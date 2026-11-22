歷史教育不僅是課本上的知識，更連結着社會的身份認同。包括歷史教育在內的人文學科，塑造人們看待所處世界、過去與未來的基本方式，倘若失去對於社會運行方式與歷史教訓的思考，即使擁有最先進的技術也會難逃精神危機。但受困於真實的就業壓力，包括歷史在內的文科教育在全球範圍內出現「冷感」，如何讓人文教育適應這個「技術為王」的時代？相關學科應該改革什麼、留下什麼？



「冷宮裏的歷史科」系列深度報道之三



「歷史冷感」是一種全球化危機。（圖片由AI生成）

全球面臨去歷史化危機

竟是娛樂方式的錯？

在詢問「如何記住歷史」以前，「願不願意記住」反而成了最大的問題。

「現在歷史教育最大的威脅，不是學生覺得歷史沉悶，而是他們對歷史完全失去了知覺。」立法會教育界議員鄧飛指出，傳統的認知裏，歷史科的敵人是「枯燥」與「死記硬背」，但當下的年輕一代正呈現出一種全球性的「去歷史化」特徵——當課堂上提及重要歷史人物與事件時，學生的反應不再是抗拒，而是徹底的無感。

鄧飛形容：「他們覺得這些東西彷彿來自另一個星球，感到極其陌生，也完全不想去了解。這才是對歷史教育最大的威脅。這絕對不是香港獨有的現象，而是全球性的問題。」

為什麼歷史會變得如此陌生？香港中文大學歷史系教授張瑞威和鄧飛都認為，對於歷史教育來說，課堂外的影響也十分重要，在許多人的記憶中，對歷史的熱情往往不是在課堂上點燃的，而是來自小說。張瑞威回憶道，對於他們那一代人而言，閱讀《三國演義》等以歷史事件為藍本的小說是重要的娛樂方式，當時很多人對歷史的興趣，其實都是從小說裏面讀出來的；可是，這種課外的啟蒙渠道正面臨斷層，但這並非因為現在的學生變得懶惰，而是因為在講求短平快的實用時代，歷史題材的娛樂方式不可避免地成為邊緣。

立法會議員鄧飛認為，課外啟蒙渠道的銳減或是造成「歷史冷感」的原因之一。（方承恩攝）

當人人都想贏在起跑線上

功利主義殺死人文教育

「文科困境」背後是赤裸裸的薪資差距。根據大學教育資助委員會（教資會）統計，在2024/25學年「八大」全職學士畢業生中，文科及人文科學科平均年薪雖回升至27.9萬港元，但仍為各學科中最低，明顯低於整體平均年薪的33.6萬港元。在中學升學體制中，多數成績優異的學生在高中選科時，往往將醫生、工程師等專業性極強的科目視為首選。

面對普遍性的學科冷感，張瑞威擔心，「對歷史教育傷害最大的，是香港人自己」。他解釋，與理工科或醫學相比，人文學科的訓練路徑完全不同，而培養一個文學家或歷史學家，往往需要十年才能看到成效，這也導致社會習慣用短視的眼光去評判文科的價值。

除了學生本身的感知改變，教育體制和社會價值觀同樣構成重要影響。嶺南大學校長特別顧問兼立法會選委界議員劉智鵬認為，香港的應試文化從源頭扼殺了求知欲，整個教育體系應該進行從上至下的全面改革：「香港坊間長期存在一種刻板的階層晉升邏輯，從進入優質幼稚園開始，層層遞進至名校、熱門專業，最終對接所謂的優渥生活。這種模式缺乏創新思維，是香港教育體制及社會文化僵化、沉悶的癥結所在。」

兩位資深前線歷史教師梁延敬與潘美芬都認為，在長期以實用主義為導向的香港社會中，以中國歷史科為代表的人文類學科往往被認為出路狹窄，許多家長根深蒂固地覺得，學生修讀中史後的就業方向不外乎投身教職或進入博物館，這種觀念在無形中勸退了諸多對歷史抱有熱忱的年輕人。然而，梁延敬也指出，隨着過去十幾年、尤其是近五年來社會大氣候的轉變，大學專業與大多數未來工種之間的聯繫其實已悄然減弱。

香港社會過去長期迷信「贏在起跑線上」的說法。（《反起跑線聯盟2》劇照）

「乩童與薩滿」的現代啟示

做技術的主人還是奴隸？

梁延敬與潘美芬也指出，隨着人工智能逐步參與教育、工作等方方面面，學生需要學習如何在信息海嘯中判斷是非真偽、破除偏見。他們認為，更重要的是，歷史教育所賦予學生的同理心、公民使命感以及對命運共同體的認同，是技術永遠無法取代的競爭力。

「在人工智能高度發達的今天，只要你把問題輸入系統，AI很快就能提供一個流暢且符合大眾預期的標準答案。但唯有能夠共情、思考、感受的人能夠看出那些歷史文本裏沒有『說出來的部分』。」張瑞威形容，AI與人的關係類似於民間信仰體系裏人與神明的兩種關係：一種是乩童，當外在的力量附身時，「乩童」失去了自我的意識，醒來後根本不知道發生了什麼，就像那完全被AI代替了大腦的人；另一種則是薩滿，在儀式中更像是「主人」，他們把不同的神靈「收納」起來，遇到什麼問題，就憑自己的意志使用某位神明的力量來解決問題。

此外，張瑞威還認為，即使進入了AI時代，背誦仍然會是文科教學中極重要的一環，需要歷史事實的沉澱，才能擁有獨立思辨的能力。「教育界曾出現過一種聲音，認為在網絡與AI時代，學生不應該再花時間去背誦。但現實是，如果在小學和中學階段不硬性要求學生記住英文的文法結構或者中文的唐宋詩詞，就會缺乏必要的底層積累。」他擔心，沒有了這些看似枯燥的基礎知識作為地基，到了之後的更高階段，學生將根本無法開展任何高階的邏輯分析與思辨，守住記憶防線，也是人工智能時代教育不能妥協的一道底線。