惡這樣的「習俗」，並暗暗發誓不能讓自己的女兒經受這些苦楚；因此，白思美家中的四姊妹，沒有一個經歷過催肥。

21歲的Mariem Lemche是當地的大學生，出生於中產家庭的她同樣未遭受過催肥，但她曾聽祖母說過，年輕時見過一個女孩被家人帶走強制催肥，「在幾個星期後，她去世了。」昔日，因為過度催肥導致死亡的女孩案例並不罕見，「但過去10年間已經停止了強制催肥，至少在城市沒有，可能一些鄉村還會存在。」她問過許多不同年齡的朋友如何看待肥胖的女性：「她們大部分表示抵觸，認為它不健康、沒有吸引力，並且更顯老。」

31歲的Mariem Horma是毛塔一間私立診所的普通科醫生，同時也是社交媒體的KOL（意見領袖），常在網上科普「肥胖」如何危害女性身體，例如出現肝功能障礙、糖尿病、高血壓、關節炎、以及不孕不育等問題。她向《香港01》記者補充催肥文化曾經盛行的原因：肥胖會令女性看起來更成熟，這樣女孩就能更早出嫁，以節省家庭開支。她形容這是一種過時的刻板印象，如今當地男性和女性的審美標準都發生了變化，因為互聯網絡的普及和社交媒體的流行讓大家有了更多的審美參照，現在很多女性都會去健身房，就是為了讓自己看去來更苗條、更年輕，「『催肥』已經無關緊要了。」

然呢人，「以肥為美」畢竟是傳承了近千年的審美標準，並非一朝一夕就能改變。在努瓦克肖特的街頭，記者遇到一群剛剛放學的女高中生，她們熱情地對鏡頭擺出各種Pose，看起來非常瘦削。她們羞澀地說：「胖胖的女生好看，我們太瘦了，不好看。」19歲的Fatimetou表示：「我們吃得很少，因為我們沒有胃口，但媽媽會每天打罵我。」20歲的Nayt提到，有些女生為了多吃一些，會購買用於牛馬等牲口的開胃藥物。

Mariem Horma解釋道，那些藥物通常是類固醇或補充劑，可以增進食慾讓人吃得更多。此外，「淺色的皮膚是這裡的另一個審美標準。」據Mariem Horma觀察，當地有些女性甚至會使用類固醇來漂白皮膚，「這些都是非常不健康的。」

以離婚為榮？

毛里塔尼亞是伊斯蘭國家，當地約96%人民信奉伊斯蘭教。伊斯蘭教的婚姻觀相較其他國家而言，主要有兩大不同：第一，奉行一夫多妻制度，每個男性最多可以娶四個老婆；第二，允許但不提倡離婚，就算離婚，也只允許丈夫單方面宣布結束關係，妻子則需通過法律程序請求法官裁定。然而，在如此宗教背景下，毛里塔尼亞的離婚率卻高達20%，許多女性一生可能經歷3至5次婚姻，當中不少人在離婚後還會舉辦派對慶祝自己恢復單身；當地甚至衍生了「離婚市場」，讓離婚女性販賣上一段婚姻的家居用品，從而慶祝新生。

在當地離婚，夫妻都不需要去法院，也不需要簽字，甚至不需要經過「冷靜期」，只要雙方達成口頭協定即可。「離婚沒有什麼大不了，這是一個事實，我國的女性有這種堅強、超然和獨立的態度。」Mariem Horma認為，這並不代表「離婚」是件愉快的事，「但我們知道如何重新開始。」至於「慶祝離婚」，她說是個古老傳統，原意是親朋好友希望藉此激勵離婚女性，但由於可能造成對前夫的不尊重，「大多數的家庭都不再慶祝了。」

前述出身中產家庭的大學生Mariem Lemche的母親結過四次婚，「她告訴我，她在離婚後得到了更多的尊重和更強烈的性吸引力。」原來，當地男性覺得多次離婚的女性更有經驗，所以更傾向於選擇和她們進入一段新的婚姻。此外，離婚後，孩子由母親扶養，父親則承擔部分撫養費用，以及時不時與孩子見面。「我是由我離婚的母親撫養長大的。」Mariem Lemche的經歷對於毛里塔尼亞的孩子來說，似乎再正常不過。

隨着女性受教育程度提高，越來越獨立，有財務自由和人生目標，越來越多毛塔女性的戀愛和婚姻，也不再是「父母之命、媒妁之言」。她們的結婚年齡開始延後，擇偶觀念亦趨現代化。白思美剛與丈夫結婚一年，對於像她一樣的年輕女性來說，一夫多妻制度已行不通；她們主張婚後雙方都要與異性保持距離，亦不能接受丈夫同時擁有其他妻子。

