港產太空人黎家盈主講的「天宮」課堂，點燃了中小學生對太空的熱情，有教育中心指航天及衛星設計課程每日查詢量激增三倍。而當鏡頭對準作為香港航天科研的「大本營」的香港科技大學實驗室時，畫面卻顯得有些冷清。「我們中心（香港太空機械人與能源中心）有20多位員工，土生土長的香港年輕人很少很少。」科大機械及航空航天工程學系教授高揚直言。另一邊廂，科大孵化的商業航天企業「星睿雲智」也面臨同樣的窘境，本身是科大木及環境工程學系講座教授教授的創辦人蘇慧，選擇在內地多個城市設分公司，尋求合作夥伴。香港有頂尖的大學、一流的科研實力、完善的教育體制，為何年輕人不願意投身航天事業？黎家盈之後，還有下一個太空人嗎？



「香港太空夢」系列深度報道之三



「天宮課堂．港澳專場」在黎家盈博士的母校荃灣公立何傳耀紀念中學舉行，內容涵蓋在軌演示、專家講解及學生提問等環節。（教育局圖片）

為什麼香港年輕人不學航天？

高揚直言「香港本地沒有系統化的航天人才」；但若翻查香港各大高校的航天專業，卻又會令人覺得數量不少。本科階段有理大、科大、城大開設航空航天工程學士；研究生階段近年更密集推出了衛星工程、低空經濟、空間科學與遙感數據等新興專業。然而，這幅熱鬧的教育版圖背後，生源結構卻揭示了另一個現實：高揚親自帶的本科生裏，「只有三、四個」本地生，其餘均為內地生；蘇慧亦指港大開設的太空科學相關碩士「第一年推出就很多人報名，應接不暇」，但根據港大招生數據，該類授課型研究生中，內地生比例高達 95%。這說明，香港高校的航天新專業，並非以本地學生為主要生源。

香港高校對自身定位與產業現實有着這樣的認知：無法在「造硬件」環節與內地競爭，因此將學科錨定在「價值最高的服務與交易」環節——例如理大衛星工程碩士開設「新太空經濟」課程，港大低空技術碩士直接就業方向包含「低空保險設計」。但這種定位的代價是學費高昂，動輒20萬元至40萬元港幣——儘管仍然低於熱門的金融行業，但畢業後本地缺乏完整的產業鏈接盤。畢業生面臨的，依然是「畢業即轉行」的窘境。反觀內地，擁有近百所高校開設航天本科，多以「國防七子」為核心，聚焦於「造硬件」，且學費極低，學術型碩士研究生學費每年只需約8,000元人民幣，畢業後更有大量國企與民企崗位「搶人才」，形同「國家包分配」。這種從教育到就業的閉環，是香港目前無法提供的。

「搵快錢基因」遇上「十年回報期」

更深層的原因，在於投資回報周期與社會基因的錯配。正如立法會科技創新界議員邱達根所說，「科技是很長時間的投放，不是一年就能有回報，如果總是要短期內就見到回報，香港就不要搞科技」。商業航天不同環節的業務的投資回報周期截然不同，核心元器件（芯片，發射/接收組件）的回報周期可低至三年，衛星製造在五至八年不等，衛星、星座運營和火箭發射的回本周期則可高達十年。

香港的商業環境與社會氛圍，向來看重「回報高、周期短、可預見性強」。尖子生之所以青睞醫生、律師、金融等專業，正是因為它們不僅完美契合這三大特徵，更有無數成功榜樣作為「標準答案」擺在眼前。而航天作為新興產業就正好相反，無產業、無就業體系、無標準答案。黃玉山在2012年任科大副校長時指，「不少理工科畢業生畢業後統統轉行，做銷售、賣保險」；十多年後的今天，科技產業沒發展起來，航天更是讓學生望而生畏。

不過，破局的微光或許已經出現。高揚指出，「年輕人周圍的環境很侷限，他們看不到一個Role Model，就不會想到這個與我有關」，但她黎家盈升空後能一定程度上扭轉年輕人的看法——「航天變成一件很酷的事，可以發生在自己身上」。這份「親切感」能否轉化為實質的產業吸引力，仍有待時間檢驗，但至少，年輕人看到了一個屬於自己的榜樣。

金融也面臨AI轉型，人工的需求可能會減少，關注硬科技行業的人會越來越多。 科大木及環境工程學系講座教授教授蘇慧

商業培訓機構搶佔「太空啟蒙」空白

近年來，中國在載人航天、月球與深空探測、運載火箭與商業航天、空間科學與應用各層面屢創壯舉，商業航天更多次寫入國家戰略政策中——從規模與體系完整度來說，我國已穩居全球第二。在國家的戰略牽引與政策號召下，香港也跟上了步伐，黎家盈成了第一位港產太空人，這股「航天熱」迅速蔓延至教育市場。有商業航天培訓機構的航天及衛星設計課程查詢量在短時間內急升超過三倍。看準這股熱潮與本地航天商業教育的空白，香港航天科技教育學院（HKATA）應運而生。創辦人魏嘉俊強調，HKATA並非「興趣班」，「而是學院，採用行業級別的航天工程教學模式，課程內容符合中國航天人才要求」。

