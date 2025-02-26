財政預算案2025｜符合京官「破局」要求？　新舊措施比例見端倪

【財政預算案2025/財政預算案/2元乘車優惠/公務員凍薪】財政司司長陳茂波今天（26日）發表新一份財政預算案，外界關注能否做到中央兩周前提出的「破局」要求。整份預算案68頁，當中50頁關於發展，以陳茂波形容「全力發展為關鍵產業」的創新科技篇章為例，25個段落之中有17段是舊措施，較有亮點的是設立「香港人工智能研發院」以及推出「製造及生產線升級支援先導計劃」，共預留11億元予創科。



全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，今次預算案「肯定未係」破局，因為未觸及制度規則改革創新，以及利用好河套、北部都會區等平台促進人流、物流、資金流。他相信京官下達「破局」指示時，財政預算案已寫得「八八九九」，未必趕及應對，不過理解港府需時與內地溝通，單是專業服務對接亦不容易做。



二月初夏寶龍訪港（左二）到河套區。（港澳辦網頁）

夏寶龍與陳茂波為首的官員「深入交流」四小時（政府新聞處）

京官要求「破局」後的預算案

財政預算案公布前兩個多星期，港澳辦主任夏寶龍南下見港官「深入交流」四小時，引起政圈高度重視，領銜與夏寶龍座談四小時的是財政司司長陳茂波，其餘與經濟、發展、基建和灣區融合相關的局長全員在席。夏寶龍會上除了要求特區政府「勇於改革、不斷創新」，還拋下了一句「敢於破局」，是中央官員近期談及香港問題時首次用上的字眼。

香港社區組織協會今（26日）與基層一起觀看財政預算案直播。（黃浩謙攝）

新一份財政預算案自不然受到政圈關注，能否做到京官所提的「敢於破局」要求。觀乎今次主題「改革創新 提速發展」，確實有夏寶龍所提的「勇於改革、不斷創新」字眼，整份預算案68頁內文，又是否名符其實呢？

創新科技篇章為例，25個段落之中有17段是舊措施。（香港01）

譽為「關鍵產業」的創科篇章 舊措施多於新猷

以預算案中排序較前的創新科技篇章為例，陳茂波形容要「全力發展為關鍵產業」，統計25個段落之中有17段是舊措施，包括2024年12月已運作的人工智能超算中心、2024年10月已展開的人工智能資助計劃等，其餘8段新措施之中，較有亮點的是設立「香港人工智能研發院」以及推出「製造及生產線『升』級支援先導計劃」，共預留11億元予創科。

其他新措施包括積極籌備「科企專線」、舉辦首屆「國際機器人大會」、探討「生產質量管理規範」製造設施需求、展覽會場增設「專題快閃展示區」、香港舉辦首屆「國際人工智能青年科學家論壇」等。

財政司司長陳茂波今日（2月26日）公布最新一份《財政預算案》。（盧翊銘攝）

金融篇章方面，大多提及香港的優勢，港交所會加強東盟推廣，排位較前的其中一項措施 —— 港交所改善股票買賣「手」數制度，翻查資料早於去年4月已預告檢視。至於改善上市審批流程，則於去年施政報告提出。

貿易方面，延續現有措施，包括繼續支持為「走出去」的內地企業提供信用保險、諮詢服務等。強積金「全自由行」具體方案今年諮詢公眾，亦寫入篇章。

航運方面，預算案跟進去年施政報告提出改組香港海運港口局，成為香港海運港口發展局的進度，並預留2.1億元建立港口社區系統加強業界訊息互通。旅遊方面撥款較多，預留逾12.3億元予旅發局落實無處不旅遊理念。

劉兆佳。（盧翊銘攝）

劉兆佳：「肯定未係」破局 未觸及法例規則對接

全國港澳研究會顧問劉兆佳向《香港01》認為，今次預算案「肯定未係」破局，相信京官下達「破局」指示時，財政預算案已寫得「八八九九」，未必趕及應對。

唔期望夏寶龍講完之後馬上喺財政預算案反映到出嚟，雖然話深刻領會，未至於深刻到呢個地步。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

劉兆佳。（黃寶瑩攝）

劉兆佳續指夏寶龍口中的「破局」並非要有大創舉或特定項目，而是過去的工作能否盡快有成效才最重要。

香港點樣積極主動參與大灣區建設，利用好南沙、河套、前海、橫琴以至北部都會區平台，推動法例規則對接，加強人流、物流、服務流、信息流。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

他說與內地合作推出創新規則，或要經慎重研究，畢竟改革影響某群體利益，短時間內做到有難度。而財政預算案一般情況下按特首施政報告作為藍圖基礎制定，較少有重大政策項目提出，他認為需要透過特首來宣布，不過政府財政困難之下要提出投資項目亦不易做到。