不僅當地女性的想法轉變了，年輕男性的觀念亦不同，努瓦克肖特大學中文系一位男大學生西迪（左三）告訴記者現在女性有更多自由選擇的權利：「過去母親強迫女兒增肥，是一個壞習慣，就像每個民族都有奇怪的習俗一樣，毫無意義。」還有男學生表示，並不認同頻繁離婚的做法。（歐嘉樂攝）

有趣的是，在這樣一個看似「母系氏族」與「女性壓迫」共存的國度，三位受訪者均告訴我們：「女性在毛里塔尼亞生活得很好，甚至享有特權。」例如，女性未婚時的開銷均由父親、兄弟，甚至是男性朋友承擔；婚後則全部由丈夫負責，即使自己擁有不錯的收入，也不需要支付任何家用。白思美笑着說：「如果讓女性出錢，就不是真男人！」

Mariem Horma醫生也告訴《香港01》：「毛里塔尼亞婦女的教育，得到了政府和家庭的大力支持。」在她看來，毛塔女性擁有比男性更多的教育和就業機會，光是首都的大學，畢業於醫學、經濟、法律等精英專業的學生中，有七成至八成都是女性。「女性在這裏成為一名醫生真的不難，我們有很多女醫生。」她介紹，毛塔本身已有一所醫學院，還有一些家庭會將女兒送往國外學習醫學，「男性有養家糊口責任，而女性可以奢侈地學習，等待父親和丈夫提供一切。」

白思美家住一棟兩層的樓房，有三個客廳和四間臥室，還附帶一個小庭院，家中僱有一名負責烹飪的阿姨和一名兼任保安與管家的助理。去年，她從中國完成交流學習後回國結婚，未來有意再次出國攻讀政治學碩士，希望將來能在外交機構工作。當被問及是否擔心這些計劃會影響婚姻時，她只是輕輕聳了聳肩，帶着一絲灑脫：「沒什麼好擔心的。」她的父親是律師，母親以及四姐妹全部都接受過大學教育：母親曾經的專業是工程信息學，並且從事了二十年的工程師工作；其中兩個姐妹擁有碩士學位，還有一個姐姐做過記者。

Mariem Lemche主修信息管理專業（IT Management），她學了七個月英文就可溝通自如。她最大的愛好就是讀書和寫作，「如果有可能，我想成為一名作家。」因為父親與中國做生意的緣故，她對中國也很感興趣，「未來有機會也想去中國留學。」

Mariem Horma醫生原本計劃前往英美留學，但因考獲全國第一名，獲得政府獎學金，最終選擇前往摩洛哥學習醫學。如今，她不僅是一名醫生，還是一位網絡達人兼攝影師。她還經常出國旅行，會將拍攝的人文攝影作品分享在IG上，目前已吸引了1.9萬名粉絲。

後記：

保守還是前衛？

翻譯白思美的手腳都畫着當地年輕女子喜歡的漢娜手繪，性格大方熱情，跟每個人都自來熟得彷彿認識了很久；大學生Mariem Lemche戴着一副無框眼鏡，有着超越年紀的成熟穩重和處變不驚；醫生Mariem Horma是當地並不常見的「晚婚」女性，30出頭仍然單身，也許對她來說，生命中還有更多比起婚育更加值得探索的故事。

她們都成長於當地的中產階級家庭，有着當地最新興、最先進的女性意識；她們反對過去剝削女性尊嚴的觀念和習俗；她們重視教育和學習，重視個人理想和抱負；她們崇尚一夫一妻的忠貞婚戀。她們說：「女性很容易考上大學」、「女性可以做任何工作」、「每個孩子都能接受教育」。她們在毛塔的生活似乎與我們無異。

然而，同樣是在毛里塔尼亞，街頭隨處可見——由木棍、木板搭建起來的簡陋的帳篷居所；在川流不息的馬路上攔截車輛、伸手乞討的小孩；光着腳站在土地上，把混合沙土的食物送入口中的兒童——他們正在過着我們無法想像的生活。

白思美並不清楚那些住在帳篷裏的孩子是否有機會上學，但她可以肯定的是，那些在街邊乞討的兒童通常都是孤兒，風餐露宿，常以販賣毒品為生，甚至染上毒癮。

Mariem Horma承認：「如果你問我身邊的環境，我會說所有孩子都能接受教育，但實際上是一些家庭享有了特權。」儘管每位孩子的確能夠在公立學校獲得免費教育，但對於窮人來說並不如此，一些十幾歲的女孩會因為家庭負擔不得不退學，做起保姆的工作。「不是他們不想接受教育，而是他們生活中有更重要的事情，這很可悲，但這就是現實。」

雖然問題重重，但不可否認的是，這個國家正在進步：全國成年人口的識字率從2007年全國成年人口46%增加至67%；催肥、割禮等駭人聽聞的習俗也已逐漸消聲匿跡⋯⋯她們希望，外界對家鄉的刻板印象再少一些，看到的進步與希望再多一些。