「國家航天產業快速發展，但每年缺乏超過100萬人才缺口。」魏嘉俊同樣認為香港不需要做火箭發射，而應瞄準「人才培訓階梯」，並希望將香港打造成「國際航天人才樞紐」。HKATA推出貫穿幼兒至中學的課程，涵蓋太空科學、火箭工程、人造衛星、機械人、AI及航天歷史。另一創辦人高俊熙指，學生在課堂上不僅學習理論，還會動手組裝可編程的立方衛星模型、3D打印火箭到海南看火箭發射，甚至有可能參與組裝衛星並發射。

HKATA生源以小學生為主，這樣一個教育機構如何能夠發射衛星？HKATA的構想是，依託跨地域的產業鏈協作：包括聘請曾參與衛星設計的工程師擔任導師、借助股東「成都國星宇航科技」的衛星研發與發射經驗，以及對接深圳的衛星工廠負責硬件生產與組裝。

一紙證書能給學生帶來什麼？

HKATA認為，STEM課程中的航天內容相對淺白，較少涉獵火箭、衛星等工程知識，未必能滿足部分對航天有濃厚興趣的學童。相較之下，內地設有「天宮課堂」等科普項目及官方認可的科創賽事，學生在相關比賽獲獎，有機會為「強基計劃」等高校選拔增添履歷優勢；反觀香港以中學文憑試（DSE）為主導的升學路徑相對單一，家長與學生在權衡時間成本時，往往傾向優先應付學科考試，令航天這類課外科技教育較難普及。

HKATA自我定位為「專業化航天學院」，試圖填補本地航天教育在「職業化」與「標準化」上的空白；但回歸其本質，它並非教育局體制內的學校，而是一家商業機構。高揚和蘇慧肯定這類教育機構的興趣啟蒙作用，認為可以拓寬學生的可能性，但蘇慧強調，「教育影響深遠，需要行業的論證以及社會和政府的監督」，相關課程需要確保信息準確、階段合理，應有成熟的監管與認證機制，「對升學有幫助，但取決於參與的深度。有些小孩只是走馬觀花，但如果有深入的科研、產品或比賽獲獎，才可能打動招生」。

津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩表示，商業機構提供普及化的課程和大型比賽，對學生來說有益，「因為學校資源有限」。她還強調，「大學更看重學生的參與深度與專業探索，不能只靠一張證書」。HKATA則直言學院優勢是課程與大學接軌，更重要的是培養學生的興趣、好奇心、工程思維以及跨學科的綜合能力，賦能未來的專業路徑。

中學熱血如何撞上產業高牆？

為了讓學生接觸航天，九龍真光中學沒少花心思。從本地的航天工作坊，到北京航空航天大學親手製作太陽能板模型，再到酒泉觀看真實的火箭發射。但這種熱血，在現實面前往往迅速降溫。李伊瑩一語道破：「學生根本不知道航天科技對應的專業和職業方向是什麼。」她曾帶領學生到廣州南沙參觀航天企業，當時學生向企業負責人請教入行門檻與招聘要求，對方直言：「至少都要請碩士畢業的，最好是博士。」李伊瑩認為，「這距離香港中學生太遠了，對他們來說最重要的是看到那個產業，看到發展前景」。

面對中學與產業的鴻溝，李伊瑩認為必須「幾管齊下」。首先，大學應主動與中學對接，舉辦體驗活動或實習，讓學生在選科前了解航天專業的真實路徑。其次，要引進真實的榜樣，讓業界人士走進校園，分享「真人真事」與入行門檻，打破學生的距離感。最後，學校的生涯規劃需與大學課程、企業實習及政府宣傳多方聯動。

別讓航天夢變成中產的專利

李伊瑩的建議，道出了航天產業的深層困境：沒有看得見、摸得着的產業政策支撐，沒有清晰的職業階梯，僅憑一腔熱血號召年輕人立志鑽研，又能吸引多少人才？一些教育機構確實能補上學校教育缺乏的「啟蒙」一課，但當學習興趣與科研素養主要透過外購課程來培養，它也可能同時複製「階級差異」。無論是動輒數萬元的商業航天課程，還是遠赴海南看火箭發射的遊學團，對於基層家庭而言都是奢侈品。這意味着，如果沒有政府主導的普及教育，航天夢可能只是中產或以上家庭的「專利」。

香港學生熱衷醫科，是因為那是一條前人走過無數次、清晰且受制度保障的上升路徑；而航天，對所有人來說仍是一條尚未有同等制度保障、只能「摸著石頭過河」的探索之路。不過，高揚曾指出：「醫學、法律、金融等學科，其實都可以跟航天進行跨學科研究。」

這或許為香港指出了一條獨特的破局之路：香港不需要人人都去造火箭，但如果能打通傳統精英專業（如醫科、法律、金融），甚至計算機、地理信息、氣象學與新興航天的壁壘，讓這些領域的本地尖子生帶著他們的專業技能進入航天產業鏈，這座城市或許才能真正孕育出屬於自己的航天生態。否則，沒有產業接盤，再熱鬧的培訓機構，最終也只會淪為中產家庭為子女履歷鍍金的昂貴點綴，而非通往航天職業的「人才管道」。